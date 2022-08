Le marché du typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) sur la transplantation devrait atteindre 1 483,61 millions USD, avec un TCAC de 8,4 % au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Le rapport de recherche commerciale sur le marché du typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour la transplantation contient des données et des informations sur le marché qui peuvent répondre à de multiples questions marketing dans différents domaines fonctionnels du marketing tels que le comportement du consommateur, les produits, les ventes, les canaux de distribution, les prix, la publicité et la logistique. Le rapport fournit des données sur les modèles et les améliorations, ainsi que sur les secteurs d’activité et les matériaux ciblés, les limites et les avancées. Ce rapport contient un chapitre et ses profils sur ce marché et toutes ses sociétés associées, qui fournit des données précieuses sur ses perspectives en termes de finances, de portefeuille de produits, de plans d’investissement et de stratégies marketing et commerciales.

Le marché mondial du typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour la transplantation était évalué à 778,19 millions USD en 2021 et devrait atteindre 1 483,61 millions USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 8,4 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les « tests moléculaires » représentent le plus grand segment technologique pour le typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) sur le marché des greffes au cours de la période de prévision, en raison des avantages des tests moléculaires tels qu’une efficacité procédurale élevée, un faible délai d’exécution, des études multi-échantillons et analyse d’échantillons en temps réel. Le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Typage des antigènes leucocytaires humains (HLA) pour la dynamique du marché de la transplantation

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des forces, des opportunités, des contraintes et des défis. Tous ces éléments sont discutés en détail ci-dessous :

chauffeur

Ajouter une procédure de portage

La charge croissante des maladies infectieuses ainsi que le nombre croissant de procédures de transplantation sont les facteurs les plus importants qui stimulent la croissance de ce marché. Le nombre croissant de procédures de don de greffe devrait également accélérer la croissance globale du marché.

En outre, les principaux acteurs du marché, ainsi que les gouvernements et les régulateurs, se concentrent fortement sur les lancements de produits et les approbations de produits, et ils soutiennent les acteurs du marché par le biais des approbations de produits qui devraient également stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Global Human Leukocyte Antigen (HLA) Typing Restrictions / Défis pour le marché des greffes

coût élevé

Les coûts élevés associés aux systèmes et équipements NGS et PCR sont très coûteux. Le coût élevé de ces appareils et systèmes créera en outre des problèmes d’abordabilité qui devraient entraver la croissance du marché.

Les politiques défavorables de remboursement des greffes d’organes freinent la croissance du marché. En outre, le marché fait face à des obstacles importants en termes de croissance en raison du petit nombre de donateurs par rapport aux donateurs bénéficiaires.

Chance

Des activités de recherche progressives offriront des opportunités

L’augmentation du financement public et privé pour des activités de recherche ciblées devrait également offrir diverses opportunités de croissance pour le marché. De plus, on estime que les progrès technologiques dans le domaine du diagnostic des greffes créent des opportunités lucratives pour le marché. Diverses avancées technologiques et la transition rapide des tests sérologiques au typage HLA basé sur les gènes vont encore étendre le typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour s’adapter aux futurs taux de croissance du marché des greffes.

Ce rapport sur le marché du typage des antigènes leucocytaires humains (HLA) pour la transplantation détaille les derniers développements, les réglementations commerciales, l’analyse des importations / exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local et analyse les opportunités dans les flux de revenus émergents , changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques du marché. Pour plus d’informations sur le typage des antigènes leucocytaires humains (HLA) pour le marché de la transplantation, contactez Data Bridge Market Research pour les profils d’analystes et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Impact post-Covid-19 sur le typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) sur le marché des greffes

L’épidémie de COVID-19 devrait avoir un impact significatif sur le typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) sur le marché des greffes. Les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques travaillent avec les gouvernements du monde entier pour lutter contre l’épidémie de COVID-19, de la recherche sur les vaccins à la planification des obstacles dans la chaîne d’approvisionnement en médicaments. Divers candidats vaccins et composés sont actuellement en cours de développement dans le pipeline de R&D. De plus, l’hydroxychloroquine a été largement adoptée pour supprimer le COVID-19. Les fabricants de médicaments de gestion du COVID-19 ont un bel avenir en raison de l’énorme demande pour ces traitements, car de nombreux pays riches sont à court de médicaments.

En outre, les industries pharmaceutiques et biotechnologiques devraient augmenter considérablement en raison de la demande de vaccins et de traitements contre la COVID-19.

DEVELOPPEMENTS récents

En janvier 2020, Genome Diagnostics BV (« GenDx ») a annoncé un partenariat avec la société berlinoise PIRCHE AG et a publié une nouvelle version de son logiciel NGSengine®. NGSengine, largement considéré comme le programme ultime de typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour de nombreux systèmes NGS, peut désormais exporter des données de typage HLA d’échantillons individuels vers le site Web PIRCHE Matching Service.

Portée du marché mondial du typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour la transplantation

Le typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) du marché de la transplantation est segmenté en fonction du produit et du service, de la technologie, du type de transplantation, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

produits et services

Réactifs et Consommables

instrument

Logiciels et Services

Sur la base des produits et services, le marché du typage des antigènes leucocytaires humains (HLA) est segmenté en réactifs et consommables, instruments et logiciels et services.

La technologie

Technologie d’analyse moléculaire

techniques analytiques non moléculaires

Sur la base de la technologie, le marché du typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour la transplantation est divisé en technologie de détection moléculaire et technologie de détection non moléculaire. Les technologies de tests moléculaires sont subdivisées en tests moléculaires basés sur la PCR et en tests moléculaires basés sur le séquençage. La détection moléculaire basée sur la PCR est en outre subdivisée en PCR en temps réel, PCR d’amorce spécifique à la séquence, PCR d’oligonucléotide spécifique à la séquence et autre détection moléculaire basée sur la PCR. Les tests moléculaires basés sur le séquençage sont subdivisés en séquençage Sanger, séquençage de nouvelle génération et autres tests moléculaires basés sur le séquençage. La technologie de détection moléculaire détient la plus grande part de marché, car la détection moléculaire offre des fonctionnalités telles qu’une efficacité procédurale élevée, un temps d’exécution réduit,

type de greffe

transplantation d’organe solide

greffe de cellules souches hématopoïétiques

Sur la base du type de transplantation, le typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) du marché de la transplantation est divisé en transplantation d’organe solide et en transplantation de cellules souches hématopoïétiques.

application

Application diagnostique

Demandes de recherche

Sur la base de l’application, le marché du typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour la transplantation est segmenté en applications de diagnostic et en applications de recherche.

utilisateur final

Laboratoire de référence indépendant

Hôpitaux et centres de transplantation

Laboratoires de recherche et institutions académiques

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour la transplantation est segmenté en laboratoires de référence indépendants, hôpitaux et centres de transplantation, laboratoires de recherche et institutions universitaires.

Infrastructure de santé Croissance de la base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour la transplantation vous fournit également une analyse détaillée du marché pour comprendre la croissance des dépenses de santé en capital d’équipement dans chaque pays, les différents types de typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour la transplantation. Changements du marché dans la base installée de produits , les technologies et les scénarios réglementaires de soins de santé affectant l’utilisation des courbes de ligne de vie et leur impact sur le typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) sur le marché de la transplantation. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) par analyse de la part de marché de la transplantation

Le paysage concurrentiel du marché de Typage des antigènes leucocytaires humains (HLA) pour la transplantation fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) de la société, qui se concentre sur le marché de la transplantation.

Les principaux acteurs du marché du typage des antigènes leucocytaires humains (HLA) pour la transplantation sont Thermo Fisher Scientific (États-Unis), QIAGEN (Pays-Bas), Illumina (États-Unis), CareDx (États-Unis), Immucor (États-Unis), Bio-Rad Laboratories, Inc. ( (États-Unis), F. Hoffman-La Roche Ltd. (Suisse), Hologic, Inc. (États-Unis), Luminex Corporation (États-Unis), Biofortuna (Royaume-Uni), Bruker (États-Unis), Abbott (États-Unis), Takara Bio Inc. (Japon ), Omixon Inc. (Hongrie), Siemens (Allemagne), EKF Diagnostics (Royaume-Uni), BD (États-Unis), Fujirebio (Japon) et TBG Diagnostics Limited (Australie), entre autres.

