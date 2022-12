Le marché européen de la détection des agents pathogènes devrait atteindre 3 829,60 millions USD au cours de la période de prévision

Le marché de la détection des agents pathogènes devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,8% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 3 829,60 USD millions d’ici 2027. L’augmentation de la recherche et du développement dans les technologies de détection et l’adoption des tests moléculaires stimulent la croissance du marché dans la région.

Les réglementations gouvernementales élevées établies par l’Union européenne en matière de sécurité et de protection des aliments pour prévenir la contamination des aliments ont conduit à l’utilisation de dispositifs de détection d’agents pathogènes et de services fournis par des acteurs majeurs. Les réglementations sont établies pour prévenir les maladies d’origine alimentaire et accélérer la croissance du marché européen de la détection d’agents pathogènes.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Merck KGaA, Thermo Fisher Scientific Inc., bioMérieux SA, Agilent Technologies, Inc., BD, Biotools, B&M Labs, SA, SGS SA, Bureau Veritas, Intertek Group plc, Eurofins Scientific, Mérieux NutriSciences , ifp Institut für Produktqualität GmbH, ALS Limited, FoodChain ID Group, Inc, Campden BRI, ANGLE plc, Charles River, HiMedia Laboratories et des acteurs mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Portée et taille du marché de la détection des agents pathogènes en Europe

Le marché de la détection des agents pathogènes est segmenté en fonction du type de contaminant, du nombre total, du type d’aliment, du type, de la technologie, de la consistance, des milieux de culture, du type de client, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de contaminant, le marché est segmenté en E. coli, salmonelle, listeria, campylobacter, pseudomonas, cronobacter, coliformes, légionelle, clostridium perfringens et autres. En Europe, Salmonella a obtenu la part de marché la plus élevée sur le marché de la détection d’agents pathogènes puisqu’en 2018, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (CDC), la croissance des maladies d’origine alimentaire a touché une population de 48 365, dont 67 % de la population. L’agent pathogène était Salmonella, qui était la principale cause de maladies d’origine alimentaire.

Sur la base du nombre total, le marché est segmenté en levures et moisissures, organismes de détérioration et autres. En Europe, le segment des organismes de détérioration a obtenu la part de marché la plus élevée car la principale cause de maladies d’origine alimentaire dans les pays européens est associée à la salmonellose qui est considérée comme la deuxième cause d’infection gastro-intestinale chez l’homme. homme, qui était d’environ 91 857 cas après la campylobactériose comptée comme 2,46,571.

Sur la base du type d’aliment, le marché est segmenté en viande et volaille, produits laitiers, aliments transformés, fruits et légumes, céréales et grains, boissons, eau, médicaments pharmaceutiques et autres. En Europe, le segment de la viande et de la volaille a obtenu la part de marché la plus élevée, car en Europe Pseudomonas, les organismes de détérioration E-Coli agissent comme un contaminant majeur pour la détérioration du porc, du bœuf, des œufs, des produits à base de volaille et autres en raison de la composition nutritionnelle des produits alimentaires. .

Sur la base du type, le marché est segmenté en produits et services. Les produits sont en outre classés en instruments, kits et réactifs et autres. Le segment de produits a obtenu la part de marché la plus élevée car les agents pathogènes sont principalement détectés par les dispositifs de détection rapide tels que la PCR, l’ELISA et d’autres techniques moléculaires, ainsi que l’identification, la séparation et l’extraction basée sur la culture. La demande croissante de technologies de pointe pour fournir des résultats précis a conduit à l’utilisation de produits de détection d’agents pathogènes sur le marché actuel.

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en tests moléculaires traditionnels, rapides et autres. En Europe, le segment rapide domine et se développe avec le TCAC le plus élevé, car les systèmes PCR sont plus sensibles dans la détection des agents pathogènes par rapport à la méthode de culture sur milieu sélectif en raison de leur technique de détectabilité améliorée. marché de la détection.

Sur la base de la cohérence, le marché est segmenté en médias solides et en médias liquides. En Europe, le segment des supports solides a obtenu la part de marché la plus élevée car les supports solides sont plus faciles à transporter. La méthode axée sur la recherche associée à l’extraction, l’identification et la caractérisation des agents pathogènes a conduit à leur adoption principalement à des fins d’essais en laboratoire.

Sur la base des milieux de culture, le marché est segmenté en composition chimique et milieux synthétiques. En Europe, le segment de la composition chimique domine et se développe avec le TCAC le plus élevé, car les milieux de base et les milieux sélectifs sont plus pratiques pour l’identification, la culture, l’extraction de contaminants tels que Salmonella, E-coli, Campylobactériose, etc. Ces processus pratiques ont augmenté leur utilisation pour les méthodes axées sur la recherche dans la détection des agents pathogènes.

Sur la base du type de client, le marché est segmenté en laboratoire de service, industrie et organisation gouvernementale/à but non lucratif. En Europe, le segment des laboratoires de service a obtenu la part de marché la plus élevée car la croissance de l’expansion des laboratoires de sécurité alimentaire impliqués dans la détection des confinements dans les produits alimentaires tels que Listeria doit dominer le marché.

Sur la base des applications, le marché est segmenté en sécurité alimentaire, diagnostic, pathologie, recherche clinique, médecine légale et découverte de médicaments. En Europe, le segment de la sécurité alimentaire domine et se développe avec le TCAC le plus élevé en raison de la mise en œuvre de la réglementation européenne sur la sécurité alimentaire pour prévenir la détérioration des aliments transformés et des aliments causant des maladies dues aux aliments. des agents pathogènes tels que Salmonella, E-coli et d’autres bactéries infectieuses ont entraîné la croissance du marché de la détection d’agents pathogènes.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en centres de diagnostic, laboratoires de pathologie, hôpitaux, banques de sang, sociétés pharmaceutiques , sociétés de biotechnologie, main-d’œuvre de service (nourriture et eau), industrie alimentaire, tours de refroidissement, dépôts de collecte de culture et autres. En Europe, le segment de l’industrie alimentaire domine le marché car les préoccupations croissantes en matière de sécurité alimentaire ont conduit les fabricants d’aliments transformés à fournir des aliments de confinement avec étiquetage et en raison de la croissance du marché de la détection des agents pathogènes.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en appels d’offres directs et ventes au détail. En Europe, le segment de l’appel d’offres direct a obtenu la part de marché la plus élevée, car les équipements et supports de détection d’agents pathogènes sont directement distribués via l’appel d’offres direct, ce qui réduit le coût de la vente au détail indirecte.

Analyse au niveau du pays du marché Détection des agents pathogènes

Le marché Détection des pathogènes est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type de contaminant, nombre total, type d’aliment, type, technologie, cohérence, milieu de culture, type de client, application, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché Détection des pathogènes sont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Russie, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie et le reste de l’Europe. En Europe, l’Allemagne domine le marché en raison de la croissance de la recherche et du développement dans le domaine de la santé et de la détection de maladies infectieuses causées par des agents pathogènes tels que Salmonella, qui a entraîné la croissance des agents pathogènes du marché européen.

La section par pays du rapport sur le marché de Détection des agents pathogènes fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

