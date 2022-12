Le marché du vin haut de gamme connaîtra une croissance substantielle avec un TCAC sain d’ici 2029, la taille, la part, les tendances, la croissance, les développements majeurs et l’aperçu des concurrents

» Pour avoir une idée des informations détaillées sur le marché et garder le marché clairement au centre de l’attention, un tel rapport de recherche de grande envergure sur le marché du vin haut de gamme doit être présent dans l’image. Ce rapport marketing fournit une analyse complète de la structure du marché ainsi que les estimations de divers segments et sous-segments du marché.La définition du marché, la segmentation du marché, les développements clés du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche sont les sujets clés dans lesquels le rapport est divisé.Chacun de ces sujets est étudié très judicieusement pour acquérir une idée claire de tous les facteurs qui influencent la croissance du marché et l’industrie du marché des vins premium.

Analyse et perspectives du marché du vin haut de gamme

Analyse et perspectives du marché du vin haut de gamme

La demande croissante de vin en raison de différents avantages pour la santé contribue à stimuler la croissance globale du marché. L’essor du commerce électronique, des services de messagerie et de livraison de vin est également à l’origine de la croissance du marché. Les principaux acteurs du marché se concentrent fortement sur divers lancements de nouveaux vins. En outre, l’augmentation de la socialisation de l’alcool parmi les consommateurs contribue également à la demande croissante du marché.

Le marché mondial des vins haut de gamme est en croissance au cours de l’année de prévision en raison de la montée en puissance des acteurs du marché et de la disponibilité de diverses marques de vins haut de gamme sur le marché. Parallèlement à cela, les fabricants sont engagés dans la production de différents vins sur le marché. L’augmentation des bars et des restaurants stimule encore la croissance du marché. Cependant, le coût élevé de la production de vin et le déplacement progressif des consommateurs vers d’autres boissons alcoolisées pourraient entraver la croissance du marché mondial des vins haut de gamme au cours de la période de prévision.

Les divers avantages pour la santé, l’évolution du mode de vie, les initiatives stratégiques des acteurs du marché offrent des opportunités au marché. Cependant, la surconsommation de vin entravant les diverses maladies graves, l’achèvement et les complications pour répondre à la demande des consommateurs sont des défis clés pour la croissance du marché.

Le marché mondial du vin haut de gamme devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 89 087,95 USD. millions d’ici 2029.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019-2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions de dollars Segments couverts Par couleur de vin ( vin rouge , vin blanc, vin rosé et autres), type de produit ( vin tranquille, vin fortifié, vin mousseux, vin de dessert), catégorie de produit (vin alcoolisé et vin non alcoolisé), saveur (originale et aromatisée ), Années de vieillissement (1-17 ans, 18-24 ans, 25-44 ans, 45-64 ans et 65 ans et plus), Type de baril de vieillissement (Chêne, Érable, Cèdre, Hickory et autres), Gamme de prix (Premium et Super Premium), canal de distribution (détaillants en magasin et détaillants en ligne) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, Russie, Danemark, Suisse, Turquie, Suède, Pologne, Suède, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Thaïlande , Malaisie, Indonésie, Philippines, Vietnam, Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Éthiopie, Émirats Arabes Unis, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts Vina Concha Y Toro, Treasury Wine Estates, Mount Mary Vineyard, Vins Grands Crus, Sula Vineyards, Moss Wood, Leeuwin Estate, E. & J. Gallo Winery, Constellation Brands, Inc., Castel Freres, The Wine Group, Accolade Wines, Pernod Ricard, Rockford, Henschke Cellars, Gioconda, Cullen Wines, Bass Philip, Changyu Pioneer Wine Company, Casella, Chateau Cheval Blanc, Miguel Torres SA, Fetzer, GRUPO PENFLOR et entre autres.

Définition du marché des vins premium

Le vin est une boisson alcoolisée dont l’alcool est produit naturellement par fermentation. La fermentation est la première étape du processus, qui est réalisée par des bactéries présentes sur la peau des raisins. Après cela, une souche spécifique de levure est ajoutée au produit fermenté principal pour obtenir le résultat souhaité. Le sucre du raisin est converti en dioxyde de carbone et en éthanol par les levures ou les bactéries du vin. Les vins riches en sucre ont un goût différent, et le vin du désert en fait partie. Le foulage, la fermentation alcoolique, la fermentation malolactique, le débourbage, la stabilisation et l’élevage et l’affinage en bouteille sont les six étapes fondamentales de l’élaboration du vin.

Dynamique du marché des vins premium

Conducteurs

Demande croissante de vin en raison de différents bienfaits pour la santé

La consommation de vin a augmenté ces dernières années en raison d’une prise de conscience accrue de ses différents bienfaits pour la santé. Selon les chercheurs, une consommation modérée de vin, qui a une teneur en alcool de 12% à 15% par jour, aide à prévenir plusieurs maladies. Voici quelques-uns des bienfaits du vin pour la santé :

Le vin a des propriétés antioxydantes. Les antioxydants sont des composés qui préviennent les dommages cellulaires causés par l’inflammation et le stress oxydatif. Les raisins ont des niveaux élevés de polyphénols et d’antioxydants qui réduisent le stress oxydatif et l’inflammation.

Croissance des services de commerce électronique, de messagerie et de livraison de vin

L’industrie du commerce électronique est en constante évolution et joue un rôle essentiel dans notre vie quotidienne. Le commerce électronique fournit une plate-forme permettant aux gens d’acheter ou de vendre ce qu’ils veulent, quand ils le veulent. Les commerçants créent et améliorent continuellement les stratégies et les approches de leurs entreprises de commerce électronique pour répondre à l’évolution de la demande des consommateurs.

Le commerce électronique a transformé la façon de faire des affaires dans le monde entier. Une grande partie de la croissance de l’industrie a été déclenchée par une augmentation de la pénétration d’Internet et des smartphones. De plus, les progrès technologiques et la croissance des marchés disponibles ont facilité l’achat et la vente de biens via des portails en ligne. Les marchands et les services de livraison continuent de suivre la demande des consommateurs sur les plateformes en ligne, affluant vers le commerce électronique en nombre record.

Hausse de la socialisation à l’alcool chez les consommateurs

La production et la consommation de vin ont augmenté rapidement au cours des dernières décennies, augmentant la consommation. De nos jours, les engagements sociaux, la modernisation et l’adoption croissante de la culture occidentale sont des éléments qui encouragent les consommateurs à socialiser avec l’alcool, ce qui accélérera encore la croissance du marché.

La consommation d’alcool devient un signe de statut social, soutenant la croissance du marché des boissons peu alcoolisées. Il gagne également en popularité auprès des milléniaux et des jeunes, en raison de son attrait rafraîchissant et de son faible taux d’alcool (alcool par volume). Il est principalement associé à plusieurs occasions et servi comme boisson de table avec de la nourriture ordinaire dans les pays en développement.

La demande croissante encourage davantage les fabricants à lancer et à introduire des produits innovants, ce qui devrait également stimuler la croissance du marché dans les années à venir.

Des opportunités

Changer de mode de vie

Les gens préfèrent le vin haut de gamme en raison de son goût authentique. Les vins sont devenus le statut social et la chose générique pour les fêtes et diverses occasions malgré des composés à la fois sains et malsains. Des études épidémiologiques auprès de nombreuses populations disparates révèlent que les individus ayant l’habitude d’une consommation quotidienne modérée de vin bénéficient de réductions significatives de la mortalité toutes causes et en particulier cardiovasculaire par rapport aux individus qui s’abstiennent ou boivent de l’alcool de façon excessive.

Augmentation du nombre de bars et de salons

La demande de vins haut de gamme augmente en raison de l’augmentation du nombre de restaurants, de bars et de bars à vin spéciaux dans le monde entier. Comme ces vins haut de gamme sont facilement disponibles dans les bars et les salons, la demande de bars à vin particuliers augmente également. Les bars à vin et les salons proposant l’abonnement annuel pour les vins premium authentifiés rendent les gens plus gâtés

Contraintes/Défis

Augmentation du coût de la production de vin

Dans le monde entier, les coûts de production du vin ont augmenté. Les industries viticoles sont confrontées à plusieurs défis, comme le coût des marchandises et leur expédition en raison de la hausse des prix de l’essence. La bouteille de vin proprement dite devient plus difficile à obtenir, en particulier avec les défis de la chaîne d’approvisionnement et l’augmentation des prix de l’essence. À cause de Covid, de l’augmentation des prix de l’essence et de l’inflation, il n’est pas facile d’obtenir des bouteilles de vin. L’industrie du vin a connu une augmentation de 30% de ses coûts en 2022. Par conséquent, l’augmentation du coût de la production de vin entrave la croissance du marché.

Basculement progressif des consommateurs vers d’autres boissons alcoolisées

La modernisation croissante et l’augmentation de la consommation d’alcool sont des tendances continues à travers le monde, ce qui a poussé les producteurs d’alcool à lancer des variantes innovantes et audacieuses dans les boissons alcoolisées. Les consommateurs déplacent progressivement leurs préférences vers diverses boissons alcoolisées telles que les liqueurs, les spiritueux, la bière et autres en raison de leur disponibilité à des prix économiques.

Principales caractéristiques du rapport sur le marché du vin haut de gamme: Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché mondial du vin haut de gamme.

Souligne les principales priorités commerciales afin d’aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché mondial Vin Premium, permettant ainsi aux acteurs de la chaîne de valeur de développer des stratégies efficaces à long terme.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché mondial associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent.

