Le marché du verre automobile adhérera à une innovation stricte à un TCAC de 4,0% entre 2018 et 2028

Présentation du marché mondial du verre automobile

Persistence Market Research, dans son dernier rapport intitulé « Marché du verre automobile : analyse globale de l’industrie 2013-2017 et prévisions 2018-2028 », propose des informations clés sur le marché mondial du verre automobile. L’étude de recherche propose une analyse de recherche exhaustive et des informations sur le marché du verre automobile pour la période historique 2013-2017 et la période prévisionnelle 2018-2028.

Le verre automobile devrait connaître une forte demande dans les années à venir, en raison de la croissance du parc automobile à travers le monde. L’augmentation du revenu par habitant dans les principaux pays émergents, l’évolution des préférences des consommateurs pour posséder plus d’un véhicule personnel et la tendance croissante à l’installation de toits ouvrants dans les véhicules personnels sont quelques-uns des facteurs qui devraient créer une demande importante de vitrage automobile au cours de la période de prévision. Le marché mondial du verre automobile devrait croître à une valeur TCAC de 4,0% au cours de la période de prévision.

Marché mondial du verre automobile : dynamique

Les gros volumes de ventes de véhicules automobiles sont parmi les facteurs clés contribuant à la demande croissante de verre automobile. L’industrie automobile mondiale est un marché très vaste, avec des ventes mondiales d’environ 104 millions de dollars US en 2017, et un parc automobile total dépassant 1,2 milliard de véhicules. Cela offre une large portée de rechange pour le marché du verre automobile. Les mauvaises conditions routières, la durée de vie du verre et les conditions climatiques extrêmement froides sont quelques-uns des facteurs qui animent le segment du marché secondaire sur le marché mondial du verre automobile.

En dehors de ceux-ci, la préférence croissante des consommateurs pour l’adoption de toits ouvrants / ouvrants et la consommation croissante de verre par véhicule pour incorporer une meilleure aérodynamique et une consommation de carburant réduite sont quelques-uns des facteurs qui stimulent fortement la demande de verre automobile, à l’échelle mondiale. Avec la croissance de la population urbaine et l’augmentation du revenu par habitant, le marché mondial du verre automobile devrait connaître une forte demande au cours de la période de prévision.

Marché mondial du verre automobile : aperçu de la segmentation

Segmentation sur la base de l’application : Sur la base de l’application, le marché du verre automobile a été segmenté en pare-brise, vitre arrière, toits ouvrants/ouvrants, vitre de porte, vitre de custode et vitre d’aération. Le segment du verre arrière devrait dominer le marché mondial du verre automobile en termes de part de marché en volume, en raison de la consommation élevée de verre pour le verre arrière par véhicule. Le segment des toits ouvrants / ouvrants devrait enregistrer un taux de croissance élevé par TCAC sur le marché mondial du verre automobile, en raison de l’adoption croissante des toits ouvrants / ouvrants dans les véhicules de tourisme.

Segmentation sur la base du type de verre : le segment du verre trempé devrait détenir la majorité des parts tout au long de la période de prévision et mener en termes de taux de croissance sur le marché mondial du verre automobile.

Segmentation sur la base du canal de vente : alors que le segment OEM devrait dominer la part de marché sur le marché du verre automobile tout au long de la période de prévision, le segment du marché secondaire indépendant devrait mener en termes de taux de croissance, avec une valeur TCAC de 4,8% .

Segmentation sur la base du type de véhicule : sur la base du type de véhicule, le segment des véhicules de tourisme devrait créer la plus forte demande de verre automobile, en raison du nombre élevé de ventes d’automobiles dans le segment

Marché mondial du verre automobile : aperçu régional

L’Asie de l’Est devrait dominer le volume total des ventes sur le marché mondial du verre automobile, grâce aux gros volumes de ventes de véhicules automobiles en Chine. L’Europe, étant l’une des principales régions en ce qui concerne la demande automobile, devrait également détenir une part de marché importante sur le marché mondial du verre automobile. En termes de taux de croissance, la région MEA devrait dominer le marché du verre automobile, avec un TCAC de 4,7% sur la période de prévision.

Marché mondial du Verre automobile : informations sur les fournisseurs

Le marché du verre automobile est fortement consolidé, en raison de la présence de grands acteurs mondiaux détenant la majorité des parts de marché. Le rapport analyse certains des principaux fabricants du marché mondial du verre automobile, tels que AGC Inc., Nippon Sheet Glass Co., Ltd, Saint-Gobain SA, Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd., Xinyi Glass Holdings Ltd., Magna International Inc., Vitro, SAB de C.V., Glas Trösch Holding AG, Corning et CENTRAL GLASS CO., LTD., entre autres.

