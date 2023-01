Le marché européen de la biotechnologie devrait atteindre un TCAC de 27,9 % d’ici 2028.

Une étude complète de l’industrie sur le « marché européen de la biotechnologie présenté dans l’étude de marché Data Bridge, y compris l’analyse de la croissance, le marketing régional, les défis, les opportunités et les moteurs analysés dans le rapport. Le rapport de recherche sur le marché de la biotechnologie en Europe est la clé idéale pour obtenir des informations de premier ordre et des informations sur les meilleures opportunités de marché pour un marché particulier. Ce rapport sur le marché européen de la biotechnologie comprend des données de marché qui fournissent une analyse détaillée de l’industrie européenne de la biotechnologie et de son impact en fonction des applications et des différentes régions. En outre, ce rapport de marché fournit également un aperçu détaillé des spécifications du produit, de la technologie, des types de produits et de l’analyse de la production,

Le rapport Europe Biotechnology Market fournit un aperçu systématique de l’étude de marché et de son impact sur l’industrie. Il vous aide également à comprendre votre entreprise grâce à la segmentation de marché la plus détaillée du secteur. Le rapport européen sur la biotechnologie de classe mondiale est en effet très utile pour les entreprises établies et les acteurs des marchés émergents de l’industrie, car il dispose d’informations approfondies sur le marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 27,9 % au cours de la période de prévision et devrait atteindre 2 691 409,16 millions USD d’ici 2028. Croissance du marché de la biotechnologie.

Aperçu du marché:-

La biotechnologie est la technologie qui utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants ou des parties de ceux-ci pour développer ou créer différents produits. La fabrication et la cuisson du pain sont des exemples de processus qui relèvent du concept de biotechnologie (utilisation de levure (organismes vivants) pour produire des produits souhaités). Ces processus traditionnels utilisent souvent des organismes vivants sous leur forme naturelle (ou sous une forme plus avancée grâce à la reproduction), tandis que les formes plus modernes de biotechnologie impliquent souvent des modifications plus avancées des systèmes ou organismes biologiques. La biotechnologie couvre aujourd’hui de nombreux domaines (par exemple la génétique, la biochimie, la biologie moléculaire, etc.). Chaque année de nouvelles technologies et de nouveaux produits sont développés dans le domaine de la médecine (développement de nouveaux médicaments et traitements),

Le marché de la biotechnologie est en croissance en raison de l’incidence croissante des maladies chroniques et des avancées technologiques croissantes. De plus, l’augmentation des approbations de produits est un autre facteur qui stimule la croissance du marché des biotechnologies. Le manque de professionnels qualifiés devrait limiter la croissance du marché mondial de la biotechnologie.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché européen de la biotechnologie sont :

Trinity Biotech, Thermo Fisher Scientific Inc., Abbott, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Charles River Laboratories, Eurofins Scientific, Promega Corporation, Bio-Rad Laboratories, Inc., PerkinElmer Inc., Takara Bio Inc., Ortho Clinical Diagnostics, QIAGEN, Agilent Technologies, Inc., AstraZeneca, Merck KGaA, bioMérieux SA, Myriad Genetics, Inc., Illumina, Inc., Pacific Biosciences of California, Inc., et des sociétés nationales telles que Biogen. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

par exemple,

En février 2021, Thermo Fisher Scientific Inc. a annoncé que Mesa Biotech, Inc. avait annoncé la finalisation de l’acquisition. L’acquisition devrait renforcer le leadership de la société sur le marché des biotechnologies.

En mars 2021, Charles River Laboratories a annoncé l’acquisition de Retrogenix Limited, une organisation de recherche sous contrat (CRO) à un stade précoce fournissant des services bioanalytiques spécialisés utilisant la technologie exclusive des microréseaux cellulaires. L’acquisition devrait renforcer les activités bioanalytiques de la société.

Table des matières:

Section 01 : Résumé

Section 02 : Portée du rapport

Section 03 : Méthodologie de la recherche

Section 04 : Présentation

Section 05 : Environnement de marché

Section 06 : Taille du marché

Section 07 : Analyse des cinq forces

Section 08 : Segmentation du marché par produit

Section 09: Segmentation du marché par application

Section 10 : Statut du client

Section 11 : Segmentation du marché par les utilisateurs finaux

Section 12 : Paysage local

Section 13 : Cadre décisionnel

Section 14 : Moteurs et défis

Section 15 : Tendances du marché

Section 16 : Paysage concurrentiel

Section 17 : Profil de l’entreprise

Article 18 : Annexe

Pourquoi devrais-je considérer ce rapport ?

Le rapport propose une évaluation complète du marché européen de la biotechnologie. Le rapport comprend une analyse qualitative approfondie, des données vérifiables provenant de sources certifiées et des projections de la taille du marché. La prédiction est calculée à l’aide d’une méthodologie de recherche éprouvée.

Ce rapport est basé sur des recherches primaires et secondaires approfondies. La recherche primaire est menée par le biais d’entretiens, d’enquêtes et d’observations de personnalités de premier plan de l’industrie.

Le rapport comprend également des scénarios réglementaires de l’industrie pour vous aider à prendre des décisions éclairées. Ce rapport analyse les principaux organismes de réglementation et les principales règles et réglementations imposées au secteur dans différentes régions.

Ce rapport comprend également une analyse concurrentielle à l’aide de l’outil de positionnement concurrentiel de l’analyste, le Quadrant de positionnement.

Les objectifs de l’étude du rapport de recherche sur le marché de la biotechnologie en Europe sont les suivants :

La situation actuelle, les projections futures, les opportunités de croissance, les principaux acteurs du marché et de l’industrie sont étudiés en détail. Il montre le développement actuel des principales économies du monde. Établir le profil stratégique des acteurs du marché et revoir en profondeur leurs plans de croissance et de développement. Définissez, décrivez et prévoyez le marché européen de la biotechnologie par type de produit, application, utilisateur final et zones géographiques clés.

