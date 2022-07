Le marché du vin mousseux connaît une croissance fulgurante avec les grands géants | Champagnes de Californie, Le Mousseux, Pernod Ricard

Advance Market Analytics a publié une nouvelle publication de recherche sur « Sparkling Wine Market Insights, to 2027 » avec 232 pages et enrichie de tableaux et de graphiques auto-expliqués dans un format présentable. Dans l’étude, vous trouverez de nouvelles tendances, moteurs, contraintes et opportunités en évolution générés en ciblant les parties prenantes associées au marché. La croissance du marché du vin mousseux a été principalement tirée par l’augmentation des dépenses de R&D à travers le monde.

Pernod Ricard (France), Treasury Wine Estates Ltd (Australie), Illinois Sparkling Co. (États-Unis), Moet Hennessy USA (États-Unis), California Champagnes (États-Unis), Bronco Wine Co. (États-Unis), Freixenet (Espagne ), The Sparkling Wine Co. (Royaume-Uni), Constellation Brands, Inc. (États-Unis), E. & J. Gallo Winery (États-Unis).

Le vin mousseux est un style de vin caractérisé par une effervescence dans le vin due à des niveaux élevés de dioxyde de carbone (CO2). Le CO2 du vin peut provenir de la seconde fermentation en bouteille, de l’injection de CO2 ou d’une cuve sous pression. Chaque méthode de fabrication de vin mousseux détermine la quantité et la taille des bulles ainsi que le goût du vin. Il est généralement de couleur rose ou blanche et peut varier en douceur, de très sec à doux. Le vin mousseux ne doit pas être confondu avec des vins tels que Proseco ou Cava, Champagne, qui sont des types spécifiques de vin mousseux et sont réglementés par la région, les raisins et les méthodes utilisées pour faire le vin.

par type (blanc, rosé, rouge), canal de distribution (supermarchés/hypermarchés, magasins spécialisés, canaux en ligne, autres), type d’emballage (bouteilles, canettes, autres),



marché de la douceur (Brut naturel ou Brut zéro, Extra Brut, Brut) Tendances :

Montée en puissance des Vins Bio et Naturels

Introduction de nouveaux produits, en particulier des emballages à portion individuelle

Rise of Sparkling Ros

Opportunités :

Opportunités pour le vin mousseux de Russie, de Chine et du Brésil, entre autres pays

Moteurs du marché :

augmentation du revenu disponible de la population des pays développés

Augmentation du nombre de personnes préférant les boissons moins alcoolisées et non alcoolisées

Augmentation de l’influence des médias sociaux sur la population plus jeune associée aux partis sociaux

Les régions incluses sont : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Océanie, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique

Répartition au niveau des pays : États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Colombie, Chili, Afrique du Sud, Nigeria, Tunisie, Maroc , Allemagne, Royaume-Uni (UK), Pays-Bas, Espagne, Italie, Belgique, Autriche, Turquie, Russie, France, Pologne, Israël, Émirats arabes unis, Qatar, Arabie saoudite, Chine, Japon, Taïwan, Corée du Sud, Singapour, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, etc.

