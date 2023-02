Le marché européen de la farine de pois observera une croissance importante par, taille, part, tendances, demande, prévisions de croissance, segmentation et perspectives de revenus

Marché européen de la farine de pois, par catégorie (inorganique, biologique), par type de pois (pois jaunes, pois verts), par application ( aliments et boissons , alimentation animale , ménage/détail), par canal de distribution (direct, indirect) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2030.

Analyse et taille du marché de la farine de pois en Europe

La farine de pois augmente la substance contrôlant l’appétit, améliore la sensibilité à l’insuline et abaisse le taux de mauvais cholestérol. De plus, la farine de pois contient du bêta-glucane et des fibres, qui aident à prévenir les maladies cardiovasculaires , la constipation et la régulation des selles.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la farine de pois était évalué à 106,53 millions USD en 2022 et devrait atteindre la valeur de 201,61 millions USD d’ici 2030, à un TCAC de 8,3% au cours de la période de prévision. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production par entreprise représentée géographiquement et capacité, dispositions du réseau des distributeurs et des partenaires, analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Portée et segmentation du marché de la farine de pois en Europe

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2023 à 2030 Année de référence 2022 Années historiques 2021 (personnalisable jusqu’en 2015 – 2020) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Catégorie (inorganique, biologique), par type de pois (pois jaunes, pois verts), par application (aliments et boissons, aliments pour animaux, ménage/vente au détail), par canal de distribution (direct, indirect) Pays couverts Allemagne, Italie, France, Turquie Royaume-Uni, Pays-Bas, Russie, Suisse, Pologne, Belgique, Suède, Danemark et reste de l’Europe Acteurs du marché couverts Blue Lake Milling (Australie), Grain Millers, Inc. (États-Unis), Morning Foods Ltd (Royaume-Uni), General Mills, Inc. (États-Unis), Avena Foods Limited (Canada), RICHARDSON INTERNATIONAL LIMITED (Canada), CEREALTO SIRO FOODS ( Espagne), Premier Nutrition Company, LLC (Allemagne), Nestlé SA (Suisse), Molino Spadoni spa (Italie), WEETABIX (Royaume-Uni), Valsemøllen (Danemark), Grillon D’Or (France), Clif Bar & Company (États-Unis) , Associated British Foods plc (Royaume-Uni), DANONE SA (Suisse) Opportunités Augmentation des activités de R&D et modernisation accrue des nouveaux produits.

Campagnes publicitaires, y compris les mentions de célébrités, pour augmenter les ventes globales

L’émergence de sources importantes de matières premières offre une opportunité significative

Définition du marché

La farine de pois (également connue sous le nom de farine de pois) est un type de farine à base de pois jaunes grillés. La torréfaction permet un accès plus facile aux protéines et à l’amidon, augmentant ainsi la valeur nutritive. Traditionnellement, les pois étaient moulus trois fois dans des moulins en pierre alimentés par l’eau. La couleur de la farine est jaune brunâtre en raison de la caramélisation lors de la torréfaction, et la texture varie de fine à granuleuse.

Dynamique du marché de la farine de pois

Conducteurs

Adoption d’aliments sains en raison de l’augmentation des maladies chroniques

L’utilisation accrue de la farine de pois comme ingrédient actif dans la boulangerie et la confiserie comme substitut de la farine de blé, complément alimentaire, les fabricants de produits laitiers pour les textures crémeuses des glaces, les changements dans le mode de vie des consommateurs et l’urbanisation rapide ont tous contribué à une augmentation de la demande de pois. farine. Les changements dans les habitudes alimentaires des consommateurs et une évolution vers des aliments plus sains pour prévenir les maladies cardiovasculaires et contrôler la glycémie sont également des facteurs qui stimulent le marché européen de la farine de pois.

Besoin croissant de substituts biologiques dans l’industrie agroalimentaire

La farine de pois s’est avérée être un bon substitut laitier, en particulier lors de la fabrication de crème glacée. Cela est dû à sa texture crémeuse lorsqu’elle est chauffée, ainsi qu’au fait que la farine de pois est riche en glucides, en lipides et en protéines. Ce sont les nutriments présents dans le lait ou les produits laitiers. À mesure que la production de ces produits augmente, la demande de farine de pois biologique augmente également. La farine de pois est également utilisée dans les produits laitiers pour leur donner une texture plus crémeuse.

Opportunités

Produits innovants

Les fabricants d’aliments et de boissons envisagent les avantages pour la santé de la farine de pois biologique et ajoutent des constituants importants pour rendre les produits plus délicieux et nutritifs. L’utilisation de farine de pois biologique dans les cosmétiques devrait accroître la demande d’autres produits de même nature. En dehors de cela, l’utilisation de la farine de pois pour la prévention des maladies et le maintien de la santé devrait alimenter une croissance positive en termes de valeur au cours de la période de prévision. Les produits de boulangerie utilisent généralement de la farine de blé; cependant, la farine de pois, avec la farine de blé, a une nouvelle utilisation de cuisson saine et délicieuse ; en conséquence, la demande de farine de pois devrait augmenter.

Le rapport d'activité universel Europe Pea Flour Market explique une étude approfondie de la situation actuelle du marché mondial ainsi que plusieurs dynamiques de marché.

Le document complet sur le marché de la farine de pois en Europe effectue une évaluation du taux de croissance et de la valeur marchande de l'industrie du marché de la farine de pois en Europe en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance.

Certains des principaux objectifs de ce rapport sur le marché européen de la farine de pois:

Fournir une évaluation spécifiée de la forme du marché ainsi que des prévisions des nombreux segments et sous-segments du marché mondial de la farine de pois en Europe.

Donner un aperçu des éléments affectant la croissance du marché. Analyser le marché européen de la farine de pois principalement sur la base de plusieurs facteurs : analyse des taux , analyse de la chaîne de subventions , évaluation de la pression du porteur 5 , etc.

Fournir des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments du marché de la farine de pois en Europe avec une reconnaissance de 4 zones géographiques principales et de leurs pays: Amérique du Nord, Europe, Asie et Reste du monde.

Analyse du degré de pays du marché avec admiration pour la mesure actuelle du marché et les perspectives futures.

Fournir une évaluation de la phase américaine du marché européen de la farine de pois pour la phase au moyen de l’application, du type de produit et des sous-segments.

Accorder un profilage stratégique des principaux acteurs du marché européen de la farine de pois, en inspectant de manière approfondie leurs compétences de base et en dessinant un panorama agressif pour le marché.

Suivez et analysez les tendances agressives telles que les coentreprises, les alliances stratégiques, les fusions et acquisitions, les développements de nouveaux produits, ainsi que la recherche et les caractéristiques sur le marché mondial de la farine de pois en Europe.

