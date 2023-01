Le marché du Yerba Mate au Moyen-Orient et en Afrique devrait croître à un TCAC de 4,6% au cours de la période de prévision 2022-2029 Le marché concurrentiel de Yerba Mate fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les points de données ci-dessus ne sont liés qu'à l'accent mis par la société sur le marché du yerba mate. Parmi les principaux acteurs du marché du Yerba Mate figurent Herboflora, Vita Forte Inc., Darka Company Sro, LA MISSION MILLS ESTABLISHMENT, Lauro Raatz SA, Triunfo do Brasil, Mate Factor et EOCTEAS, entre autres.

Le marché du yerba mate au Moyen-Orient et en Afrique croîtra à un TCAC de 4,6 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les progrès technologiques sur le marché et la demande croissante de l’industrie de la beauté et du bien-être devraient stimuler la croissance du marché du thé yerba mate au Moyen-Orient et en Afrique.

Le yerba maté fait référence à une tisane fabriquée à partir d’une plante appelée yerba maté. Les brindilles et les feuilles de la plante yerba mate sont généralement séchées sur un feu puis placées dans de l’eau chaude pour faire une tisane. Ce thé peut être servi chaud ou froid. La boisson, communément appelée yerba mate, est très populaire dans plusieurs pays d’Amérique latine, au Brésil, au Paraguay, en Argentine et en Uruguay.

Le yerba maté est un stimulant et contient de la caféine. La boisson peut également être infusée avec des saveurs telles que le pamplemousse, la grenade, etc. Les différentes saveurs en font un choix populaire pour de nombreux consommateurs.

Dynamique du marché du yerba maté

Sensibiliser aux bienfaits du yerba maté sur la santé

Les consommateurs d’aujourd’hui recherchent de nouveaux types de thés et de boissons pour satisfaire leurs papilles gustatives et leurs besoins de santé. La consommation de thé reste très importante dans tous les groupes de consommateurs. Le thé Yerba mate présente de nombreux avantages pour la santé, notamment sa teneur élevée en antioxydants et en minéraux, la stimulation de l’énergie et l’amélioration de la concentration mentale, la réduction du poids et de la graisse du ventre, la stimulation de la fonction immunitaire et la diminution de la glycémie.

avancées technologiques sur le marché

Le marché du yerba maté se développe rapidement à travers le monde en raison de la sensibilisation croissante à la santé et de la demande croissante de produits sains et nutritifs. Les acteurs du marché de la yerba travaillent constamment à l’introduction de nouvelles technologies et de nouveaux produits sur le marché. L’introduction de nouvelles technologies et la recherche aident à la culture et à la transformation du yerba mate pour répondre aux préférences des différents consommateurs du marché. Les progrès technologiques facilitent les lancements de produits, la compréhension du marché, l’analyse des tendances et bien d’autres acceptations bénéfiques qui contribuent à l’expansion des experts de l’industrie. Une partie importante du plan de lancement consiste à valider rapidement le produit et ses avantages.

Chance

Alors que les consommateurs recherchent une variété de boissons, les entreprises de yerba mate ajoutent de plus en plus de nouvelles saveurs exotiques à leurs offres. Les jeunes générations ont soif de boissons plus expérimentales. De nombreuses entreprises cherchent à fournir des produits qui répondent à la demande croissante des consommateurs pour des options saines, pratiques et sans alcool telles que le thé, le café et les boissons énergisantes prêts à boire. Ces innovations rapides ont entraîné la croissance du marché des boissons non alcoolisées.

Portée du marché de la yerba maté

Types de

Thé yerba maté uruguayen

autre

former

Extrait

autre

application

nourriture

Pâtisserie

soins personnels

canal de distribution

direct

indirect

Analyse régionale / aperçu du marché de la yerba maté

Le marché de la yerba mate est analysé et donne des informations sur la taille du marché et les tendances sur la base des références ci-dessus.

Au Moyen-Orient et en Afrique, l’Afrique du Sud devrait dominer le marché du thé yerba mate en raison de sa popularité croissante en tant que boisson sociale et de la demande croissante de divers ingrédients et saveurs alimentaires.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Yerba Mate

Parmi les principaux acteurs du marché du Yerba Mate figurent Herboflora, Vita Forte Inc., Darka Company Sro, LA MISSION MILLS ESTABLISHMENT, Lauro Raatz SA, Triunfo do Brasil, Mate Factor et EOCTEAS, entre autres.

