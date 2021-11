Le marché du traitement du sommeil par rythme circadien reste basé sur l’expansion organique

Le marché du traitement du sommeil par rythme circadien devrait croître sans relâche à l’avenir. Le secteur vertical de la santé devrait devenir « personnalisé » au cours des 10 prochaines années. Ainsi, la génomique et la génétique, ainsi que les autres informations biologiques, personnalisées aideront au diagnostic précoce de la maladie et à la manière dont les patients réagiront aux traitements. De même, la verticale de la santé serait là pour faire de plus grands progrès au cours de la période de prévision.

Le traitement du sommeil par rythme circadien suit deux voies, qui incluent l’utilisation de la thérapie médicamenteuse ou de la luminothérapie qui implique l’utilisation de certains appareils. Traitement du sommeil par rythme circadien Le traitement médicamenteux implique l’utilisation de mélatonine et d’agonistes des récepteurs de la mélatonine pour équilibrer le niveau de mélatonine.

De plus, des médicaments hypnotiques sont utilisés dans le traitement médicamenteux du rythme circadien du sommeil pour induire des habitudes de sommeil opportunes. Le traitement du sommeil en rythme circadien par luminothérapie est basé sur la dépression du noyau suprachiasmatique, qui régule l’activation et la dépression des récepteurs de la mélatonine MT1 et MT2.

Profils d’entreprise ?

Natus Médical Incorporé

Compumedics Ltd. –

Teva Industries Pharmaceutiques Ltée

Compagnie pharmaceutique Takeda

Koninklijke Philips N.V.

Mylan N.V.

Fitbit, Inc

Garmin Ltd

Lucimed S.A.

RedMed Inc.

Marques Compass Health (Carex Health)

Beurer GmbH

Samarit Médical SA

Lanaform N.V.

L’utilisation de l’intensité lumineuse élevée de plus de 5000 LUX modifie la perception du cerveau pour un traitement efficace du sommeil du rythme circadien.

Selon les dernières recherches de PMR, le marché mondial du traitement du sommeil au rythme circadien devrait représenter plus de 941,5 millions de dollars US en termes de valeur d’ici la fin de 2028. Le rapport sur le marché du traitement du sommeil au rythme circadien estime également un potentiel de croissance important avec un TCAC de 4,7 % jusqu’en 2028.

Selon les données du CDC, environ 50 à 70 millions d’Américains souffrent de troubles du sommeil et de privation de sommeil. Environ 4% des adultes américains âgés de 20 ans et plus utilisent des somnifères prescrits. Le pourcentage de la population utilisant des médicaments d’ordonnance augmente avec l’éducation et l’âge.

Environ 9 millions d’adultes américains consomment des somnifères sur ordonnance. Parmi elles, les femmes (5,0 %) consomment plus de somnifères sur ordonnance que les hommes (3,1 %). De plus, la prescription croissante de somnifères pour le traitement du sommeil du rythme circadien devrait stimuler le marché du traitement du sommeil du rythme circadien à travers le monde.

Ces éléments entraînent des changements dans la routine quotidienne d’un individu, y compris ses habitudes de sommeil. Ainsi, les personnes qui ont du mal à s’endormir naturellement ont commencé à utiliser des médicaments en vente libre pour la même chose. Un scénario similaire est observé dans le traitement du sommeil par rythme circadien.

La mélatonine est considérée comme sûre dans le traitement du sommeil du rythme circadien, grâce à laquelle elle est disponible en vente libre dans plusieurs pharmacies et magasins de suppléments de santé.

De plus, un mauvais sommeil et des altérations de l’horloge circadienne interne entraînent un trouble du rythme circadien du sommeil, ce qui entraîne une mauvaise qualité du sommeil.

Les progrès rapides des études sur l’efficacité des médicaments alimentent la croissance du marché du traitement du sommeil par rythme circadien.

L’exigence d’une thérapie médicamenteuse régulière et les effets indésirables associés à la thérapie médicamenteuse pour le traitement du sommeil par rythme circadien ont stimulé l’inclination vers le développement d’appareils de luminothérapie portables et légers. Cela contribue à la croissance du marché du traitement du sommeil par rythme circadien.

En termes de revenus, le segment DSPS du marché du traitement du sommeil du rythme circadien devrait détenir une part importante au cours de la période de prévision. Selon PMR, le segment du traitement DSPS représentait une part des revenus de plus de 50,2 % sur le marché global du traitement du sommeil du rythme circadien en 2017.

Cependant, l’adoption croissante d’agonistes des récepteurs de la mélatonine dans le segment Non 24, en raison d’avantages tels que des effets indésirables réduits et une efficacité plus élevée, devrait alimenter la croissance du segment des types de troubles dans un proche avenir.

Cependant, le segment du traitement du sommeil au rythme circadien du syndrome de la phase de sommeil retardé sur le marché du traitement du sommeil au rythme circadien devrait présenter des opportunités d’investissement limitées en termes de revenus tout au long de la période de prévision.

La société a segmenté le marché mondial du traitement du sommeil par rythme circadien en fonction du type de traitement, du trouble et des canaux de distribution. En termes de revenus, le segment de type de canal de distribution des ventes institutionnelles sur le marché du traitement du sommeil du rythme circadien devrait détenir une part importante au cours de la période de prévision.

