Le marché eSIM va croître à un TCAC de 27,36% pour atteindre 2 282,27 millions de dollars US de 2020 à 2027

Le marché eSIM était évalué à 392,74 millions USD en 2019 et devrait atteindre 2 282,27 millions USD d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 27,36% de 2020 à 2027.

Le marché de la carte SIM intégrée (eSIM) devrait connaître un taux de croissance important au cours de la période de prévision. La croissance est principalement attribuée à l’adoption substantielle de la technologie IoT dans tous les secteurs. La connectivité réseau est devenue une partie intégrante de toute installation de fabrication. La croissance du marché de la carte SIM intégrée (eSIM) est également liée à la présence d’un grand nombre d’acteurs bien établis et d’entreprises émergentes à travers le monde. En outre, l’aide importante d’associations telles que la GSMA, l’Institut européen des normes de télécommunications (ETSI), l’Association nord-américaine des télécommunications et l’Association de l’industrie des télécommunications catalyse les acteurs du marché de la carte SIM intégrée (eSIM) à améliorer leur technologie, ce qui attire un nombre accru de clients finaux. utilisateurs.

Principaux acteurs du marché ESIM :

• Deutsche Telekom AG.

• Gemalto N.V.

• GieseckeDevrient GmbH

• IDÉMIE

• Infenion Technologies AG

• NXP Semiconductor N.V.

• Sierra Wireless Inc.

• STMicroelectronics N.V.

• TelefónicaS.A.

• Groupe Vodafone Plc.

Aperçu du marché

Une demande énorme pour les technologies intelligentes

Les technologies intelligentes, telles que les vêtements intelligents, les smartphones, l’électronique intelligente et les véhicules intelligents ou intelligents, gagnent en popularité dans le scénario actuel à travers le monde.

L’électronique grand public est l’une des industries clés pour la croissance du marché de la carte SIM intégrée (eSIM), qui est principalement tirée par le secteur des smartphones. À l’heure actuelle, une grande partie de la population des pays développés et en développement possède des smartphones. Alors que les fabricants de smartphones continuent de développer et de commercialiser des smartphones à technologie avancée, plusieurs industries associées telles que l’industrie des télécommunications en bénéficient également. La croissance de l’industrie des smartphones a conduit plusieurs sociétés de télécommunications à concevoir et à développer des eSIM avec des avantages supplémentaires par rapport aux cartes SIM amovibles. La demande de smartphones continue de croître et l’on s’attend à ce que l’industrie connaisse une forte croissance au fil des ans.

Les segments et sous-sections du marché ESIM sont présentés ci-dessous :

Impact du Covid-19 et analyse globale –

• par Application (Voitures Connectées, Ordinateurs Portables et Tablettes, M2M, Smartphones, Wearables, Autres) ; Vertical (automobile, énergie et services publics, fabrication, vente au détail, électronique grand public, transport et logistique, autres)

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché eSIM

La crise du COVID-19 affecte les industries du monde entier et l’économie mondiale devrait être durement touchée en 2020 et probablement en 2021 également. L’épidémie a créé des perturbations importantes dans les industries primaires telles que l’électronique grand public, les semi-conducteurs, l’automobile et l’infrastructure informatique. Toutes ces industries sont cruciales pour la croissance du marché mondial des eSIM car ce sont les principales industries de génération de demande pour les eSIM.

Aperçu du marché basé sur les applications

Sur la base des applications, le marché mondial des eSIM est segmenté en voitures, ordinateurs portables et tablettes connectés, M2M, smartphones, appareils portables et autres. Les équipementiers du monde entier se concentrent sur le développement et l’intégration d’eSIM dans diverses applications. La demande croissante de miniaturisation et de technologie IoT dans diverses industries stimule également le marché eSIM à l’échelle mondiale. L’application de la technologie eSIM avec des modules cellulaires M2M développe plus d’innovation et de développement technologique à l’échelle mondiale.

