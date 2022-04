Le marché du yaourt stimule la croissance mondiale | Arla Foods amba, Britannia Industries Limited, Chobani, LLC., Danone SA, FAGE International SA, Frieslandcampina, General Mills Inc., YILI.COM INC.., Müller UK & Ireland, Nestlé

Le marché du yaourt devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 4,80 % au cours de la période de prévision susmentionnée. Les avantages croissants pour la santé associés au yogourt stimulent le marché du yogourt.

Le rapport sur le marché du yaourt propose une étude méticuleuse du scénario actuel du marché mondial qui prend en compte de nombreuses dynamiques de marché. Le rapport d’activité identifie et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités dans l’industrie du yaourt. Ce rapport comprend des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement du marché, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe. Les données et informations sur l’industrie Yaourt sont tirées de sources fiables telles que les sites Web, les rapports annuels des entreprises et les revues, puis validées par les experts du marché. Le rapport Yaourt couvre les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du yaourt sont Arla Foods amba, Britannia Industries Limited, Chobani, LLC., Danone SA, FAGE International SA, Frieslandcampina, General Mills Inc., YILI.COM INC.., Müller UK & Ireland, Nestlé , Brownes Foods Operations Pty Ltd., Parmalat SPA, SODIAAL, Yakult, Yoplait USA INC et China Mengniu Dairy Company Limited parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Le marché du yaourt est segmenté en fonction du type, de la forme, de la teneur en matières grasses, de l’emballage et du canal de distribution. La croissance parmi les différents segments aide à une meilleure analyse de la croissance et des stratégies pour une meilleure vision du marché.

Sur la base du type, le marché du yaourt est segmenté en aromatisé et non aromatisé.

Sur la base de la forme, le marché du yogourt est segmenté en yogourt conventionnel, yogourt grec, yogourt ferme, yogourt glacé, boissons au yogourt et autres.

Sur la base de la teneur en matières grasses, le marché du yogourt est segmenté en régulier, faible en gras et sans gras.

Sur la base de l’emballage, le marché du yaourt est segmenté en bouteilles en plastique , tetra packs et autres.

Le marché du yaourt est également segmenté sur la base du canal de distribution en vente directe/vente en gros et vente au détail.

Marché du yaourt : l’analyse régionale comprend :

Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie)

Europe (Turquie, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada.)

Amérique du Sud (Brésil etc.)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (pays du CCG et Égypte.)

Les questions clés auxquelles répond le rapport incluent :

Quelle sera la taille du marché et le taux de croissance en 2027 ?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial Yaourt?

Quelles sont les principales tendances du marché ayant un impact sur la croissance du marché mondial Yaourt?

Quels sont les défis de la croissance du marché?

Qui sont les principaux fournisseurs sur le marché mondial Yaourt?

Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial Yaourt?

Facteurs tendanciels influençant les parts de marché des Amériques, de l’APAC, de l’Europe et de la MEA .

Quels sont les principaux résultats de l’analyse des cinq forces du marché mondial Yaourt ?

Table des matières

Chapitre un : Aperçu du rapport

1.1 Portée de l’étude

1.2 Segments de marché clés

1.3 Acteurs couverts : Classement par chiffre d’affaires du yaourt

1.4 Analyse du marché par type

1.4.1 Taux de croissance de la taille du marché du yaourt par type : 2020 VS 2028

1.5 Marché par application

1.5.1 Yaourt Part de marché par application : 2020 VS 2028

1,6 Objectifs de l’étude

1,7 Années considérées

Chapitre deux: Tendances de croissance par régions

2.1 Perspective du marché du yaourt (2015-2028)

2.2 Tendances de croissance du yaourt par région

2.2.1 Taille du marché du yaourt par région: 2015 VS 2020 VS 2028

2.2.2 Part de marché historique du yaourt par région (2015-2020)

2.2.3 Taille du marché prévue du yaourt par région (2021-2028)

2.3 Tendances du secteur et stratégie de croissance

2.3.1 Principales tendances

du marché 2.3.2 Moteurs du marché

2.3.3 Défis du marché

2.3.4 Analyse des cinq forces de Porter

2.3.5 Stratégie de croissance du marché du yaourt

2.3.6 Entrevues primaires avec des acteurs clés du yaourt (leaders d’opinion)

Chapitre trois: Paysage de la concurrence par acteurs clés

3.1 Principaux acteurs du yaourt par taille de marché

3.1.1 Principaux acteurs du yaourt par chiffre d’affaires (2015-2020)

3.1.2 Part de marché des revenus du yaourt par les acteurs (2015-2020)

3.1.3 Part de marché du yaourt par entreprise Type (Niveau 1, Niveau Chapitre Deux : et Niveau 3)

3.2 Ratio de concentration du

marché du yaourt 3.2.1 Ratio de concentration du marché du yaourt

3.2.2 Top Chapter Ten : et Top 5 des entreprises par chiffre d’affaires du yaourt en 2020

3.3 Acteurs clés du yaourt Siège social et zone desservie

3.4 Solution et service de produit de yaourt des acteurs clés

3.5 Date d’entrée sur le marché du yaourt

3.6 Fusions et acquisitions, plans d’expansion

