Le marché du yerba mate en Amérique du Nord augmentera à un TCAC de 4,8% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029

Le marché du yerba mate en Amérique du Nord croîtra à un TCAC de 4,8 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Les progrès technologiques sur le marché et une augmentation de la demande dans l’industrie de la beauté et des soins de santé devraient propulser la croissance du marché du yerba mate en Amérique du Nord. .

Le yerba maté fait référence à une tisane à base d’une plante connue sous le nom d’Ilex paraguariensis. Les brindilles et les feuilles de la plante yerba mate sont séchées, généralement au-dessus d’un feu, puis elles sont mises dans de l’eau chaude pour préparer une tisane. Ce thé peut être servi aussi bien chaud que froid.

Communément appelée maté, cette boisson est très populaire dans plusieurs pays d’Amérique latine, au Brésil, au Paraguay, en Argentine et en Uruguay. Le yerba maté est un stimulant et contient de la caféine. Cette boisson peut également infuser diverses saveurs, telles que le pamplemousse, la grenade et autres. Différentes saveurs en font un choix populaire pour de nombreux consommateurs.

Dynamique du marché du yerba maté

Conducteurs

Sensibilisation croissante aux bienfaits du yerba maté sur la santé

De nos jours, les consommateurs recherchent de nouveaux types de thés et de boissons pour satisfaire leurs papilles gustatives et leurs besoins de santé. Boire du thé continue d’être extrêmement pertinent, dans tous les groupes de consommateurs. Le yerba maté présente de nombreux avantages pour la santé, notamment une teneur élevée en antioxydants et en minéraux, une augmentation de l’énergie et une amélioration de la concentration mentale, une perte de poids et une réduction de la graisse du ventre, une amélioration de la fonction immunitaire et une baisse de la glycémie.

Les avancées technologiques du marché

Le marché du yerba maté connaît une croissance rapide dans le monde entier, en raison d’une sensibilisation accrue à la santé et d’une demande accrue de produits sains et nutritionnels. Les acteurs du marché de la yerba travaillent constamment vers de nouvelles technologies et des lancements de produits sur le marché. Le lancement de nouvelles technologies et la recherche aident à cultiver et à transformer le yerba mate pour satisfaire les préférences des différents consommateurs du marché.

Les avancées technologiques facilitent les lancements de produits, la compréhension du marché, l’analyse des tendances et bien d’autres acceptions bénéfiques qui aident les experts de l’industrie à se développer. Une partie importante du plan de lancement consiste à valider rapidement le produit et ses avantages. Cela se fait en utilisant le Net Promoter Score (NPS) qui est utilisé pour mesurer la relation globale que le client entretient avec une organisation. Et le score de satisfaction client (CSAT) mesure la satisfaction client à l’égard d’un produit ou d’un service de cette manière, les fabricants créent systématiquement les nouvelles stratégies de lancement, ce qui aide l’entreprise à se développer. De nombreuses études de recherche ont été menées dans le domaine du yerba mate ces dernières années, ce qui stimulera finalement la croissance du marché.

Opportunités

Les entreprises de yerba mate ajoutent de plus en plus de nouvelles saveurs exotiques à leurs produits alors que les consommateurs recherchent diverses boissons. La jeune génération désire des boissons plus expérimentales. De nombreuses entreprises cherchent à fournir des produits qui répondent à la demande toujours croissante des consommateurs pour des options saines, pratiques et sans alcool telles que le thé, le café et les boissons énergisantes prêts à boire. Ces innovations rapides ont entraîné une augmentation du marché des boissons non alcoolisées.

Les consommateurs sont de plus en plus enclins à de nouvelles combinaisons, ce qui augmente la demande de boissons au yerba mate. Les clients recherchent des saveurs uniques, des variations régionales sur le goût ethnique ou un mélange avec des saveurs familières qui pourraient offrir une expérience multisensorielle et savoureuse. Les boissons pour sportifs et énergisantes se développent sur le marché. De plus, les consommateurs se tournent vers les boissons biologiques qui ne contiennent pas d’ingrédients chimiques et leur apportent plus de bienfaits nutritionnels et de santé.

Contraintes/Défis

Difficulté dans la culture du yerba maté

Les plantes de yerba maté proviennent de la région subtropicale d’Amérique du Sud. Ils préfèrent les climats humides et chauds qui produisent beaucoup de précipitations. Si l’humidité dans la zone est inférieure à 50 %, la plante ne survivra probablement pas. Le changement climatique affecte la durabilité du système alimentaire en influençant les moyens de subsistance des agriculteurs, les choix des consommateurs et la sécurité alimentaire par le biais de changements dans les composantes naturelles et humaines des agroécosystèmes. Les précipitations annuelles et les pluies abondantes sont de plus en plus fréquentes, surtout au printemps.

Les conditions météorologiques défavorables entravent également la chaîne d’approvisionnement et le transport du yerba mate. De plus, la production de yerba maté est un processus qui peut prendre au moins 5 ans de la graine à la boisson. Elle est testée, contrôlée et demande une grande habileté et précision. Chaque étape de la Yerba maté, de la culture à la transformation et au conditionnement, nécessite des conditions spécifiques difficiles à remplir. Ainsi, les difficultés de culture défient les agriculteurs et créent des fluctuations de matières premières pour les entreprises, entravant finalement la croissance du marché.

Portée du marché de la yerba maté

Taper

Yerba maté argentin

Yerba maté paraguayen

les autres

Application

Aliments

Nutrition sportive

Alternative laitière

Breuvages

Canal de distribution

Direct

Indirect

Analyse régionale / aperçu du marché de la yerba maté

Le marché du yerba mate est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies sur la base des références ci-dessus.

En Amérique du Nord, les États-Unis devraient dominer le marché du yerba mate en raison de la disponibilité facile d’une grande variété de produits à base de yerba mate et de la popularité croissante parmi les étudiants.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Yerba Mate

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du yerba mate sont Herboflora, Vita Forte Inc., Darka Company sro, ESTABLECIMIENTO LAS MARIAS, LA MISSION MILLS ESTABLISHMENT, Lauro Raatz SA, Triunfo do Brasil, Mate Factor et EOCTEAS, entre autres.

