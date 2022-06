Le marché du transport maritime de passagers devrait prospérer avec un TCAC impressionnant au cours de la période 2021-2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), le marché mondial du transport maritime de passagers devrait croître à un TCAC de 5,2 % de 2022 à 2030 . Les services de transport maritime de passagers assurent le transport de passagers d’une destination à une autre, la conduite d’événements thématiques, de circuits d’aventure et autres. Divers facteurs tels que l’augmentation du revenu disponible, l’ industrie touristique émergente, les initiatives gouvernementales et d’autres stimulent la croissance du marché.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial du transport maritime de passagers

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché en raison des restrictions sur les voyages internationaux, de l’arrêt des activités des entreprises, du report d’événements, etc. À la mi-mars 2020, toutes les grandes compagnies de croisières ont suspendu leurs opérations, volontairement et temporairement, sur l’ensemble de leur flotte. La principale cause de l’indisponibilité était d’éviter la contagion du COVID-19 entre les passagers et l’équipage, en plus de la baisse soudaine de la demande et de l’instabilité opérationnelle. Ainsi, le COVID-19 a eu un impact négatif sur la croissance du marché. En outre, l’industrie du transport maritime de passagers a rétabli ses opérations avec facilité dans les directives COVID-19 et une surveillance appropriée des passagers.

Étendue du marché mondial du transport maritime de passagers

L’étude classe le marché du transport maritime de passagers en fonction du fournisseur de services, du type de navire et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Par type de fournisseur de services Perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Gouvernement

Entreprises publiques

Entreprises privées

Perspectives par type de navire ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Bateaux de croisière

Ferries

Paquebots

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Aventure

Événements

Voyager

Les autres

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment des navires de croisière devrait représenter la plus grande part de marché, par type de navire

Sur la base du segment de type de navire, le marché mondial du transport maritime de passagers est divisé en navires de croisière, ferries et paquebots. La croisière représente la majeure partie du marché et continuera de gagner du terrain dans les années à venir à travers le monde. La croissance est attribuée aux commodités et aux forfaits offerts par les navires de croisière pour attirer les clients potentiels et procurer des avantages aux acteurs du marché à long terme. Les navires de croisière proposent diverses activités récréatives, des événements thématiques et autres, et ces facteurs stimulent la croissance du segment au cours de la période de prévision.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur une base régionale, le marché européen du transport maritime de passagers détient la part de marché la plus élevée en 2021. La croissance est attribuée à la présence d’acteurs majeurs du marché ou d’industries de navires de croisière dans la région. De plus, l’augmentation du revenu disponible associée à l’émergence et à l’évolution de l’industrie des croisières permettra la croissance du marché.

Cependant, on estime que la région Asie-Pacifique affiche la plus forte croissance du TCAC. Les initiatives gouvernementales visant à promouvoir l’industrie du tourisme de croisière stimuleront la croissance du marché.

Principaux acteurs du marché sur le marché mondial du transport maritime de passagers

Le marché des navires à passagers maritimes présente une forte concurrence concurrentielle en raison de la présence de divers acteurs du marché bien établis, tels que :