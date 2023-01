Le marché espagnol de l’audiovisuel professionnel (AV) devrait croître à un TCAC de 6,5 % de 2022 à 2029 Le marché espagnol de l'audiovisuel professionnel (AV) devrait croître à un TCAC de 6,5 % de 2022 à 2029. La demande de Pro AV (Audio Visual) est en croissance et continuera de le faire. Le terme « audiovisuel » (AV) fait référence aux médias électroniques qui combinent des éléments sonores et visuels/visuels. Les exemples incluent les diaporamas, les films, les émissions de télévision, les réunions d'affaires, les services religieux et les représentations théâtrales en direct.

Les avancées technologiques, telles que la technologie d’affichage haute définition et la technologie cloud, modifient la manière dont les équipements audio/vidéo professionnels sont utilisés dans les environnements professionnels pour les communications, la diffusion, l’engagement, la collaboration et la publicité. L’équipement audio/vidéo professionnel comprend des composants tels que des écrans, des caméras, des microphones, des haut-parleurs, des barres de son, des projecteurs, etc.

chauffeur

L’intelligence artificielle dans les systèmes audiovisuels professionnels

Ces dernières années, l’intelligence artificielle a joué un rôle majeur dans l’autonomisation et la transformation des industries mondiales. L’intelligence artificielle (IA) est utilisée par des organisations du monde entier, des agences gouvernementales et des grandes entreprises aux petites entreprises en ligne.

Infrastructure haut débit et émergence de la technologie ATSC 3.0

Les réseaux à haut débit offrent un moyen approprié pour le transfert/la livraison rapide d’informations, de communications et de divertissements. Une interface réseau filaire/sans fil haut débit peut communiquer/posséder des bits numériques à haut débit. Le contenu tel que la vidéo en plein écran ou les clips trouvés sur les chaînes de diffusion, le câble et le satellite sont livrés rapidement et à des tailles efficaces.

L’IoT et les systèmes cloud avancés prennent en charge les services audiovisuels professionnels.

Ces dernières années, l’écosystème IoT a subi une transformation progressive. Cet écosystème est fourni par une variété de composants électroniques standard, du matériel intégré à une variété de logiciels. À l’ère de l’IoT, disposer d’un service AV professionnel personnalisé est absolument essentiel pour piloter un service AV professionnel compatible avec la technologie IoT. Les appareils compatibles IoT peuvent se connecter à un plus large éventail de réseaux avancés, permettant une variété de fonctions. Les appareils compatibles IoT sont largement utilisés dans les médias de masse, la radiodiffusion, le transport, l’emballage, la médecine et d’autres industries.

Possibilité

Demande croissante de systèmes audiovisuels professionnels sans fil

C’est incroyable quand on pense à la façon dont le Web s’est développé. Il n’y a pas si longtemps, nous étions frustrés par des connexions lentes, des appareils encombrants et peu de choses. La mise en réseau grand public n’est plus applicable alors que nous entrons dans l’ère de la mobilité rapide, de la connectivité sans fil et du BYOD. Nous sommes entrés dans une ère où l’infrastructure numérique est construite dans un but précis. Plus précisément, l’infrastructure des médias numériques. En effet, que vous travailliez dans un environnement de bureau ou dans une unité de déploiement militaire, 75 % du trafic de votre infrastructure est susceptible d’être multimédia.

Impact de Covid-19 sur le marché espagnol Pro AV (Audio Visual)

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché espagnol Pro AV (audiovisuel). Il a gravement affecté les chaînes d’approvisionnement dans tous les secteurs, en particulier les composants électroniques. Les fournisseurs de composants ont du mal à répondre à la demande, les fabricants ne peuvent pas fabriquer leurs produits à temps et les intégrateurs sont confrontés à des retards de projet. Les utilisateurs finaux n’ont pas accès aux outils dont ils ont besoin pour faire progresser leur organisation. Pour cette raison, la plupart des industries sont confrontées à des retards de production. Une baisse de l’offre a rencontré une augmentation de la demande.

développement récent

En juin 2022, Roland Incorporated a lancé le mélangeur vidéo en streaming V-160HD. Une fonctionnalité clé offerte est un produit de commutation vidéo HD multicanal et le premier à proposer des capacités de streaming intégrées.

En mai 2022, AVI SYSTEMS a acquis CIM Audio Visual / CCS Presentation Systems. L’objectif principal de l’acquisition est de renforcer davantage le portefeuille de solutions audiovisuelles de la société, en particulier pour les marchés de l’éducation et des entreprises.

Couverture du marché espagnol Pro AV (Audio-Visuel)

Sortes

produit

apporter

La technologie

basé sur le cloud

radio satellite

e-mail

hybride

canal de distribution



application

de l’entreprise

médias et divertissement

Théâtre/événement en direct

Autre

