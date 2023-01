Le marché du verre recyclé fournit des informations sur la croissance historique, l’analyse, les opportunités et les prévisions jusqu’en 2028

Le rapport sur le marché mondial du verre recyclé révèle la dynamique de marché clé de l’industrie. Ce rapport de renseignement comprend des enquêtes basées sur des scénarios actuels, des enregistrements historiques et des projections futures. Le rapport contient différentes prévisions de marché liées à la taille du marché, aux revenus, à la production, au TCAC, à la consommation, à la marge brute, aux graphiques, aux diagrammes, aux camemberts, au prix et à d’autres facteurs importants. Tout en mettant l’accent sur les principaux moteurs et contraintes de ce marché, le rapport fournit également une étude complète des tendances et développements futurs du marché. Il examine également le rôle des principaux acteurs du marché dans l’industrie, y compris leurs profils d’entreprise, leur résumé financier et leur analyse SWOT. Il fournit un aperçu à 360 degrés du paysage concurrentiel de l’industrie.

Selon Data Bridge Market Research, le marché du verre recyclé augmentera à un TCAC de 6,40 % au cours de la période de prévision 2021-2028. Les préoccupations environnementales croissantes ainsi que les préoccupations concernant l’attrait esthétique du verre, la quantité croissante de déchets de verre et l’attention croissante portée aux processus de fabrication industrielle durables sont les principaux facteurs de croissance du marché du verre recyclable. Cela signifie que d’ici 2028, le marché mondial du verre recyclé atteindra 6,03 millions de dollars.

Le verre est un matériau qui peut être recyclé à l’infini sans se soucier de sa qualité ou de sa pureté. Le verre est recyclé par un processus de broyage et de fusion, se transformant éventuellement en différentes formes ou formes. Le verre recyclé remplace 95% des matières premières utilisées pour fabriquer le verre, ce qui signifie que le verre recyclé favorise la conservation des matières premières telles que la silice, le carbonate de soude et le calcaire. En d’autres termes, le recyclage du verre pourrait réduire les coûts d’extraction et d’expédition associés.

L’attention accrue portée par les gouvernements, les fabricants et le grand public à la gestion des déchets et à la réalisation du développement durable est la raison sous-jacente du taux de croissance du marché du verre recyclé. Les propriétés avantageuses offertes par le verre recyclé sont un autre facteur qui stimule la croissance de la valeur marchande du verre recyclé. La demande croissante de verre recyclé dans l’industrie du bâtiment et de la construction en raison de l’urbanisation croissante et de l’augmentation des activités de construction, en particulier dans les économies en développement, accélérera encore le taux de croissance du marché. L’application croissante du verre recyclé dans d’autres industries d’utilisateurs finaux telles que l’industrie automobile créera davantage d’opportunités de croissance lucratives pour le marché. L’essor de l’industrialisation aura également un impact direct et positif sur la demande mondiale de verre recyclé.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du verre recyclé sont Strategic Materials, Inc., URM, Vetropack, Ardagh Group SA, OI Glass, Inc., Ngwenya Glass., BALCONES RESOURCES, Reiling GmbH & Co. KG, Heritage Glass Inc., GLASS RECYCLED SURFACES, Enva, RETHMANN SE & CO. KG, Harasco Corporation., Coloured Aggregates Inc., Pace Glass Co., Verallia, Momentum Recycling, LLC, Dlubak Glass Company, Gallo Glass Company et Trivitro Corporation et d’autres entreprises nationales et mondiales .

Portée du Rapport sur le marché Verre recyclé:

L’étude propose une étude détaillée des principaux acteurs du marché mondial du verre recyclé , en se concentrant sur leur part de marché, leur marge brute, leur bénéfice net, leurs ventes, leur gamme de produits, les nouvelles applications, les derniers développements et d’autres facteurs. Il met également en lumière le paysage des fournisseurs, aidant les acteurs à prévoir les futures tendances concurrentielles sur le marché mondial du verre recyclé.

Sur la base de la source, le marché du verre recyclé est segmenté en dépôt, rachat/rejet et trottoir.

Sur la base du produit, le marché du verre recyclé est segmenté en calcin, calcin et poussière de verre. Le segment de calcin est subdivisé en calcin clair, calcin ambré et calcin vert.

En fonction de l’application, le marché du verre recyclé est segmenté en bouteilles et contenants en verre, verre plat, fibre de verre, perles de route, abrasifs, charges et autres.

Analyse régionale du marché Verre recyclé:

Le rapport de recherche sur le marché mondial du verre recyclé présente en détail les tendances actuelles du marché, un aperçu du développement et plusieurs méthodologies de recherche. Il illustre les facteurs clés qui manipulent directement le marché, tels que les stratégies de production, les plates-formes de développement et la gamme de produits. Selon nos chercheurs, même de petits changements dans les profils de produits peuvent faire des ravages sur les facteurs susmentionnés.

➛ Amérique du Nord (USA, Canada et Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

➛ Asie Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Perspectives post-COVID-19 :

Les lecteurs de cette section apprendront comment la situation du marché mondial du verre recyclé a changé pendant et après la pandémie. La recherche est menée à la lumière des changements dans la production, la demande, la consommation et les chaînes d’approvisionnement. Les experts du marché ont également mis en évidence des facteurs clés qui contribueront à créer des opportunités pour les acteurs et à stabiliser l’ensemble du marché dans les années à venir.

Quelles informations le rapport sur le marché du verre recyclé offre-t-il aux lecteurs?

➜ Déchets de verre recyclés en fonction du type de produit, de l’utilisation finale et de la région

➜ Évaluation complète des matières premières en amont, de la demande en aval et de l’état du marché

➜ Collaborations, projets R&D, acquisitions et lancements de produits de chaque acteur du verre recyclé

➜ Réglementations gouvernementales détaillées sur la consommation de verre recyclé

➜ Impact des technologies modernes telles que les mégadonnées et l’analyse, l’intelligence artificielle et les plateformes de médias sociaux sur le marché mondial du verre recyclé.

Il y a 13 sections pour présenter le marché mondial de Verre recyclé :

Chapitre 1: Aperçu du marché, moteurs, contraintes et opportunités, aperçu de la segmentation

Chapitre deux : Concurrence sur le marché des fabricants

Chapitre 3 : Production par région

Chapitre quatre : Consommation régionale

Chapitre 5 : Production, revenus et part de marché par type

Chapitre 6 : Consommation par application, part de marché (%) et taux de croissance par application

Chapitre 7 : Profils et analyse complets des fabricants

Chapitre 8 : Analyse des coûts de fabrication, analyse des matières premières, frais généraux de fabrication régionaux

Chapitre 9 : Chaîne industrielle, stratégies d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Analyse de la Stratégie Marketing, Distributeurs/Traders

Chapitre 11 : Analyse des facteurs influençant le marché

Chapitre 12 : Prévisions du marché

Chapitre 13 : Résultats et conclusion des études de marché sur le verre recyclé, annexe, méthodologie et source de données

