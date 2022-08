Le marché du treillis chirurgical atteint 3 579,78 millions USD et devrait se développer à un TCAC de 7,50 % au cours de la période de prévision

Le treillis chirurgical est utilisé pour fournir un soutien tissulaire. Des composants synthétiques ou animaux sont utilisés pour créer des mailles. Ces sutures peuvent être résorbables, non résorbables ou une combinaison des deux. La maille non résorbable est une substance renforçant les tissus qui peut exister dans notre corps presque indéfiniment.

Le marché du treillis chirurgical , qui était évalué à 2 007,19 millions de dollars en 2021, atteindra 3 579,78 millions de dollars d’ici 2029, selon Data Bridge Market Research, et devrait croître à un TCAC de 7,50 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments, la couverture géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe d’étude de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, le prix analyse et cadre réglementaire.

Dynamique du marché des filets chirurgicaux

chauffeur

Augmentation du nombre de patients atteints d’hernie

L’application croissante dans les travaux de reconstruction tels que le prolapsus des organes pelviens, le nombre croissant de patients atteints de hernie et d’autres affections, l’adoption de procédures laparoscopiques et mini-invasives et la vulgarisation des infrastructures de soins de santé devraient stimuler la croissance des organes pelviens . Marché du treillis chirurgical au cours de la période de prévision 2022-2029. D’autre part, les progrès technologiques combinés à la croissance des infrastructures de santé offriront plus d’opportunités pour la croissance du marché du treillis chirurgical tout au long de la période de prévision.

Application croissante en chirurgie réparatrice

Le marché des treillis chirurgicaux continuera de croître à mesure que le nombre de patients souffrant d’hernies et d’autres affections augmentera, que la gestion des procédures laparoscopiques et mini-invasives et que les améliorations de l’infrastructure médicale se répandront.

Demander un filet chirurgical

La demande de treillis chirurgical augmente en raison de l’augmentation du nombre de patients dans le monde et de la sensibilisation croissante du public à ces procédures. Au fur et à mesure que l’industrie de la santé s’est développée, de nombreuses nouvelles améliorations technologiques ont été introduites pour répondre aux besoins des patients et faciliter les interventions chirurgicales, augmentant ainsi la demande de treillis.

Chance

Dans les années à venir, l’industrie devrait croître en raison de la croissance économique et démographique de nombreux pays émergents. Le marché est en croissance en raison de la forte demande de treillis avancés, qui est satisfaite par de nombreux fabricants qui adoptent et développent des technologies avancées pour produire ces treillis. Le marché du treillis chirurgical est également tiré par le nombre croissant de chirurgies dans le monde.

Portée du marché mondial des filets chirurgicaux

Le marché du treillis chirurgical est segmenté en fonction du type de produit, de l’application, du support de vente et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance les plus faibles de l’industrie et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques et à identifier les applications clés du marché.

type de produit

Treillis chirurgical non résorbable

Treillis chirurgical résorbable, etc.

application

réparation de hernie

traumatisme ou plaie chirurgicale

reconstruction de la paroi abdominale

chirurgie faciale

soutien aux ventes

canal direct

Répartition des canaux

utilisateur final

Hôpital

Centre de Chirurgie Ambulatoire

Clinique et autres

Analyse régionale / aperçu du marché des filets chirurgicaux

Le marché des tissus chirurgicaux est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, application, support de vente et utilisateur final, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des tissus chirurgicaux sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. . , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de « l’Amérique du Sud ».

L’Amérique du Nord domine le marché des treillis chirurgicaux avec une adoption croissante de techniques de traitement avancées et des hernies. L’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 en raison de la sensibilisation accrue du public et de l’augmentation des dépenses de santé.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels influençant le marché et les changements réglementaires sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces, les études de cas, etc. sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis dus à une concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Tissu chirurgical

Le paysage concurrentiel du marché Tissu chirurgical fournit des détails par concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les emplacements et les installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et l’étendue des produits, les avantages des applications. les points présentés ci-dessus ne concernent que les entreprises axées sur le marché des treillis chirurgicaux.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du treillis chirurgical sont:

WL Gore Corporation. Entreprise (États-Unis)

Boston Scientific (États-Unis)

Mölnlycke Health Care AB (daim)

Medical Device Business Services, Inc. (États-Unis)

Bandes dessinées (États-Unis)

TEPHA INC. (États-Unis)

Medtronic (Irlande)

LifeCell International Pvt. Ltd. (Inde)

B. Braun Melsungen AG (Allemagne)

Betatech Medical (Turquie)

Ethicon Corporation (États-Unis)

CR Bard, Inc (États-Unis)

Atrium (États-Unis)

