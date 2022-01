Le marché Émetteur de télévision d’ici 2028 couvre la taille, la part, la segmentation des tendances à venir, les opportunités et les prévisions

Un émetteur de télévision est un appareil utilisé pour la diffusion en direct, également appelée diffusion télévisuelle terrestre. Il s’agit d’un appareil électronique qui émet des ondes radio avec un canal audio harmonisé qui transporte un signal vidéo représentant des images en mouvement. Ces ondes radio sont ensuite captées par des récepteurs de télévision qui affichent l’image sur un écran. Une station de télévision se compose d’un émetteur de télévision et du studio de diffusion, qui provient du contenu. Ces ondes radio émettent sur des canaux de fréquence dans les bandes VHF et UHF.

Il existe deux technologies différentes utilisées par les émetteurs de télévision : analogiques, les signaux analogiques transmettent l’image et le son modulés sur l’onde porteuse radio, alors que, dans le numérique, l’image et le son sont transmis par des signaux numériques. Le passage de l’analogique au numérique a commencé en 2006 dans plusieurs pays grâce aux systèmes de télévision numérique (DTV). Ces systèmes de télédiffusion numérique terrestre transmettent des images dans un nouveau format appelé télévision haute définition (TVHD) qui offre un format d’écran plus large et une résolution plus élevée par rapport à l’analogique. La télévision numérique utilise plus efficacement la bande passante rare du spectre radio, car de nombreux canaux DTV ont la capacité d’être transmis dans une bande passante similaire à celle d’un seul canal analogique. En télévision numérique et analogique, plusieurs pays utilisent de nombreuses normes de modulation incompatibles pour ajouter les signaux audio et vidéo à l’onde porteuse radio.

Le marché mondial des émetteurs de télévision représentait 662,6 millions de dollars américains en 2018 et devrait croître à un TCAC de 4,7 % au cours de la période de prévision 2019-2027, pour atteindre 975,2 millions de dollars américains d’ici 2027.

Remarque – La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie en général à travers le monde. L’impact de cette pandémie s’accroît de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries. Ce rapport sur le « Marché des achats en tant que service » fournit l’analyse de l’impact de Covid-19 sur divers segments commerciaux et marchés nationaux. Les rapports présentent également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2028, en tenant compte de l’impact de la situation de Covid -19.

La portée du rapport :

Le rapport segmente le marché mondial Émetteur de télévision en fonction de l’application, du type, du service, de la technologie et de la région. Chaque chapitre de cette segmentation permet aux lecteurs de saisir les détails du marché. Un regard agrandi sur l’analyse par segment vise à donner aux lecteurs un aperçu plus approfondi des opportunités et des menaces sur le marché. Il aborde également les scénarios politiques qui devraient avoir un impact sur le marché à la fois petit et grand. Le rapport sur le marché mondial Émetteur de télévision examine les scénarios réglementaires changeants pour faire des projections précises sur les investissements potentiels. Il évalue également le risque pour les nouveaux entrants et l’intensité de la rivalité concurrentielle.

Principaux acteurs clés abordés dans ce rapport :

8BTSI CORP.

BBEF Electronics Group Co., Ltd

Egatel S.L.

Gatesair, Inc.

Gigamega Technology Co. Ltd

Gospell Digital Technology Co., Ltd.

Hitachi Kokusai Electric Inc.

NEC Corporation

Plisch Gmbh

Rohde & Schwarz GMBH & Co. KG.

Toshiba Corporation

Marché Émetteur de télévision segmenté par région/pays : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

