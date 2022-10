Le marché européen de la cardiologie interventionnelle et des dispositifs vasculaires périphériques devrait atteindre 6 188,28 millions USD d’ici 2029

Le marché européen de la cardiologie interventionnelle et des dispositifs vasculaires périphériques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,0% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et est devrait atteindre 6 188,28 millions USD d’ici 2029 contre 3 746,26 millions USD en 2021. La prévalence accrue des maladies coronariennes, des cardiopathies ischémiques et des maladies vasculaires, une sensibilisation accrue au traitement rapide et à l’utilisation des dispositifs, sont les principaux moteurs de la demande du marché dans la période de prévision.

Le terme cardiologie interventionnelle est un domaine de la médecine au sein de la sous-spécialité de la cardiologie et des dispositifs vasculaires périphériques qui utilise des techniques de diagnostic améliorées, conventionnelles et avancées, entre autres, pour évaluer le débit sanguin et la pression dans les artères coronaires et les cavités du cœur. cardiaque, ainsi que des techniques, des procédures et des médicaments pour traiter les anomalies qui altèrent le fonctionnement du système cardiovasculaire. La cardiologie interventionnelle et les appareils vasculaires périphériques sont utilisés, car les appareils modifient un mode de vie sédentaire. Réduit les complications des maladies cardiaques chroniques, telles que les maladies coronariennes, les cardiopathies ischémiques et les maladies vasculaires.

Algunas de las principales empresas que ofrecen dispositivos vasculares periféricos y de cardiología intervencionista son Medtronic, BD., SMT, Cordis., Abbott., Boston Scientific Corporation, Teleflex Incorporated, WLGore & Associates, Inc., Cook, AngioDynamics., Edwards Lifesciences Corporation ., Biocapteurs International. Group, Ltd., OrbusNeich Medical Company Limited, Merit Medical Systems., Terumo Medical Corporation, B. Braun Melsungen AG, MicroPort Scientific Corporation, Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd et Koninklijke Philips NV, entre autres.

Portée et taille du marché de la cardiologie interventionnelle et des dispositifs vasculaires périphériques en Europe

Le marché européen de la cardiologie interventionnelle et des dispositifs vasculaires périphériques est classé en sept segments : produit, type, procédure, indication, tranche d’âge, utilisateur final et canal de distribution.

Sur la base du produit, le marché européen de la cardiologie interventionnelle et des dispositifs vasculaires périphériques est segmenté en ballons d’angioplastie , stents, cathéters , endoprothèses de réparation d’anévrisme endovasculaire, filtres de veine cave inférieure (VCI), dispositifs de modification de plaque, accessoires et dispositifs pour modifier le flux hémodynamique .En 2022, le segment des ballons d’angioplastie devrait dominer le marché européen de la cardiologie interventionnelle et des dispositifs vasculaires périphériques en raison du risque accru de mode de vie sédentaire, du diagnostic précoce et de la détection des maladies artérielles périphériques par les dispositifs vasculaires périphériques, de l’augmentation du financement gouvernemental et de la présence de politiques de remboursement. dans le domaine de la santé en Europe.

Sur la base du type, le marché européen de la cardiologie interventionnelle et des dispositifs vasculaires périphériques est segmenté en conventionnel et standard. D’ici 2022, le segment conventionnel devrait dominer le marché européen de la cardiologie interventionnelle et des dispositifs vasculaires périphériques en raison de la productivité accrue des cathéters et ballonnets d’angioplastie conventionnels sur les marchés européens en développement et de la facilité d’utilisation et du confort.

Sur la base de la procédure, le marché européen de la cardiologie interventionnelle et des dispositifs vasculaires périphériques est segmenté en intervention iliaque, intervention fémoro-poplitée, intervention tibiale (sous le genou), angioplastie périphérique, thrombectomie artérielle et athérectomie périphérique. D’ici 2022, le segment de l’angioplastie périphérique devrait dominer le marché européen de la cardiologie interventionnelle et des dispositifs vasculaires périphériques en raison des progrès technologiques avec les dispositifs d’angioplastie périphérique et de l’augmentation des opportunités inexploitées sur le marché européen du développement et de la production de dispositifs d’angioplastie périphérique.

Sur la base des indications, le marché européen de la cardiologie interventionnelle et des dispositifs vasculaires périphériques est segmenté en maladie artérielle périphérique et intervention coronarienne. En 2022, le segment des maladies artérielles périphériques devrait dominer le marché européen de la cardiologie interventionnelle et des dispositifs vasculaires périphériques en raison de l’augmentation des cas de maladies artérielles périphériques, du diagnostic précoce et de la détection des maladies périphériques.

maladies cardiaques et l’augmentation du financement et des programmes du gouvernement en Europe pour le traitement des maladies cardiaques.

Sur la base du groupe d’âge, le marché européen de la cardiologie interventionnelle et des dispositifs vasculaires périphériques est segmenté en gériatrie, adultes et pédiatrie. D’ici 2022, le segment gériatrique devrait dominer le marché européen de la cardiologie interventionnelle et des dispositifs vasculaires périphériques avec une augmentation du nombre de personnes gériatriques au Royaume-Uni, une augmentation des maladies cardiaques chroniques et la disponibilité de politiques de soins de santé pour les patients âgés.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché européen de la cardiologie interventionnelle et des dispositifs vasculaires périphériques est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, établissements de soins infirmiers, cliniques et autres. En 2022, le segment hospitalier devrait dominer le marché européen de la cardiologie interventionnelle et des dispositifs vasculaires périphériques en raison de l’augmentation des troubles cardiaques chroniques tels que les maladies coronariennes et les maladies vasculaires, de l’augmentation de la population de patients et de la présence d’hôpitaux à venir dans la région Europe.

Sur la base du canal de distribution, le marché européen de la cardiologie interventionnelle et des dispositifs vasculaires périphériques est segmenté en appels d’offres directs, distributeurs tiers et autres. En 2022, le segment des distributeurs tiers devrait dominer le marché européen de la cardiologie interventionnelle et des dispositifs vasculaires périphériques en raison de la flexibilité et de l’évolutivité de l’activité et de l’expansion du marché dans la région européenne.

Analyse au niveau national du marché européen des dispositifs vasculaires périphériques et de la cardiologie interventionnelle

Le marché européen de la cardiologie interventionnelle et des dispositifs vasculaires périphériques est analysé et des informations sont fournies sur la taille du marché par produit, type, procédure, indication, groupe d’âge, utilisateur final et canal de distribution.

Les pays inclus dans le rapport sur le marché européen de la cardiologie interventionnelle et des dispositifs vasculaires périphériques sont l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, la Suisse, les Pays-Bas, la Russie, la Turquie et le reste de l’Europe.

En 2022, l’Allemagne devrait dominer en raison de la présence du plus grand marché de consommation avec un PIB élevé.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques européennes et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la forte ou faible concurrence des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte en fournissant une analyse prévisionnelle des données pays.

