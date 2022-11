Le marché du typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) sur la transplantation devrait augmenter de 1 483,61 millions USD à un TCAC de 8,4% d’ici 2029, analyse du marché par taille, part, aperçu régional, demande, défis, tendances et valeur

Data Bridge Market Research publie la dernière étude de marché sur le typage des antigènes leucocytaires humains (HLA) pour la transplantation avec une analyse approfondie des scénarios actuels, de la taille du marché, de la demande, des modèles de croissance, des tendances et des prévisions . Le rapport d’analyse du marché du typage des antigènes leucocytaires humains (HLA) pour la transplantation couvre une analyse détaillée de la chaîne de valeur du marché. L’analyse de la chaîne de valeur aide à analyser les matières premières clés en amont, les équipements clés, le processus de fabrication, l’analyse des clients en aval et l’analyse des distributeurs clés et tous les moteurs et contraintes du marché sont mentionnés dans le rapport.

Le marché mondial du typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour la transplantation était évalué à 778,19 millions USD en 2021 et devrait atteindre 1 483,61 millions USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 8,4 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les « tests moléculaires » représentent le plus grand segment technologique pour le typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) sur le marché des greffes au cours de la période de prévision, en raison des avantages des tests moléculaires tels qu’une efficacité procédurale élevée, un faible délai d’exécution, des études multi-échantillons et analyse d’échantillons en temps réel. Le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

DEVELOPPEMENTS récents

En janvier 2020, Genome Diagnostics BV (« GenDx ») a annoncé un partenariat avec la société berlinoise PIRCHE AG et a publié une nouvelle version de son logiciel NGSengine(R). NGSengine, largement considéré comme le programme ultime de typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour de nombreux systèmes NGS, peut désormais exporter des données de typage HLA d’échantillons individuels vers le site Web PIRCHE Matching Service.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la transplantation d’antigènes leucocytaires humains (HLA) sont Thermo Fisher Scientific (États-Unis), QIAGEN (Pays-Bas), Illumina (États-Unis), CareDx (États-Unis), Immucor (États-Unis), Bio-Rad Laboratories, Inc. (États-Unis), F. Hoffman-La Roche Ltd. (Suisse), Hologic, Inc. (États-Unis), Luminex Corporation (États-Unis), Biofortuna (Royaume-Uni), Bruker (États-Unis), Abbott (États-Unis), Takara Bio Inc. (Japon), Omixon Inc. (Hongrie), Siemens (Allemagne), EKF Diagnostics (Royaume-Uni), BD (États-Unis), Fujirebio (Japon) et TBG Diagnostics Limited (Australie)

Typage des antigènes leucocytaires humains (HLA) pour la dynamique du marché de la transplantation

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des forces, des opportunités, des contraintes et des défis. Tous ces éléments sont discutés en détail ci-dessous :

chauffeur

Ajouter une procédure de portage

L’augmentation du fardeau des maladies infectieuses ainsi que le nombre croissant de procédures de transplantation sont les facteurs les plus importants qui stimulent la croissance de ce marché. Le nombre croissant de procédures de don de greffe devrait également accélérer la croissance globale du marché.

En outre, les principaux acteurs du marché, ainsi que les gouvernements et les régulateurs, se concentrent fortement sur les lancements de produits et les approbations de produits, qui soutiennent les acteurs du marché par le biais d’approbations de produits, devraient également stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Global Human Leukocyte Antigen (HLA) Typing Restrictions / Défis pour le marché des greffes

coût élevé

Les coûts élevés associés aux systèmes et équipements NGS et PCR sont très coûteux. Le coût élevé de ces appareils et systèmes créera en outre des problèmes d’abordabilité qui devraient entraver la croissance du marché.

Les politiques défavorables de remboursement des greffes d’organes freinent la croissance du marché. De plus, le marché fait face à d’énormes obstacles en termes de croissance en raison du petit nombre de donateurs par rapport aux donateurs bénéficiaires.

Chance

Des activités de recherche progressives offriront des opportunités

L’augmentation du financement public et privé pour des activités de recherche ciblées devrait également offrir diverses opportunités de croissance pour le marché. De plus, on estime que les progrès technologiques dans le domaine du diagnostic des greffes créent des opportunités lucratives pour le marché. Diverses avancées technologiques et la transition rapide des tests sérologiques au typage HLA basé sur les gènes vont encore étendre le typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour s’adapter aux futurs taux de croissance du marché des greffes.

Antigène leucocytaire humain (HLA) Typage pour la transplantation Analyse régionale / aperçus du marché

Le typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) du marché Transplantation est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, application et type de maladie mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché Transplantation d’antigène leucocytaire humain (HLA) sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) comme Moyen-Orient et l’Afrique (MEA)), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord détient la part du marché de la transplantation en termes de typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) en raison d’une base solide dans les établissements de santé, de l’augmentation des investissements dans la croissance des équipements de pointe par les acteurs clés, du nombre croissant de processus liés au développement de médicaments et du nombre croissant de études Activité dominante dans la région.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation des initiatives de sensibilisation du gouvernement, de l’augmentation du tourisme médical, de l’augmentation des activités de recherche dans la région, de l’incidence des maladies liées au mode de vie et de ses propres maladies immunitaires et de la demande croissante de soins de santé de qualité dans la région.

Faits saillants de la table des matières :

Chapitre 1 : Aperçu du marché

Chapitre 2: Marché mondial du typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour la transplantation

Chapitre 3: Analyse régionale du typage mondial de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour l’industrie du marché de la transplantation

Chapitre 4: Typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) de la segmentation du marché de la transplantation en fonction du type et de l’application

Chapitre 5 : Analyse des revenus par type et application

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, contraintes, défis et opportunités

Chapitre 9 : Marge brute et analyse des prix

Investir dans la recherche vous donnera les informations suivantes :

Typage des antigènes leucocytaires humains (HLA) pour le marché de la transplantation [Global – Segmentation en régions]

Répartition au niveau régional [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique]

Répartition de la taille du marché par pays [Pays importants avec des parts de marché importantes]

Part de marché et revenus/ventes des entreprises leaders

Tendances du marché – Technologies/produits/startups émergents, analyse PESTEL, analyse SWOT, cinq forces de Porter, etc.

la taille du marché)

Taille du marché par application/secteur vertical

