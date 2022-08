Le marché du verre à faible émissivité (Low-E) en Asie-Pacifique atteindra 12 500 millions USD d’ici 2029

Définition du marché

Le verre à faible émissivité (low-e) (également appelé verre à faible émissivité) est précisément conçu pour réduire la quantité de lumière infrarouge et ultraviolette pénétrant dans le verre d’un bâtiment tout en maintenant au minimum la quantité de lumière nécessaire pour pénétrer dans notre maison. Les fenêtres en verre à faible émissivité (low-e) contiennent une couche transparente microscopique qui réfléchit la chaleur pour garder la pièce fraîche. Le revêtement à faible émissivité aide à maintenir une température stable dans la maison en réfléchissant la chaleur interne.

Le marché du verre à faible émissivité (Low-E) en Asie-Pacifique était évalué à 7783,71 millions USD en 2021 et devrait atteindre 12500 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,1% au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

Il y a eu une énorme croissance de l’utilisation du verre à faible émissivité pour les vitrages légers dans les automobiles afin de réduire le poids des véhicules et d’améliorer l’efficacité énergétique. De plus, l’industrie du verre à faible émissivité est en plein essor dans les structures résidentielles et commerciales, en raison de leur alternative unique et rentable pour économiser l’énergie dans les bâtiments et prévenir les pertes de chaleur excessives. Ces facteurs ont contribué de manière significative à la croissance globale du marché au cours de la période de prévision.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Verre à faible émissivité (Low-E)

Le paysage concurrentiel du marché Verre à faible émissivité (low-e) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché du verre à faible émissivité (low-e).

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du verre à faible émissivité (low-e) sont

Nippon Sheet Glass Co., Ltd., (Japon)

AGC Inc., (Japon)

Central Glass Co. Ltd., (Japon)

Xinyi Glass Holdings Limited., (Chine)

Cardinal Glass Industries, Inc., (États-Unis)

CEVITAL (Algérie)

China Glass Holdings Limited (Chine)

GUARDIAN INDUSTRIES (ÉTATS-UNIS)

Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd., (Chine)

Saint-Gobain (France)

SCHOTT AG (Allemagne)

Sisecam (Turquie)

Taiwan Glass Ind. Corp. (Taïwan)

Pékin Northglass Technologies Co. Ltd., (Chine)

arcon verre plat et de sécurité GmbH & Co. KG (Allemagne)

Dellner Romag Ltd., (Royaume-Uni)

Qingdao Tsing Glass Co. Limited (Chine)

Guangzhou Topo Glass Co., Ltd., (Chine)

Un rapport d’étude de marché international Asie-Pacifique sur le verre à faible émissivité (Low-E) est une analyse de fond complète de cette industrie, y compris une évaluation du marché parental. Le rapport d’activité est une étude de marché professionnelle et détaillée axée sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Le rapport de marché aide également à hiérarchiser les objectifs du marché et à réaliser des affaires rentables. Ce rapport de l’industrie donne un examen des différents segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide dans le cadre de prévision estimé. Le rapport marketing de Verre à faible émissivité (Low-E) Asie-Pacifique comprend les informations de marché les plus récentes avec lesquelles les entreprises peuvent réaliser une analyse approfondie de cette industrie et des tendances futures.

Impact du COVID-19 sur le marché du verre à faible émissivité (Low-E)

La récente épidémie de coronavirus eu un impact négatif sur le marché du verre à faible émissivité (low-e). L’épidémie a contraint plusieurs unités de fabrication à s’arrêter pendant des mois, ce qui a eu un impact substantiel sur le marché mondial du verre à faible émissivité. Plusieurs nations ont également cessé de produire du covid-19 à la suite de la pandémie. L’épidémie de COVID-19 a entraîné une énorme baisse de l’intérêt des clients pour l’achat de quoi que ce soit, et la fermeture du secteur des transports a considérablement nui au marché du verre Low-E. En conséquence, les processus de production ont été perturbés. En raison de perturbations dans les importations de pièces détachées chinoises, de vastes perturbations de la production dans toute l’Europe et de la fermeture d’usines d’assemblage aux États-Unis, le COVID-19 a eu un impact substantiel sur la croissance du secteur automobile. Du bon côté, on estime que le marché reprendra à mesure que les organismes de réglementation individuels commenceront à assouplir ces verrouillages forcés. Les opérations suspendues et annulées se poursuivront et, par conséquent, le marché devrait se développer.

Portée du marché du verre à faible émissivité (Low-E) en Asie-Pacifique

Le marché du verre à faible émissivité (low-e) est segmenté en fonction du type, du type de revêtement, du matériau de revêtement, du vitrage, de la technologie et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Verre à faible émissivité à revêtement dur

Verre doux à faible émissivité

Sur la base du type, le marché du verre à faible émissivité (low-e) a été segmenté en verre à faible émissivité à revêtement dur et en verre à faible émissivité à revêtement souple.

Type de revêtement

Revêtement passif à faible émissivité

Revêtement à faible émissivité Solar Control

Le marché du verre à faible émissivité (low-e) a également été segmenté sur la base du type de revêtement en revêtement passif à faible émissivité et revêtement à contrôle solaire à faible émissivité.

Matériau de recouvrement

Métallique

Revêtement semi-conducteur

Sur la base du matériau de revêtement, le marché du verre à faible émissivité (low-e) est segmenté en revêtement métallique et semi-conducteur.

Vitrage

Vitrage simple à faible émissivité

Double vitrage à faible émissivité

Triple vitrage à faible émissivité

Sur la base du vitrage, le marché du verre à faible émissivité (low-e) est segmenté en vitrage simple à faible émissivité, double vitrage à faible émissivité et triple vitrage à faible émissivité.

Technologie

Procédé pyrolytique (en ligne)

Processus pulvérisé (hors ligne)

Sur la base de la technologie, le marché du verre à faible émissivité (low-e) est segmenté en processus pyrolytique (en ligne) et en processus de pulvérisation (hors ligne).

Utilisateur final

Construction

Transport

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du verre à faible émissivité (low-e) est segmenté en construction et transport.

L’étude incluse dans ce rapport aidera les organisations à comprendre les principales menaces et opportunités auxquelles sont confrontés les détaillants sur le marché mondial. En outre, l’étude fournit un aperçu du paysage concurrentiel ainsi qu’une analyse SWOT. Ce rapport fournit des informations détaillées sur les développements de produits ou technologiques sur le marché Asie-Pacifique du verre à faible émissivité (Low-E) et un aperçu de l’impact de ces développements sur la croissance potentielle du marché.

Afin de maintenir leur suprématie dans l’industrie du verre à faible émissivité (Low-E) en Asie-Pacifique, la majorité des entreprises mettent actuellement en œuvre de nouvelles technologies, stratégies, innovations de produits, expansions et contrats à long terme. Après avoir passé en revue les entreprises clés, le rapport se concentre sur les startups qui stimulent la croissance des entreprises. Les auteurs du rapport identifient les fusions et acquisitions possibles entre les startups et les organisations clés de l’étude. Les grands acteurs travaillent dur pour adopter les dernières technologies afin d’obtenir un avantage stratégique sur la concurrence, car de nouvelles technologies sont régulièrement introduites.

Segment géographique couvert dans le rapport :

Le rapport Asie-Pacifique Verre à faible émissivité (Low-E) fournit des informations sur la zone de marché, qui est subdivisée en sous-régions et pays / régions. En plus de la part de marché dans chaque pays et sous-région, ce chapitre de ce rapport contient également des informations sur les opportunités de profit. Ce chapitre du rapport mentionne la part de marché et le taux de croissance de chaque région, pays et sous-région au cours de la période estimée.

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

• Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de la région Asie-Pacifique)

• Amérique latine (Brésil, Mexique et le reste de l’Amérique latine)

• Moyen-Orient et Afrique (CCG et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

