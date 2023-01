Le marché européen de la gestion de la perte de poids et de l’obésité connaîtra une croissance substantielle avec un TCAC sain d’ici 2029, la taille, la part, les tendances, la croissance, les développements majeurs et les informations sur les concurrents

La définition du marché, la segmentation du marché, les principaux développements du marché, l'analyse de la concurrence et la méthodologie de recherche sont les principaux sujets dans lesquels le rapport est divisé.Chacun de ces sujets est étudié très judicieusement pour acquérir une idée claire de tous les facteurs qui influencent la croissance du marché et l'industrie du marché européen de la gestion de la perte de poids et de l'obésité.

Le rapport cohérent sur le marché européen de la gestion de la perte de poids et de l'obésité couvre toutes les parts de marché et les approches des principaux concurrents ou des principaux acteurs du marché. Le rapport contient également des profils détaillés des principaux fabricants et importateurs du marché qui dominent le marché.

Analyse et aperçu du marché : marché européen de la gestion de la perte de poids et de l’obésité

Le marché européen devrait croître au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 9,3 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 9 103,10 millions USD d’ici 2029 à partir de 4 487,80 millions USD en 2021. Demande croissante de boissons non alcoolisées, y compris les jus de fruits et les boissons énergisantes, entraînant ainsi la croissance du marché européen de la perte de poids et de la gestion de l’obésité.

L’obésité a un impact sur la santé d’un individu de plusieurs façons, par exemple, elle peut augmenter les risques de maladies chroniques réduisant l’espérance de vie des individus. Divers régimes, dispositifs et médicaments sont utilisés dans le but de contrôler ou de réduire le poids chez les personnes obèses dans ces programmes de gestion. Il est mesuré par l’indice de masse corporelle (IMC). Les diverses méthodes utilisées pour gérer la perte de poids et l’obésité sont les médicaments, les compléments alimentaires, la chirurgie bariatrique et l’exercice. Selon les informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), lorsque l’indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 25, la personne est classée en surpoids et l’indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 30 est classé comme obèse.

L’augmentation du nombre de cas d’obésité au sein de la population européenne devrait stimuler la croissance du marché de la perte de poids et de la gestion de l’obésité. L’augmentation de la prévalence des maladies chroniques, telles que l’hypertension et le diabète, causée par l’adoption croissante de modes de vie malsains et sédentaires et l’augmentation du nombre de chirurgies bariatriques devraient accélérer la croissance du marché de la perte de poids et de la gestion de l’obésité.

En outre, l’augmentation de la préférence pour la malbouffe, l’inactivité physique, la routine trépidante et le stress croissant poussent les gens à consommer de la restauration rapide, ce qui influencera davantage la croissance du marché de la perte de poids et de la gestion de l’obésité. En outre, l’adoption croissante de programmes en ligne de perte de poids et de gestion du poids, les initiatives gouvernementales de sensibilisation et l’augmentation du revenu disponible dans les économies en développement auront une incidence positive sur la croissance du marché de la perte de poids et de la gestion de l’obésité. De plus, l’augmentation du taux d’obésité chez les enfants et les pays émergents offrent des opportunités rentables au marché de la perte de poids et de la gestion de l’obésité.

Le rapport sur le marché de la gestion de la perte de poids et de l’obésité en Europe fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les stratégies décisions, lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario du marché de la gestion de la perte de poids et de l’obésité en Europe, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste; notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Principales caractéristiques du rapport sur le marché européen de la gestion de la perte de poids et de l’obésité: Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché mondial de la gestion de la perte de poids et de l’obésité en Europe.

Souligne les principales priorités commerciales afin d’aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché mondial de la gestion de la perte de poids et de l’obésité en Europe, permettant ainsi aux acteurs de la chaîne de valeur de développer des stratégies efficaces à long terme.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché mondial associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent.

