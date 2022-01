Le marché du traitement du cancer du pancréas devrait atteindre 4056,4 millions de dollars US d’ici 2025 à un TCAC de 8,1% de 2018 à 2025.

Selon l’étude Insight Partners sur les « Prévisions du marché de la thérapie du cancer du pancréas jusqu’en 2025 – Impact COVID-19 et analyse globale – par type, thérapie », le rapport met en évidence les tendances existantes sur le marché, ainsi que les moteurs et les obstacles liés à la croissance du marché. Le rapport offre des informations et une analyse approfondie du marché Traitement du cancer du pancréas concernant divers paramètres tels que les tendances et les opportunités du marché, la dynamique du marché et l’analyse du paysage concurrentiel des principaux acteurs du marché en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud et centrale , et Moyen-Orient et Afrique. Il comprend également l’analyse d’impact de la pandémie de COVID-19 dans les régions.

La croissance du marché du traitement du cancer du pancréas est attribuée à des facteurs tels que l’augmentation du nombre de patients souffrant d’un cancer du pancréas, l’augmentation des dépenses de santé pour les médicaments pancréatiques et l’augmentation du nombre de thérapies lancées sur le marché. En outre, le développement d’un traitement efficace pour le traitement du cancer du pancréas devrait stimuler le marché au cours de la période de prévision.

Aperçu du marché

Augmentation du nombre de patients atteints d’un cancer du pancréas

Le cancer du pancréas est l’un des cancers agressifs qui prennent naissance dans les tissus du pancréas et se propagent rapidement aux organes voisins. Le cancer du pancréas est le 12e cancer le plus fréquent dans le monde. Selon l’American Cancer Society, environ 55 440 patients aux États-Unis devraient recevoir un diagnostic de cancer du pancréas en 2018. De plus, l’ACS rapporte également que le cancer du pancréas est la troisième cause de décès lié au cancer aux États-Unis et devrait être la deuxième cause de décès d’ici 2020. Selon Cancer Research UK, environ 9 921 nouveaux cas de cancer du pancréas ont été diagnostiqués au Royaume-Uni en 2015, tandis que 8 912 patients sont décédés des suites du même cancer. Le cancer est presque toujours mortel et nécessite donc des thérapies potentielles pour le traitement des patients. Par exemple, l’American Cancer Society suggère que le cancer du pancréas représente environ 3 % des décès de tous les cancers aux États-Unis. Selon le National Institute of Health, environ 68 615 patients en 2015 vivaient avec un cancer du pancréas aux États-Unis. L’incidence et la prévalence croissantes du cancer du pancréas devraient augmenter la demande de médicaments, de thérapies et de traitements des patients. De plus, le nombre croissant de patients entraîne des progrès dans la biologie moléculaire et la formulation de médicaments chimiques. Ainsi, un énorme bassin de patients atteints d’un cancer du pancréas devrait augmenter la croissance du marché mondial du traitement du cancer du pancréas au cours des années de prévision.

Il inclut également l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché dans toutes les régions. Le marché de la thérapie du cancer du pancréas, par région, est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) et en Amérique du Sud et centrale (SAM).

Le COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, il s’est propagé à un rythme rapide à travers le monde. Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Italie et l’Espagne sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. Le COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays en raison de blocages, d’interdictions de voyager et de fermetures d’entreprises.

En fonction du type, le marché du traitement du cancer du pancréas est segmenté en cancer du pancréas endocrinien et cancer du pancréas exocrine. En 2017, le segment du cancer du pancréas exocrine détenait la plus grande part du marché, par type. Le segment du cancer du pancréas exocrine devrait croître au rythme le plus rapide au cours des prochaines années, car ce type de cancer est le type le plus courant et le plus répandu et devrait donc avoir un bassin de patients massif au cours des années de prévision.

Basé sur la thérapie, le marché de la thérapie du cancer du pancréas est segmenté en thérapie biologique, chimiothérapie et autres. En 2017, le segment des thérapies biologiques détenait la plus grande part du marché, par thérapie. De plus, le segment de la thérapie biologique devrait croître au rythme le plus rapide au cours des années à venir en raison du nombre croissant de nouvelles immunothérapies à venir ainsi que de la thérapie cellulaire ciblée qui traite le cancer sans effets secondaires graves et présente de nombreux avantages thérapeutiques par rapport à la thérapie conventionnelle. chimiothérapies.

Les stratégies organiques sont les stratégies les plus couramment adoptées par les entreprises du marché de la thérapie du cancer du pancréas, ce qui leur permet d’étendre leur empreinte mondiale et leurs portefeuilles de produits et de services. Les acteurs du marché ont également adopté des stratégies organiques telles que les approbations de produits, les essais cliniques et d’autres stratégies leur ont permis d’élargir leur clientèle mondiale, ce qui leur permet également de maintenir leur marque à l’échelle mondiale.

Marché de la thérapie du cancer du pancréas : paysage concurrentiel et développements clés

Eli Lilly et compagnie, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Amgen Inc, Novartis AG, Celgene Corporation, Merck & Co., Inc, Pharmacyte Biotech Inc, Clovis Oncology, Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Pfizer Inc

