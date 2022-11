Le marché européen de la gestion du cycle de revenus devrait croître à un TCAC de 12,9 % au cours de la période de prévision

Le rapport sur le marché de la gestion du cycle de revenus en Europe détaille les parts de marché, les nouveaux développements et l’analyse du portefeuille de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et locaux, les opportunités d’analyser les segments de revenus émergents, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les tendances du marché des produits, l’expansion géographique et l’innovation technologique. Pour des analyses de marché et des informations, contactez-nous pour les profils d’analystes; notre équipe vous aidera à créer des solutions ayant un impact sur les revenus pour atteindre vos objectifs souhaités.

Le marché européen de la gestion du cycle des revenus devrait mener la croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le marché croît à un TCAC de 12,9% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 21 948,58 millions de dollars d’ici 2029 , selon une analyse de Data Bridge Market Research. Le besoin croissant de simplifier le traitement et le dépôt des réclamations est un moteur majeur de la croissance du marché.

Les principaux acteurs du marché européen de la gestion du cycle de revenus sont Cerner Corporation, Epic Systems Corporation, Optum, Inc, McKesson Corporation, 3M, Experian plc, Allscripts Healthcare Solutions, Inc., General Electric Company, Cognizant, AdvantEdge Healthcare Solutions, Huron Consulting Group Inc. ., Quest Diagnostics Incorporated, Chetu Inc., eClinicalWorks, Accenture, Atos SE, Crowe LLP, Hinduja Europe Solutions Ltd., Flatworld Solutions Pvt. Ltd, Wipro Limited, AIMA Business and Medical Support LLC, Protiviti Inc, Alvarez & Marsal Holdings, LLC, IBM Corporation, Brightree LLC et NTT DATA, Inc, entre autres. Les analystes de DBMR comprennent l’avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Portée du marché européen de la gestion du cycle de revenus et taille du marché

Le marché européen de la gestion du cycle des revenus est segmenté en fonction des produits et services, du modèle de livraison, du type, de la fonction et de l’utilisateur final. Intersegment Growth vous aide à analyser la croissance et la stratégie des segments pour vous rapprocher du marché et identifier les différences dans leurs domaines d’application principaux et leurs marchés cibles.

Sur la base des produits et services, le marché européen de la gestion du cycle de revenus a été segmenté en solutions et services d’externalisation. Le segment des solutions devrait dominer le marché européen de la gestion du cycle de revenus d’ici 2022 en raison de l’adoption croissante de solutions de gestion du cycle de revenus pour gagner du temps, améliorer l’expérience des patients, etc. Les solutions de gestion du cycle de revenus aident les prestataires de soins de santé à créer une meilleure expérience pour les patients et les administrateurs, contribuant ainsi à la croissance du segment de marché.

Sur la base du modèle de livraison, le marché européen de la gestion du cycle de revenus a été segmenté en solutions sur site et en solutions basées sur le cloud. Le segment des solutions sur site devrait dominer le marché européen de la gestion du cycle de revenus d’ici 2022 grâce à une meilleure sécurité des données et à la protection des serveurs ou des postes de travail des utilisateurs contre les accès non autorisés.

Sur la base du type, le marché européen de la gestion du cycle de revenus a été segmenté en intégré et autonome. Le segment intégré devrait dominer le marché européen de la gestion du cycle de revenus d’ici 2022 en raison de sa popularité croissante auprès des consommateurs. De plus, une solution intégrée de gestion du cycle de revenus simplifie la collecte des revenus dans plusieurs départements et donne un aperçu de l’expérience de paiement.

Sur la base de la fonction, le marché européen de la gestion du cycle de revenus a été segmenté en gestion des réclamations et des refus, facturation et codage médicaux, dossiers de santé électroniques (DSE), amélioration des documents cliniques (CDI), assurance et autres fonctions. . La gestion des réclamations et des refus devrait dominer le marché européen de la gestion du cycle des revenus en 2022 en raison de la hausse des taux de refus au fil des ans. L’intérêt croissant pour les politiques de remboursement a augmenté la demande de systèmes de gestion des réclamations et des refus, ce qui a alimenté la croissance du segment de marché.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché européen de la gestion du cycle de revenus a été segmenté en prestataires de soins de santé et payeurs de soins de santé. Le segment des prestataires de soins de santé devrait dominer le marché européen de la gestion du cycle des revenus d’ici 2022, car la gestion du cycle des revenus aide les prestataires de soins de santé à automatiser les processus, de l’inscription des patients à la facturation et au traitement des réclamations, et offre une plus grande transparence, ce qui entraîne une amélioration de la santé financière globale des organisations prestataires. . la croissance de ce segment.

Analyse par pays du marché européen de la gestion du cycle des revenus

Le marché européen de la gestion du cycle des revenus est analysé et des informations sur la taille du marché par pays, produit et service, mode de livraison, type, fonction et utilisateur final sont fournies. Les pays couverts par le rapport sur le marché européen de la gestion du cycle de revenus sont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Italie, la Russie, la Suisse, les Pays-Bas, la Turquie, la Belgique et le reste de l’Europe.

L’Allemagne domine le marché de la gestion du cycle des revenus en raison de facteurs tels que l’adoption croissante d’innovations technologiques dans le système de santé. En outre, les avantages d’une sensibilisation accrue aux solutions de gestion du cycle des revenus sont des moteurs du marché.

La section pays du rapport fournit également des influenceurs individuels du marché et des modifications réglementaires du marché qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, le comportement réglementaire et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché de chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques européennes et les défis dus à une concurrence intense ou faible des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente est pris en compte en fournissant une analyse prédictive des données pays.

