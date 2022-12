Le marché européen de la cytométrie en flux est évalué à 2 347,31 millions USD avec un TCAC de 9,2 % au cours de la période de prévision 2029

Un rapport d’étude de marché mondial sur la cytométrie en flux en Europe est une source d’informations vérifiée et fiable qui donne une vue télescopique des tendances du marché existantes, des produits émergents, des situations et des opportunités qui conduisent l’entreprise vers le succès. Ce rapport d’étude de marché mondial est organisé en collectant des données d’étude de marché de différents coins du globe avec une équipe expérimentée de ressources linguistiques. Le rapport aide les clients à aborder tous les aspects stratégiques, y compris le développement de produits, les spécifications de produits, l’exploration d’opportunités de croissance de niche, la modélisation d’applications et de nouveaux marchés géographiques. Le rapport sur le marché universel fournit également des profils d’entreprise et les coordonnées des principaux acteurs du marché dans la section du fabricant clé.

Le marché européen de la cytométrie en flux devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 9,2 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 2 347,31 USD millions d’ici 2029 contre 1 168,35 millions de dollars en 2021.

Le marché européen de la cytométrie en flux est stimulé par des facteurs tels que la prévalence croissante des maladies chroniques, la demande croissante de nouvelles technologies sur le marché de la cytométrie en flux, qui renforce sa demande, ainsi que l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement, ce qui entraîne une croissance du marché. Actuellement, les dépenses de santé ont augmenté dans les pays développés et émergents, ce qui devrait créer un avantage concurrentiel pour les fabricants afin de développer de nouveaux marchés innovants de cytométrie en flux. Cependant, le coût élevé des instruments de cytométrie en flux devrait freiner la croissance du marché européen de la cytométrie en flux.

La cytométrie en flux est un processus clé pour le criblage de cellules à partir d’un mélange de cellules hétérologues utilisé dans le tri cellulaire, le comptage, la régénération des protéines et l’ingénierie. L’analyse de la surface cellulaire et de l’expression des molécules intracellulaires, la caractérisation et la définition de divers types de cellules dans une population cellulaire hétérogène, l’évaluation de la pureté de sous-populations isolées et la mesure de la taille et du volume des cellules sont toutes des utilisations courantes de la cytométrie en flux. Il permet l’examen simultané de plusieurs paramètres pour une seule cellule. Un cytomètre en flux utilise des lasers pour produire de la lumière, qui est ensuite dispersée par les cellules de l’échantillon, enregistrée par des détecteurs et convertie en signaux pour analyse et mesure.

Téléchargez un exemple de rapport exclusif (comprenant des graphiques, des graphiques, des tableaux et des figures) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=europe-flow-cytometry-market

Dynamique du marché de la cytométrie en flux en Europe

Conducteurs

Prévalence croissante des maladies chroniques

Ces prévalences et incidences croissantes de maladies chroniques sont susceptibles de stimuler la croissance du marché en se concentrant sur les dispositifs de cytométrie. L’incidence croissante des maladies entraîne une augmentation du marché européen, car de nombreuses entreprises investissent dans la recherche et le développement. Cela a entraîné une énorme avance dans la demande d’avancées pour diagnostiquer la maladie grâce à des techniques rapides et précises.

Application croissante des instruments de cytométrie

Les développements technologiques dans les instruments de cytométrie augmentent en combinant plusieurs nouvelles techniques pour fournir une résolution et une sensibilité élevées pour quantifier de nouvelles entités de cellules.

L’analyse immunophénotypique est importante non seulement pour le diagnostic initial et la catégorisation des leucémies aiguës, des troubles lymphoprolifératifs chroniques et des lymphomes malins, mais également pour leur traitement. La cytométrie en flux peut être utilisée comme test sensible pour suivre l’amélioration des patients après une chimiothérapie ou une transplantation et détecter une maladie résiduelle minimale (MRM).

Des opportunités

Augmentation de l’adoption des techniques de cytométrie en flux dans la recherche et le milieu universitaire

La cytométrie en flux est une technique sophistiquée pour mesurer des cellules individuelles et d’autres particules en suspension à un taux de milliers de cellules par seconde. La cytométrie en flux a été étendue aux investigations environnementales, à l’analyse des vésicules extracellulaires et à la capacité d’utiliser plus de 30 paramètres différents pour une analyse plus approfondie. Il est le plus souvent utilisé dans le cadre de l’immunologie.

Portée du marché de la cytométrie en flux en Europe

Le marché européen de la cytométrie en flux est segmenté en produit, technologie, application, utilisateur final et canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Produit

Réactifs et consommables

Instruments de cytométrie en flux

Accessoires

Prestations de service

Logiciel

Technologie

Cytométrie en flux cellulaire

Cytométrie en flux à base de billes

Application

Demandes de recherche

Applications cliniques

Applications industrielles

Utilisateur final

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Instituts universitaires et de recherche

Hôpitaux

Laboratoires d’essais cliniques

Banque du sang

Autres

Canal de distribution

Ventes au détail

Appels d’offres directs

Pour obtenir une table des matières détaillée (TOC), veuillez cliquer ici sur @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=europe-flow-cytometry-market

Analyse / aperçus régionaux du marché de la cytométrie en flux en Europe

Le marché européen de la cytométrie en flux est analysé, et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, technologie, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le marché européen de la cytométrie en flux sont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Russie, les Pays-Bas, la Suisse, la Turquie, la Belgique et le reste de l’Europe.

L’Allemagne devrait dominer le marché européen de la cytométrie en flux en raison du nombre élevé d’essais cliniques menés et de la sensibilisation croissante aux problèmes de santé dans le pays.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données, tels que les ventes neuves et de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export, sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques européennes et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la forte concurrence des marques locales et nationales, ainsi que l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Cytométrie en flux en Europe

Le paysage concurrentiel du marché européen de la cytométrie en flux fournit des détails sur les concurrents. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence en Europe, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, et domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché européen de la cytométrie en flux.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché européen de la cytométrie en flux sont Thermo Fisher Scientific Inc., BD, Agilent Technologies, Inc., Luminex Corporation (désormais filiale de DiaSorin SpA), Sartorius AG, Bio-Rad Laboratories, Inc., Sysmex Corporation , II-VI Incorporated, Beckman Coulter, Inc. (une filiale de Danaher Corporation), bioMérieux SA, Merck KGaA, Sony Biotechnology Inc., Apogee Flow Systems Ltd., Bay bioscience Co., Ltd., NeoGenomics Laboratories, Enzo Biochem Inc. ., ORLFO Technologies, CytoBuoy bv, Elabscience Biotechnology Inc., Takara Bio Inc., Union Biometrica, Inc., Nexcelom Bioscience LLC, entre autres.

Parcourez un résumé détaillé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-flow-cytometry-market

Méthodologie de la recherche

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. De plus, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’Asie-Pacifique par rapport à la région et l’analyse de la part des fournisseurs. Veuillez demander un appel d’analyste en cas d’enquête supplémentaire.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Quelle est la valeur future du marché ?

Quel est le taux de croissance du marché ?

Qu’est-ce que le segment technologique ?

Quel est le segment d’application ?

Rapports sur les meilleures tendances : –

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-vendor-neutral-archive-vna-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-anesthesia-monitoring-devices-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-point-of-care-molecular-diagnostics-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cell-permeabilisation-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-tangential-flow-filtration-market

À propos de Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec des niveaux de durabilité inégalés et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, l’entreprise a élargi ses départements et élargi sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se joint à la croissance de l’entreprise. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Contactez-nous :

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Corporatesales@databridgemarketresearch.com