Le marché européen de la farine de poisson devrait connaître une croissance et une demande rapides d’ici 2028: rapport exclusif de Business Market Insights

Le marché de la farine de poisson en Europe devrait passer de 2 068,02 millions de dollars US en 2021 à 3 672,60 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 7,8 % de 2021 à 2028.

La France, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni et la Russie sont des économies majeures en Europe. L’industrialisation de l’élevage a augmenté la demande d’ingrédients d’alimentation animale riches en protéines pour augmenter le taux de conversion des aliments. Le bétail élevé industriellement est principalement nourri de concentrés à base de céréales et de protéines végétales telles que les tourteaux de soja pour les aider à prendre du poids et à produire de la viande riche en protéines. Les animaux de ferme dépendent des protéines et d’autres éléments en tant que blocs de construction essentiels à la croissance. Les protéines dans les aliments pour animaux sont une excellente source d’énergie et d’acides aminés essentiels, tels que la lysine et la méthionine. La prise de conscience croissante des bienfaits des protéines sur la santé animale a créé une demande substantielle pour divers aliments protéiques, tels que les farines de protéines animales, les farines de plumes, la farine de poisson, la farine d’os et la farine de sang. La farine de poisson est une riche source de protéines, de minéraux et d’acides gras et est facilement digérée par le bétail lors de sa consommation. Une farine de poisson de haute qualité permet la formulation de régimes alimentaires riches en nutriments pour le bétail, favorisant leur croissance optimale.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

COPEINCA FF SKAGEN A/S Oceana Group Limited Omega Protein Corporation Pelagia AS Soytex LTD TASA The Scoular Company TripleNine

Segmentation du marché de la farine de poisson en Europe :

Marché de la farine de poisson en Europe – Par source

Saumon

Maquereau

Anchois

Capelan

Autres

Marché européen de la farine de poisson – par application

L’alimentation animale

Agriculture

Autres

Marché européen de la farine de poisson, par pays

La France

Allemagne

Italie

Royaume-Uni

Russie

Le reste de l’Europe

On estime que l’Europe subit un coup économique en raison d’un manque de revenus provenant de diverses industries. Les pays européens ont mis en place des mesures drastiques et des restrictions de voyage, notamment la fermeture partielle de leurs frontières, ce qui devrait bientôt avoir un impact sur la croissance du marché dans la région.

Grâce aux nouvelles fonctionnalités et technologies, les fournisseurs peuvent attirer de nouveaux clients et étendre leur empreinte sur les marchés émergents. Ce facteur est susceptible de stimuler le marché européen de la farine de poisson. Le marché européen de la farine de poisson devrait croître à un bon TCAC au cours de la période de prévision.

Les rapports couvrent les développements clés du marché Farine de poisson en tant que stratégies de croissance organique et inorganique. Diverses entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que les lancements de produits, les approbations de produits et autres telles que les brevets et les événements. Les activités de stratégies de croissance inorganiques observées sur le marché étaient les acquisitions, les partenariats et les collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion de l’activité et de la clientèle des acteurs du marché.

Principales caractéristiques du rapport sur le marché européen de la farine de poisson:

Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché européen de la farine de poisson.

Souligne les principales priorités commerciales afin d’aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché européen de la farine de poisson, permettant ainsi aux acteurs de la chaîne de valeur de développer des stratégies efficaces à long terme.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché européen associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent.

Améliorer le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits des clients, la segmentation, la tarification et la distribution

