Le marché du Wi-Fi en vol revient avec la croissance ; TCAC prévu de 16,9 %

Le rapport sur le marché du WI-FI EN VOL par «The Insight Partners» met en lumière les principaux moteurs et opportunités attribués à l’expansion du marché au cours de la période d’analyse. Il donne également des informations détaillées sur les défis et les menaces susceptibles d’entraver la génération de revenus dans les années à venir. En outre, le rapport fournit également des informations cruciales sur les entreprises leaders dans ce domaine d’activité et les tendances susceptibles de prévaloir dans un proche avenir.

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Marché du Wi-Fi en vol – Analyse globale et prévisions jusqu’en 2025 », le marché mondial du Wi-Fi en vol devrait croître à un TCAC de 16,9 % au cours la période de prévision 2018 – 2025, pour représenter 7,30 milliards de dollars américains d’ici 2025.

Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPTE100000922/

Principaux acteurs du marché du WI-FI EN VOL : Echostar Corporation, Global Eagle Entertainment Inc, Gogo LLC, Honeywell International Inc, Panasonic Avionics Corporation, Viasat Inc, Sitaonair, Thales Group, Thinkom Solutions Inc, Kymeta Corporation

La croissance du marché du Wi-Fi en vol est fortement influencée par la croissance remarquable du transport aérien à travers le monde. La croissance du transport aérien a considérablement augmenté au fil des ans en raison de l’augmentation du revenu disponible dans la société de la classe moyenne et dans la société de la classe moyenne supérieure dans le monde entier.

De plus, la réduction du temps de voyage et du confort agit également comme un facteur de croissance pour l’industrie de l’aviation commerciale. Cela conduit également les avionneurs à se procurer un plus grand nombre de composants d’avions. Un autre facteur dynamisant le marché du Wi-Fi en vol est la modernisation des programmes d’avions dans l’aviation commerciale. Le divertissement en voyage est un autre luxe dont les passagers se portent désormais garants, et le besoin de divertissement en vol repousse encore plus les limites des taux de croissance et de l’adoption des systèmes Wi-Fi en vol. Le marché du Wi-Fi en vol est sur le point de croître au cours de la période avec les avancées technologiques menées par divers acteurs de l’industrie afin de concevoir et de développer les services Internet les plus avancés, à haut débit et de qualité supérieure.

Dans la culture « toujours active » d’aujourd’hui, en particulier l’anticipation des voyageurs d’affaires pour les compagnies aériennes d’intégrer des technologies numériques, y compris des options de connectivité en vol dans les avions, est en plein essor. La croissance épique de l’utilisation des appareils électroniques par les passagers a également évidemment augmenté la demande de connectivité à bord, en particulier pour les vols long-courriers. En outre, comme les compagnies aériennes elles-mêmes sont sous pression pour générer des flux de revenus supplémentaires attendus de manière significative, la connectivité en vol (Wi-Fi) est considérée comme une stratégie gagnant-gagnant car la majorité des passagers dans le monde sont prêts à payer pour le haut – une connexion Internet haut débit lors d’un voyage en avion.

Ayez une discussion de 15 minutes avec l’analyste principal et l’auteur du rapport dans un créneau horaire que vous avez décidé. Vous serez informé du contenu du rapport et les questions concernant la portée du document seront également traitées – https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPTE100000922

Le marché mondial du Wi-Fi en vol a été segmenté comme suit :

Marché du Wi-Fi en vol – Par type de service

matériel

Marché du Wi-Fi en vol – Par type d’avion Avion d’ affaires à

fuselage étroit et à fuselage large

Marché du Wi-Fi en vol – Par technologie Satellite

air-sol

Le rapport sur l’informatique décisionnelle fournit un examen détaillé de la dynamique du marché en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. Le marché du Wi-Fi en vol est également segmenté en fonction du type et de l’application afin de fournir un aperçu systématique aux lecteurs. Cette segmentation a été faite en gardant à l’esprit les précieuses contributions des experts de l’industrie, des dirigeants d’entreprises et des parties prenantes. En outre, le marché a été estimé en utilisant diverses méthodologies de recherche et un modèle statistique interne.

IN-FLIGHT WI-FI market – Global Analysis to 2028 est une étude exclusive et approfondie qui fournit une analyse exhaustive du marché, y compris la tendance actuelle et l’amplitude future du marché en ce qui concerne les produits/services. Le rapport fournit un aperçu détaillé du marché du WI-FI EN VOL en gardant à l’esprit une segmentation détaillée par type, application et région. Ce rapport fournit une évaluation experte des entreprises leaders dans ce domaine d’activité en répertoriant les produits et services qu’elles dévoilent afin d’aider les propriétaires d’entreprise à comprendre le positionnement de ces acteurs sur le marché. L’analyse PEST de chaque région et pays est également documentée.

Livraison immédiate de nos rapports prêts à l’emploi et pré-réservation des études à venir, grâce à des méthodes de paiement flexibles et pratiques – https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPTE100000922/

Raisons d’acheter

Gagnez du temps et des ressources nécessaires à la recherche de niveau d’entrée en obtenant un aperçu des principaux acteurs et segments du marché mondial du Wi-Fi en vol.

Le rapport met en évidence les principales priorités commerciales qui aideront les entreprises à réformer leurs stratégies commerciales et à s’établir sur le marché mondial.

Les principales conclusions et recommandations présentées dans le rapport mettent l’accent sur les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché WI-FI EN VOL, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme afin de générer leurs revenus sur le marché.

Obtenez des informations cruciales sur les tendances et les perspectives du marché mondial et sur les facteurs qui stimulent et entravent la croissance du marché.

Améliorez le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux de l’industrie.

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur unique de recherche industrielle de renseignements exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la santé, la fabrication et la construction, les médias et la technologie, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876