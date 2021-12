Le marché du traitement du syndrome de l’X fragile (FXS) devrait connaître une croissance substantielle au cours de 2022-2029 | Ovid Therapeutics, BELLUS Santé, AMO PHARMA

Aperçu du marché mondial du traitement du syndrome de l’X fragile (FXS) :

Le marché mondial du traitement du syndrome de l’X fragile (FXS) devrait croître à un TCAC sain de 5,30% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, le syndrome de l’X fragile (FXS) est une maladie génétique héréditaire transmise des parents aux enfants. Elle provoque une déficience intellectuelle, des problèmes d’apprentissage, de comportement et d’autres problèmes physiques chez les enfants. Il se produit dans les deux sexes mais la dominance masculine est élevée par rapport à la femelle. La raison derrière la dominance masculine est que les hommes avec une mutation complète FMR1 auront le syndrome de l’X fragile et certaines femmes avec une mutation complète FMR1 n’auront pas les caractéristiques comportementales, cognitives ou physiques du FXS.

Les principaux facteurs clés à l’origine de la croissance du marché mondial du traitement du syndrome de l’X fragile (FXS) sont les marchés émergents et les investissements énormes dans la recherche et le développement, l’augmentation des cas de syndromes de mutation génétique et l’augmentation des modes de vie malsains (tels que fumer des cigarettes, boire de l’alcool, et autres) par les femmes pendant la grossesse.

Le marché mondial du traitement du syndrome de l’X fragile (FXS) est segmenté en fonction du type, des troubles associés, des utilisateurs finaux et de la région.

En fonction du type, le marché du traitement du syndrome de l’X fragile (FXS) est segmenté en diagnostic et traitement.

Sur la base des troubles connexes, le marché du traitement du syndrome du X fragile (FXS) est segmenté en syndrome de tremblement-ataxie du X fragile, insuffisance ovarienne primaire liée au FMR1, syndrome du XE fragile, syndrome de Renpenning et autres.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché du traitement du syndrome de l’X fragile (FXS) est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées et autres.

En termes d’analyse géographique, l’Amérique du Nord représente la plus grande part de marché en raison de la présence de dépenses de santé élevées et de recherche et développement. L’Europe représente la deuxième plus grande part de marché en raison de l’augmentation des installations de soins de santé raffinées. L’APAC devrait représenter la plus grande part de marché au cours des années à venir pour le marché du traitement du syndrome de l’X fragile (FXS) en raison des progrès accrus de la technologie ainsi que de la croissance des dépenses de santé et du programme de sensibilisation croissant.

Objectifs du marché mondial du traitement du syndrome de l’X fragile (FXS) :

1 Fournir des informations détaillées sur les facteurs clés (moteurs, contraintes, opportunités et défis spécifiques à l’industrie) influençant la croissance du marché Traitement du syndrome de l’X fragile (FXS)

2 Analyser et prévoir la taille du marché du traitement du syndrome de l’X fragile (FXS), en termes de valeur et de volume

3 Analyser les opportunités du marché Traitement du syndrome de l’X fragile (FXS) pour les parties prenantes et fournir un paysage concurrentiel du marché

4 Définir, segmenter et estimer le marché du traitement du syndrome de l’X fragile (FXS) en fonction du type de dépôt et de l’industrie d’utilisation finale

5 Établir un profil stratégique des acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs parts de marché et leurs compétences clés

6 Analyser stratégiquement les micromarchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives et la contribution au marché total

7 Prévoir la taille des segments de marché, en termes de valeur, par rapport aux principales régions, à savoir l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud

8 Suivre et analyser les développements concurrentiels, tels que les développements de nouveaux produits, les acquisitions, les extensions, les partenariats et les collaborations sur le marché du traitement du syndrome du X fragile (FXS)

Les principaux fabricants clés sont : Ovid Therapeutics., BELLUS Health Inc., AMO PHARMA, Neuren Pharmaceuticals, Anavex Life Sciences Corp., Karus Therapeutics et autres. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les stratégies clés adoptées par les grands acteurs.

Segment régional : ce rapport est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, des parts de marché (%) et un taux de croissance (%) du traitement du syndrome de l’X fragile (FXS) dans ces régions, de 2013 à 2029 (prévision), couvrant : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

