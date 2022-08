Le marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T est évalué à 37423,56 millions USD à un TCAC de 30,0% au cours de la période de prévision 2028

Le rapport d’étude de marché Traitement de thérapie cellulaire CAR-T fournit une analyse complète de la structure du marché ainsi qu’une prévision des divers segments et sous-segments du marché. L’année de base pour le calcul dans le rapport est 2020 et l’année historique est 2019, ce qui indiquera comment le marché se comportera au cours des années de prévision en informant sur la définition du marché, les classifications, les applications et les engagements. Le rapport donne des informations utiles qui aident lors du lancement d’un nouveau produit. il s’agit d’un rapport professionnel et détaillé axé sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique.

Le marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 30,0% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait pour atteindre 37 423,56 millions USD d’ici 2028. Augmentation de l’utilisation de la thérapie cellulaire CAR-T pour le traitement du cancer et des maladies infectieuses, moteur de la croissance du marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T.

La thérapie cellulaire CAR-T ou les lymphocytes T récepteurs d’antigènes chimériques sont les lymphocytes T qui sont génétiquement modifiés afin de produire un récepteur de lymphocytes T artificiel qui peut être utilisé comme immunothérapie pour le traitement de divers cancers. Les récepteurs antigéniques chimériques sont les protéines réceptrices qui ont été conçues dans les laboratoires pour fournir aux lymphocytes T la nouvelle capacité de cibler une protéine spécifique.

Obtenez un exemple de copie PDF : – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-car-t-cell-therapy-treatment-market

Portée et taille du marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T

Le marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T est segmenté en fonction du produit, de la structure, des antigènes ciblés, de la marque, de l’application thérapeutique, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T est segmenté en cellules CAR-T autologues et en cellules CAR-T allogéniques. En 2021, le segment des cellules CAR-T autologues devrait dominer le marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T, car les médicaments approuvés pour la thérapie cellulaire CAR-T sont de nature autologue.

Sur la base de la structure, le marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T est segmenté en cellules CAR-T de première génération, cellules CAR-T de deuxième génération, cellules CAR-T de troisième génération et cellules CAR-T de quatrième génération. En 2021, le segment des cellules CAR-T de deuxième génération devrait dominer le marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T, car les thérapies approuvées sont basées sur une structure de deuxième génération.

Sur la base d’antigènes ciblés, le marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T est segmenté en antigènes sur tumeurs solides, antigènes sur hémopathies malignes et autres. En 2021, les antigènes sur le segment des hémopathies malignes devraient dominer le marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T, car les médicaments approuvés pour la thérapie cellulaire CAR-T sont principalement utilisés pour les hémopathies malignes et le développement de recherches approfondies en cours.

Sur la base de la marque, le marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T est segmenté en yescarta, kymriah, tecartus et autres. En 2021, le segment yescarta devrait dominer le marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T, car yescarta est la première thérapie cellulaire CAR-T approuvée pour la classe thérapeutique oncologique.

Sur la base de l’application thérapeutique, le marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T est segmenté en hémopathies malignes, cancer du pancréas , cancer du sein, cancer du poumon, cancer gastrique, myélome multiple , leucémie lymphoïde chronique, lymphome à cellules du manteau, lymphome folliculaire, grand B diffus -lymphome cellulaire, leucémie aiguë lymphoblastique et autres. En 2021, le segment des hémopathies malignes devrait dominer le marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T car yescarta représente le principal revenu du marché et le lymphome folliculaire est la principale indication de yescarta.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T est segmenté en hôpitaux , cliniques spécialisées et autres. En 2021, le segment des hôpitaux domine le marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T car la thérapie cellulaire CAR-T nécessitait des professionnels hautement qualifiés avec des laboratoires de technologie de pointe.

Sur la base du canal de distribution, le marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T est segmenté en pharmacie hospitalière et autres. En 2021, le segment de la pharmacie hospitalière devrait dominer le canal de distribution des traitements par thérapie cellulaire CAR-T, car la pharmacie hospitalière est la partie centrale des hôpitaux, toutes les livraisons liées à la perfusion et aux médicaments vendues par le service de pharmacie.

Marché mondial du traitement par thérapie cellulaire CAR-T Analyse au niveau du pays

Le marché mondial du traitement par thérapie cellulaire CAR-T est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies en fonction du pays, du produit, de la structure, des antigènes ciblés, de la marque, de l’application thérapeutique, de l’utilisateur final et du canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial du traitement par thérapie cellulaire CAR-T sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Russie, la Suisse, la Belgique, la Turquie, l’Autriche, la Norvège, la Hongrie, la Lituanie, Irlande, Pologne, reste de l’Europe, Japon, Chine, Australie, Inde, Corée du Sud, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Malaisie, Philippines, Vietnam, reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique du Sud, Arabie Saoudite , Afrique du Sud, Émirats arabes unis, Israël, Koweït, Égypte et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Les États-Unis dominent le marché nord-américain du traitement par thérapie cellulaire CAR-T et devraient connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’augmentation des dépenses de santé et de l’infrastructure de soins de santé bien établie pour le CAR-T autologue. segments de cellules. Le Japon est à la tête de la croissance du marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T en Asie-Pacifique et le segment des cellules CAR-T autologues domine dans le pays en raison de l’augmentation de la recherche concernant le traitement par thérapie cellulaire CAR-T. Le segment des cellules CAR-T autologues en Allemagne domine le marché européen du traitement par thérapie cellulaire CAR-T en raison de la prévalence du cancer.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Obtenez les détails de la table des matières du rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-car-t-cell-therapy-treatment-market

La sensibilisation accrue aux immunothérapies stimule la croissance du marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T

Le marché du traitement de thérapie cellulaire CAR-T vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans l’industrie du traitement de thérapie cellulaire CAR-T avec les ventes de traitement de thérapie cellulaire CAR-T, l’impact de l’avancement de la technologie de traitement de thérapie cellulaire CAR-T et les changements dans des scénarios réglementaires avec leur soutien au marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T. Les données sont disponibles pour la période historique de 2011 à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Traitement par thérapie cellulaire CAR-T

Le paysage concurrentiel du marché Traitement par thérapie cellulaire CAR-T fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et étendue, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché mondial du traitement par thérapie cellulaire CAR-T.

Les principales entreprises couvertes par le rapport sur le marché mondial du traitement par thérapie cellulaire CAR-T sont Autolus, Atara Biotherapeutics, Inc., Amgen Inc., Bellicum Phamaceuticals, Inc., bluebird bio, inc., Adaptimmune Therapeutics plc, Bristol-Myers Squibb Company, Xyphos (filiale d’Astellas Pharma Inc.), Johnson & Johnson Services, Inc., BioAtla Inc., AbbVie Inc., Novartis AG, Kite Pharma (filiale de Gilead Sciences, Inc.), Aurora Biopharma, Tmunity Therapeutics, Cartherics pvt. ltd, CARINA BIOTECH, Ziopharm Oncology, Inc., Cellectis SA, Mustang Bio, Sorrento Therapeutics, Inc., Cartesian Therapeutics, Inc., TC BioPharm Limited, Celyad Oncology SA, Tessa Therapeutics Ltd. parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Parcourir le rapport de recherche approfondi @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-car-t-cell-therapy-treatment-market

Personnalisation disponible : Marché mondial du traitement par thérapie cellulaire CAR-T

Étude de marché sur les ponts de données est un leader dans la recherche formative avancée. Nous sommes fiers de servir nos clients existants et nouveaux avec des données et des analyses qui correspondent et conviennent à leur objectif. Le rapport peut être personnalisé pour inclure une analyse des tendances des prix des marques cibles comprenant le marché de pays supplémentaires (demandez la liste des pays), des données sur les résultats des essais cliniques, une revue de la littérature, une analyse du marché remis à neuf et de la base de produits. L’analyse de marché des concurrents cibles peut être analysée de l’analyse basée sur la technologie aux stratégies de portefeuille de marché. Nous pouvons ajouter autant de concurrents dont vous avez besoin de données dans le format et le style de données que vous recherchez. Notre équipe d’analystes peut également vous fournir des données brutes dans des tableaux croisés dynamiques de fichiers Excel bruts (Fact book) ou peut vous aider à créer des présentations à partir des ensembles de données disponibles dans le rapport.

Rapports les plus tendances : –

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-deflectable-catheters-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-erectile-dysfunction-drugs-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-lysosomal-storage-disorder-drugs-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-facial-aesthetics-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-corneal-opacity-market

À propos de Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec un niveau de durabilité inégalé et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, la société a élargi ses départements, ainsi que sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se donne la main pour la croissance de la société. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Contactez-nous :

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Corporatesales@databridgemarketresearch.com