Le marché du yaourt à base de plantes affichera une croissance notable par, taille, part, croissance, demande, moteurs, prévisions de revenus et analyse des opportunités

Marché mondial du yaourt à base de plantes par nature (conventionnel, biologique), type de produit (type de céréale, avoine, légumineuse, noix, graine, pseudo-céréale), saveur (ordinaire, vanille , fraise, myrtille, cerise, pêche, framboise, noix de coco, café, autres), gamme de prix (économique, milieu de gamme, haut de gamme), canal de vente (restauration, vente au détail, commerce moderne, dépanneurs, magasins spécialisés, discounters, petites épiceries indépendantes, commerce électronique, autres), application (ménage , HoReCa) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029.

Analyse et taille du marché

Le principal moteur du marché à moyen terme est la préférence accrue des consommateurs pour les desserts non laitiers, faibles en calories, riches en protéines et plus sains. De plus, la popularité croissante du yogourt à base de plantes à faible teneur en matières grasses et l’introduction de variantes de produits sains dans diverses saveurs sont susceptibles d’offrir aux consommateurs à la recherche d’une alternative saine aux desserts de nombreuses options. De plus, les modes de vie occupés et les préoccupations en matière de santé et de bien-être poussent les consommateurs à choisir des yogourts à base de plantes pratiques comme substituts de repas.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du yaourt à base de plantes était évalué à 3117,4 millions USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 13857,63 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 20,50% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Définition du marché

Le yogourt végétal est un produit alimentaire végétalien crémeux, sain et non laitier qui aide la population végétalienne à répondre à ses besoins nutritionnels. Il est composé d’ingrédients à base de plantes tels que les amandes, le soja, la noix de coco, le lin, le chanvre, l’avoine, les pois et les noix de cajou . Il contient une forte concentration de vitamines, de minéraux, d’acides aminés et de graisses essentielles, ce qui aide à réduire l’inflammation et à stimuler le métabolisme.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu'en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d'affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Nature (conventionnelle, biologique), type de produit (type de céréales, avoine, légumineuse, noix, graine, pseudo-céréale), saveur (ordinaire, vanille, fraise, myrtille, cerise, pêche, framboise, noix de coco, café, autres), fourchette de prix (Economique, Moyen de Gamme, Premium), Canal de Vente (Restauration, Retail, Commerce Moderne, Commerce de Proximité, Magasins Spécialisés, Discounters, Petite Epicerie Indépendante, E-commerce, Autres), Application (Ménage, HoReCa) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l'Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l'Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA), du Brésil, de l'Argentine et du reste de l'Amérique du Sud dans le cadre de l'Amérique du Sud. Acteurs du marché couverts Chr. Hansen Holding A/S (Danemark), Yakult Honsha Co., Ltd (Japon), Nestlé (Suisse), DuPont (États-Unis), MORINAGA & CO., LTD (Japon), BioGaia AB (Suède), Protexin (Royaume-Uni), Daflorn Probiotics UK (Royaume-Uni), DANONE (France), Yakult USA Inc. (États-Unis), Deerland Enzymes, Inc. (États-Unis), UAS Laboratories (États-Unis), Goerlich Pharma GmbH (Allemagne), SANZYME BIOLOGICS PVT. LTD. (Inde), DSM (Pays-Bas), NutraScience Labs (États-Unis), Kerry Group plc (Irlande), Lallemand Inc. (Canada), Lonza (Suisse), Winclove Probiotics (Pays-Bas), Probi (Suède)

Augmentation des ventes de yaourts à base de plantes, en particulier via les canaux en ligne

Disponibilité d’une grande variété de saveurs de yogourt à base de plantes

Dynamique du marché du yaourt à base de plantes

Conducteurs

La popularité croissante des desserts faibles en gras

La popularité croissante des desserts faibles en gras et en sucre va propulser le marché du yaourt végétal. En outre, la demande croissante des enfants pour des alternatives rafraîchissantes à la crème glacée et la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé sont des facteurs macroéconomiques qui ont un impact positif sur le marché mondial du yogourt à base de plantes.

Hausse du revenu disponible et urbanisation croissante

Un autre facteur important est la demande croissante d’alternatives de desserts sains, et les yaourts à base de plantes répondent à ces deux besoins, ce qui accélérera le taux de croissance du marché des yaourts à base de plantes. L’augmentation du revenu disponible et l’urbanisation croissante stimuleront le taux de croissance du marché des yaourts à base de plantes

Occasion

L’augmentation des ventes de yaourts à base de plantes, principalement via des plateformes en ligne, car les détaillants en ligne proposent une grande variété de yaourts à base de plantes, accélérera le taux de croissance du marché des yaourts à base de plantes.

En suivant un certain nombre d’étapes de collecte et d’analyse des données de marché, le rapport de recherche de premier ordre sur le marché du yaourt à base de plantes est élaboré avec l’équipe d’experts. Pour construire ce rapport sur l’industrie, une analyse détaillée du marché a été réalisée avec les contributions d’experts de l’industrie. Il explique diverses définitions et segmentations ou classifications de l’industrie, les applications de l’industrie et la structure de la chaîne de valeur. Les entreprises peuvent acquérir un savoir-faire absolu sur les conditions et les tendances générales du marché grâce aux informations et aux données couvertes dans le rapport de classe mondiale Le rapport d’activité du marché du yaourt à base de plantes fournit un savoir-faire absolu de l’industrie du marché du yaourt à base de plantes.

En outre, les principaux facteurs tels que les moteurs du marché, les contraintes du marché et l’analyse de la concurrence sont étudiés avec l’analyse SWOT, qui est l’outil le plus établi pour générer un rapport d’étude de marché. Le rapport à grande échelle sur le marché du yaourt à base de plantes comprend plusieurs dynamiques de marché et des estimations du taux de croissance et de la valeur marchande en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance. Les principaux domaines de l’analyse de marché tels que la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche sont étudiés avec beaucoup de vigilance et de précision tout au long du rapport. Le rapport gagnant sur le marché des yaourts à base de plantes propose une liste des principaux concurrents avec les spécifications requises et fournit également des informations stratégiques et une analyse des principaux facteurs influençant l’industrie.



Objectif des études:

– Fournir un profilage stratégique des acteurs clés du marché Yaourt à base de plantes en examinant de manière exhaustive leurs compétences de base et en dessinant un panorama agressif pour le marché. – Fournir des informations sur les éléments affectant la croissance du marché Yaourt à base de plantes. Analyser le marché en fonction d’ un certain nombre de facteurs – analyse des frais , analyse de la chaîne de subventions , évaluation de la pression du porteur 5 , etc. – Fournir une évaluation spécifique



de la forme du marché des yaourts à base de plantes ainsi que des prévisions d’ un assez grand nombre de segments et de sous-segments du marché mondial.

– Fournir une évaluation du marché aux États -Unis avec une admiration pour la dimension du marché moderne et les perspectives d’avenir. – Fournir une évaluation de niveau américain du marché pour la phase par application , type de produit et sous-segments. – Fournir des revenus historiques et prévisionnels



des segments et sous-segments de marché avec admiration pour 4 zones géographiques principales et leurs pays – Amérique du Nord, Europe, Asie et Reste du monde.

– Pour régler et analyser les tendances agressives telles que les coentreprises, les alliances stratégiques, les développements de nouveaux produits, ainsi que la recherche et les caractéristiques sur le marché mondial.

