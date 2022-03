Le marché du Western Blot va croître avec un TCAC de 5,2 % de 2019 à 2027

Selon l’étude de marché The Insight Partners intitulée « Marché du transfert Western jusqu’en 2027 – Analyse et prévisions mondiales par produit, application, utilisateur final et géographie ». Le marché mondial du Western Blotting devrait atteindre 992,55 millions de dollars américains en 2027 contre 638,82 millions de dollars américains en 2018. Le marché devrait croître avec un TCAC de 5,2 % de 2019 à 2027. Le rapport met en évidence les tendances qui prévalent sur le marché mondial du Western Blot et les facteurs qui animent le marché ainsi que ceux qui entravent sa croissance.

La dernière étude Western Blotting Market propose une analyse globale des principales stratégies, modèles d’entreprise et parts de marché des acteurs les plus notables de ce marché. L’étude propose une analyse approfondie des principaux facteurs de persuasion, des chiffres du marché en termes de revenus, des données segmentaires, des données régionales et des données par pays. Cette étude peut être décrite comme la documentation la plus étendue qui comprend tous les aspects du marché en évolution du Western Blotting.

Le marché mondial du Western Blot a été segmenté par produit, application et utilisateur final. Le segment de produits a été segmenté en instruments et consommables. Le segment des instruments a ensuite été divisé en imageurs, instruments d’électrophorèse sur gel et systèmes de transfert. Comme les consommables ont été classés en kits, réactifs et autres. Sur la base de l’application, le marché a été segmenté en recherche biomédicale et biochimique, agriculture et autres. De même, en fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques, laboratoires de diagnostic, instituts universitaires et de recherche et autres.

Les principaux acteurs opérant sur le marché du transfert occidental sont Thermo Fisher Scientific Inc., Merck KGaA, GENERAL ELECTRIC, Cell Signaling Technology, Inc., PerkinElmer, Inc., Bio-Rad Laboratories, Inc., LI-COR, Inc., OriGene Technologies, Inc., Rockland Immunochemicals Inc. et Abcam plc, entre autres. Les entreprises sont impliquées dans diverses stratégies de croissance qui permettent la croissance du marché ainsi que pour l’entreprise. Par exemple, en juin 2019, Thermo Fisher Scientific Inc. a lancé la série de systèmes d’imagerie iBright 1500 qui comprend deux modèles, le système d’imagerie Invitrogen iBright FL1500 et le système d’imagerie Invitrogen iBright CL1500 pour les chercheurs en sciences de la vie.

Prévalence croissante de Lyme et du VIH

Western blot fournit à la fois des résultats de confirmation dans le domaine de la recherche et des tests de diagnostic. Lyme est la maladie transmise par les tiques dans la région de l’Amérique du Nord. Selon une étude publiée en 2018, l’Université Carnegie Mellon indique que la maladie de Lyme devrait augmenter aux États-Unis. La raison de l’augmentation de la maladie de Lyme est le changement climatique. Diverses études ont montré que l’IgM Western Blot a une spécificité de 94 à 96 % envers le patient présentant des symptômes cliniques de la maladie de Lyme. Western blot est utilisé dans le test de confirmation du VIH suivi d’un test ELISA.

Automatisation dans la technique Western Blot

Western blot est le principal outil analytique pour évaluer la fonction moléculaire dans la recherche fondamentale en biologie cellulaire, la découverte de médicaments et la pathologie. Il y a eu une amélioration significative de l’aspect technique du western blot qui a conduit à une amélioration de l’efficacité, de la reproductibilité et de la facilité d’utilisation. Par exemple, iBind Western Systems lancé par ThermoFisher Scientific Corporation qui est un dispositif de transfert Western automatisé qui ne nécessite pas de surveillance continue.

Informations sur les applications

Le marché mondial du Western Blot par segments d’application était dominé par le segment de la recherche biomédicale et biochimique. En 2018, la recherche biomédicale et biochimique détenait la plus grande part de marché de 38,58% du marché du Western Blot, par application. Cependant, le segment des autres devrait croître au taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision, de 2019 à 2027.

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Western Blotting. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et dispositifs de retenue opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché selon différents segments. Le rapport prédit également l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et les régions du marché Western Blotting.

L’Asie-Pacifique est le marché géographique à la croissance la plus rapide et devrait être le contributeur de revenus le plus rapide tout au long de la période de prévision. Le marché de la région Asie-Pacifique est tiré par des facteurs clés tels que l’essor de l’industrie des biotechnologies dans des pays tels que la Chine, le Japon, l’Inde et la Corée du Sud. L’augmentation des investissements dans le secteur devrait encourager la croissance du marché au cours de la période de prévision. En outre, le marché devrait également croître grâce au soutien du gouvernement qui a lancé des programmes pour augmenter le nombre de professionnels. La collaboration de pays tels que la Chine et le Japon avec des entités étrangères devrait faire croître le marché au cours de la période de prévision.

Marché du Western Blot segmenté par région/pays : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

