Le marché du verre devanture de magasin enregistrera 13762,30 millions USD d’ici 2029

Analyse et taille du marché

Le verre de vitrine est caractérisé en plusieurs types sur la base de son application sur le marché. Le verre transparent est utilisé dans les commerces car il doit être mis en valeur auprès des clients passant par la route. Le verre teinté est utilisé pour réduire la chaleur provenant du soleil. Le verre feuilleté est composé de plusieurs couches de verre polymère qui limitent le passage des rayons UV nocifs et sont également résistants au feu. Ces verres sont principalement utilisés dans les bâtiments résidentiels et également à plusieurs fins commerciales. Verre trempé également connu sous le nom de verre trempé, il est très imperméable à la casse.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du verre de vitrine était évalué à 8967,50 millions USD en 2021 et devrait atteindre 13762,30 millions d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,50% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché telles que en tant que valeur de marché, taux de croissance, segments de marché, couverture géographique, acteurs du marché et scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, l’analyse des brevets et les avancées technologiques.

Définition du marché

Le verre de vitrine est un type de verre utilisé pour construire les portes et les fenêtres des structures résidentielles, commerciales et institutionnelles afin d’offrir une apparence modernisée et agréable. Ces verres sont disponibles dans une vaste gamme d’épaisseurs, de tailles, de types de verre et de conceptions basées sur les utilisations des aéroports, des hôpitaux, des magasins de détail, des restaurants et d’autres bâtiments privés et gouvernementaux.

Dynamique du marché du verre de vitrine

Conducteurs

Augmentation de la demande due à divers avantages

Les verres utilisés en vitrine offrent plusieurs avantages, comme la réfraction, la transmission, l’absorption de la lumière, la résistance à la poussière, l’efficacité en termes de coût et d’énergie ; meilleure isolation; résistance aux intempéries; résistance à la rouille; nombreuses options de couleurs et flexibilité. Le verre de devanture, car il offre de meilleures fonctionnalités à tous égards, telles que la protection contre le vol, la protection contre les rayonnements nocifs et de nombreuses autres installations en raison de ces caractéristiques, augmente la demande de verres de devanture qui devraient stimuler la croissance du taux du marché du verre de devanture .

Augmenter la demande dans le secteur de la construction

Rapidly growing construction industry are increasing the focus of the government for developing commercial infrastructure, including smart cities globally. With the growing construction industry, the demand for different types of construction materials, including products like commercial glass, mainly store front glasses. Such a factor is expected to drive the growth of the market during forecast period

Opportunities

The increase in urbanization development in numerous developing economies and the increase in per capita income of a country which increase an individual’s disposal income is a beneficial opportunity for the storefront glass market. The global storefront glass market is mostly driven due to the high demand in emerging economies due to changing living standard. Moreover, renovation and expansion of commercial infrastructures to attract the consumers globally are anticipated to increase the market growth in upcoming period. Also, rise in strategic collaborations will also act as market drivers and further enhance beneficial opportunities for the market’s growth rate.

Some of the major players operating in the storefront glass market are:

Gold Plus Float Glass (India)

Alcoa Corporation (US)

AGC Inc., (Japan)

Saint-Gobain (France)

GUARDIAN INDUSTRIES (US)

Nippon Sheet Glass Co., Ltd (Japan)

PPG Industries Inc., (US)

Nippon Electric Glass Co. Ltd. (Japan)

SCHOTT (Germany)

Etex Group (Belgium)

C.R. Laurence Co., Inc. (US)

Nelbran glass (US)

Euroglas GmbH (Germany)

Sisecam (Turkey)

Vitro (Mexico)

Hindustan National Glass & Industries Limited (India)

PGP Glass Private Limited (India)

Sejal Glass Ltd (India)

FUSO Glass India Private Limited (India)

Glass Wall Systems (India)

Duratuf Glass Industries (P) Ltd (India)

GSC GLASS LTD, (India)

Global Storefront Glass Market Scope

The storefront glass market is segmented on the basis of frame, type, glazed system, thickness range, fabrication, application and end user. The growth amongst these segments will help you analyze meagre growth segments in the industries and provide the users with a valuable market overview and market insights to help them make strategic decisions for identifying core market applications.

Frame

All Glass

Aluminium

Steel

Bronze

Others

Type

Clear Glass

Safety/Laminated Glass

Insulated Glass

Tempered Glass

Others

Glazed System

Center

Offset

Thickness Range

0.1-0.5 Inches

0.6-1 Inches

Fabrication

Screw Spline

Shear Block

Application

Windows

Doors

End User

Commercial

Institutions

Residential

Others

Storefront Glass Market Regional Analysis/Insights

The storefront glass market is analysed and market size insights and trends are provided by country, frame, type, glazed system, thickness range, fabrication, application and end user as referenced above.

The countries covered in the storefront glass market report are U.S., Canada and Mexico in North America, Germany, France, U.K., Netherlands, Switzerland, Belgium, Russia, Italy, Spain, Turkey, Rest of Europe in Europe, China, Japan, India, South Korea, Singapore, Malaysia, Australia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific (APAC) in the Asia-Pacific (APAC), Saudi Arabia, U.A.E, South Africa, Egypt, Israel, Rest of Middle East and Africa (MEA) as a part of Middle East and Africa (MEA), Brazil, Argentina and Rest of South America as part of South America

Asia-Pacific dominates the storefront glass market in terms of revenue and market share during the forecast period. This is due to the increasing demand for storefront glass in this region. Asia-Pacific region leads the storefront glass market because of Infrastructural developments in developing economies in this region.

During the estimated period, North America is anticipated to be the fastest developing region due to increase in construction activities in this region.

