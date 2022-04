Le marché durable des emballages en plastique atteindra 127,50 milliards USD d’ici 2028

Le marché mondial des emballages en plastique durables devrait être évalué à 27,50 milliards USD d’ici la fin de 2028, contre 80 milliards USD en 2020, avec une croissance à un TCAC de 6 % sur la période de prévision. L’augmentation des initiatives gouvernementales pour encourager l’adoption de plastique biodégradable ou recyclable a un impact énorme sur les scénarios sociaux, ce qui propulse la croissance du marché. Ces initiatives, associées à des réglementations strictes imposées par le gouvernement à l’échelle mondiale, encouragent un financement supplémentaire pour améliorer la portée du matériel auprès du grand public. Ces facteurs alimentent la croissance du marché des emballages en plastique durables et devraient profiter à la croissance du marché dans un avenir prévisible.

Cette croissance du marché est principalement attribuée à l’adoption croissante de matériaux d’emballage en plastique durables dans des secteurs tels que les produits de grande consommation, l’alimentation et les boissons, la vente en gros, le commerce de détail et la santé. La durabilité dans l’emballage est un concept qui a connu une adoption massive en tant qu’idée de matériau durable dans plusieurs petites, moyennes et grandes industries. De plus, l’adoption croissante de matériaux d’emballage plus récents et plus durables dans les industries devrait stimuler la croissance dans un avenir prévisible.

Les principales entreprises opérant sur le marché et présentées dans le rapport comprennent :

Compagnie Bemis Inc

Amcor Limitée

Lundi

Compagnie WestRock

Tetra Laval International SA

Société de produits Sonoco

BASF SE

Air scellé

Smurfit Kappa

Peu de conclusions du rapport

Sur la base du processus, le segment recyclable détenait la plus grande part des revenus globaux du marché en raison de la demande croissante de matériaux pouvant être recyclé, comme le papier.

Sur la base de l’utilisateur final, l’industrie des soins personnels connaît une croissance substantielle au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de produits d’hygiène associée à une sensibilisation croissante des consommateurs à la santé.

L’Amérique du Nord devrait détenir une part importante des revenus du marché des emballages en plastique durables grâce à plusieurs efforts des gouvernements de la région. L’Asie-Pacifique a dominé le marché global des emballages en plastique durables en 2020 et devrait conserver sa domination au cours de la période de prévision. Cette croissance de la région est attribuable aux économies en évolution rapide telles que la Chine et l’Inde.

Le marché des emballages en plastique durables affiche le scénario concurrentiel grâce à plusieurs acteurs clés opérant à l’échelle mondiale. Les acteurs investissent de plus en plus dans le développement et l’amélioration de nouveaux produits, ce qui devrait profiter à la croissance du marché dans un avenir prévisible.

Segments couverts dans le rapport

Par type d’emballage Perspectives (Revenu, milliards USD; 2018-2028)

Rigid

Flexible

Industrial

By Packaging Outlook (Revenu, milliards USD; 2018-2028)

Emballage primaire Emballage

secondaire Emballage

tertiaire

Par processus Outlook (Revenu, milliards USD ; 2018-2028)

Recyclable

Réutilisable

Biodégradable

Par perspective d’utilisation finale (Revenu, milliards USD ; 2018-2028)

Agroalimentaire

Soins personnels

Santé

Autre

Par région Outlook (Revenu, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

MEA

Amérique latine

