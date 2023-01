Le marché du vélo électrique (E-Bike) atteindra 102,97 millions USD d’ici 2029, taille, part, tendances émergentes, principaux moteurs de croissance, défis et perspectives de revenus de l’industrie

Le marché du vélo électrique (E-Bike)Le rapport rassemble une étude détaillée des opportunités actuelles et à venir pour élucider les investissements futurs dans l’industrie du vélo électrique (E-Bike). Ce rapport est une source précieuse d’assistance pour les entreprises et les particuliers qui propose une structure de chaîne industrielle, des stratégies commerciales et des propositions d’investissements dans de nouveaux projets. Le rapport Vélo électrique (E-Bike) présente une évaluation de haut en bas de l’industrie du vélo électrique (E-Bike), y compris les technologies d’autonomisation, les tendances clés, les moteurs du marché, les défis, la normalisation, le paysage réglementaire, les opportunités, le futur guide, la chaîne de valeur, profils d’acteurs de l’écosystème et stratégies. Le rapport analyse également divers inhibiteurs ainsi que les facteurs de motivation du marché de manière quantitative et qualitative afin de fournir des informations précises aux utilisateurs finaux.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du vélo électrique (e-bike) était évalué à 47 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 102,97 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 10,30 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Analyse du marché du vélo électrique (E-Bike):

Ce rapport sur le marché du vélo électrique (e-bike) fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de revenus émergents poches, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, catégorie Croissances du marché, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des vélos électriques (E-Bike), contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision éclairée sur le marché pour atteindre la croissance du marché.

La liste des principales entreprises opérant sur le marché du vélo électrique (E-Bike) comprend:

Groupe Accell (Pays-Bas)

Merida Industry Co., Ltd. (Taïwan)

Bicyclettes géantes (Taiwan)

Yamaha Motor Corporation (Japon)

Derby Cycle (Allemagne)

JIANGSU XINRI E-VEHICLE CO., LTD. (Chine)

AIMA TECHNOLOGY CO., LTD (Chine)

Karbon Kinetics Ltd (Royaume-Uni)

Solex Cycle Amérique du Nord Inc. (Canada)

ITALJET SPA (Italie)

GenZe (États-Unis)

A2B (Londres)

Véhicules électriques Amego Inc. (Canada)

Vélos électriques Pedego (États-Unis)

Riese & Müller GmbH (Allemagne)

Sporttechnik GmbH & Co. KG (Allemagne)

IVE Bianchi SpA (Italie)

Kawasaki Motors Corp. (États-Unis)

Trek Bicycle Corporation (États-Unis)

myStromer SA (Suisse)

Composants de vélo spécialisés, Inc. (États-Unis)

Développement récent

En mars 2021, Cannondale avait annoncé le lancement de la gamme Adventure Neo de vélos électriques de banlieue. Il existe quatre variantes dans la gamme Adventure Neo, chacune avec un cadre en alliage, une construction pas à pas et un système de conduite Bosch avec une batterie allant de 400 à 625 Wh.

Dynamique du marché du vélo électrique (E-Bike)

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Le taux d’adoption croissant de la micro-mobilité partagée.

L’augmentation du taux d’adoption de la micro-mobilité partagée propulsera le taux de croissance du marché des vélos électriques (e-bike). La micromobilité partagée fait partie de l’écologie des transports en commun. En tant qu’option de transport flexible avec de faibles coûts d’exploitation et frais généraux, la micro-mobilité électrique partagée peut augmenter les systèmes de transport en commun à itinéraire fixe à volume élevé en fournissant des services de mobilité pour plusieurs trajets à un coût par voyageur inférieur.

Règles et réglementations gouvernementales strictes

De plus en plus de gouvernements à travers le monde favorisent la croissance du marché du vélo électrique en contournant les normes strictes d’émissions automobiles. L’objectif est d’assainir l’air en minimisant le nombre de particules nocives émises par les voitures.

Des préoccupations environnementales croissantes

Afin de créer un environnement meilleur et plus vert, divers gouvernements du monde entier soutiennent des modes de transport plus sûrs et plus propres. De nombreux gouvernements ont réagi en promulguant une législation qui encourage et récompense les utilisateurs fréquents de vélos électriques.

De plus, l’urbanisation croissante et l’augmentation du niveau de revenu disponible stimuleront la croissance de la valeur marchande. En outre, l’augmentation du soutien gouvernemental et des initiatives visant à augmenter la vente de vélos électriques amortira le taux de croissance du marché des vélos électriques (e-bike).

Opportunités

Tendance émergente du vélo électrique connecté

La tendance croissante du vélo électrique connecté stimulera de nouvelles opportunités de marché pour le taux de croissance du marché. Des percées technologiques dans le domaine des vélos électriques ont été réalisées en réponse à la demande croissante de vélos électriques. Le vélo électrique connecté est une illustration de l’avancée technologique. Il utilise le module SIM pour envoyer et recevoir des données vers et depuis le cloud sans utiliser de smartphone.

De plus, le développement de systèmes légers de stockage d’énergie électrique et l’émergence de nouveaux marchés influenceront le taux de croissance du marché et renforceront encore les opportunités bénéfiques dans les années à venir.

Contraintes

Le manque d’infrastructures

Dans les pays émergents, dont l’Inde et Taïwan, il existe actuellement une pénurie d’infrastructures, telles que des pistes cyclables et des pistes cyclables, ce qui pourrait être considéré comme une contrainte pour le marché du vélo électrique.

D’autre part, le coût élevé associé au vélo électrique et aux limitations techniques entravera le taux de croissance du marché du vélo électrique (e-bike). Les politiques et réglementations commerciales internationales constitueront un défi majeur pour le taux de croissance du marché.

Segmentation globale du marché Vélo électrique (E-Bike):

Type de batterie

Lithium-Ion

Lithium-Ion Polymère

Nickel-hydrure métallique

Plomb-acide

Acide de plomb scellée

Autres

Emplacement du moteur du moyeu

Moteur de moyeu d’entraînement moyen

Moteur de moyeu arrière

Moteur de moyeu avant

Mode

Assistance à la pédale

Manette de Gaz

Alimentation par batterie

Moins de 750W

Plus de 750W

Classer

Classe I (Pedal Assist/Pedelec)

Classe II (accélérateur)

Classe III (Speed ​​Pedelec)

Usage

Ville/Urbain

Croisière

Vélos de montagne/randonnée

Courses

Cargaison

Autres

Analyse régionale pour le marché mondial des chaises de jeu :

APAC (Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Inde et reste de l’APAC ; le reste de l’APAC est en outre segmenté en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Vietnam et Sri Lanka)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Russie, reste de l’Europe ; le reste de l’Europe est ensuite segmenté en Belgique, Danemark, Autriche, Norvège, Suède, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Roumanie)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Chili, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud)

MEA (Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Afrique du Sud)

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et les changements de réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques, l’analyse des cinq forces du porteur et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Questions clés auxquelles répond cette étude

Territoire susceptible de connaître une forte augmentation de la croissance du TCAC et de l’année ?

Quelle région géographique aurait une meilleure demande de produits/services ?

Quelle opportunité le territoire émergent offrirait-il aux entrants établis et nouveaux sur ce marché ?

Analyse du côté des risques liés aux prestataires de services ?

Qu’est-ce qui rend ce marché faisable pour un investissement à long terme ?

Connaître les domaines de la chaîne de valeur où les acteurs peuvent créer de la valeur ?

Comment les facteurs influençant la demande de cette industrie dans les prochaines années?

Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs sur la croissance mondiale de ce marché ?

Quelles stratégies des grands acteurs les aident à acquérir des parts de marché matures ?

Comment la technologie et l’innovation centrée sur le client apportent de grands changements sur ce marché ?

Table des matières: marché mondial des vélos électriques (E-Bike)

Chapitre 1 : Présentation du marché

Chapitre 2: Analyse du marché mondial des vélos électriques (E-Bike)

Chapitre 3: Analyse régionale de l’industrie Vélo électrique (E-Bike)

Chapitre 4 : Segmentation du marché en fonction des types et des applications

Chapitre 5 : Analyse des revenus en fonction des types et des applications

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, contraintes, défis et opportunités

Chapitre 9 : Marge brute et analyse des prix

