Le marché du traitement des plaies animales devrait atteindre 1,98 million USD au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Le marché des soins des plaies animales est défini comme l’assistance médicale fournie aux animaux souffrant d’une maladie, d’un accident ou d’un problème de santé. Les blessures par balle, les plaies de pression, les morsures et les coupures sont incluses dans les blessures des animaux. Divers dispositifs médicaux sont utilisés pour opérer la plaie ou des médicaments pharmaceutiques sont injectés en tenant compte de l’anatomie des animaux.

La plaie animale répond à la restauration structurelle des tissus blessés et à la coagulation du sang, entre autres, et est utilisée dans les procédures traumatiques ou chirurgicales et les pratiques vétérinaires. Le marché mondial des soins des plaies animales était évalué à 1,08 milliard USD en 2021 et devrait atteindre 1,98 million USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 7,90 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du soin des plaies animales sont 3M (États-Unis), B. Braun Melsungen AG (Allemagne), NEOGEN Corporation. (États-Unis), Indian Immunologicals Ltd. (Inde), Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis), Bayer AG (Allemagne), Virbac. (France), Medtronic (Irlande), Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (États-Unis), Advancis Veterinary Ltd (Royaume-Uni), KRUUSE (Suède), Robinson Healthcare (Royaume-Uni), Dechra Pharmaceuticals PLC (Royaume-Uni), Jorgensen Labs. (États-Unis), SilverGlide (Australie), Sentrx Animal Care, Inc. (États-Unis), INNOVACYN, INC. (États-Unis), KCI Licensing, Inc. (États-Unis) et Huvepharma (États-Unis), entre autres.

Dynamique du marché des soins des plaies animales

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Adoption d’animaux de compagnie

L’augmentation de l’adoption d’animaux de compagnie à travers le monde en raison du changement de mode de vie et de l’augmentation du revenu disponible est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des soins des plaies animales.

Prévalence des maladies animales

L’augmentation de la prévalence de nombreuses maladies, telles que l’anthrax, le quartier noir (jambe noire), la fièvre aphteuse et la rage, entre autres, accélère la croissance du marché.

Produits alimentaires d’origine animale

La forte augmentation de la demande de produits alimentaires d’origine animale parmi la population influence davantage le marché des soins des plaies animales.

Opportunités

En outre, l’augmentation de la demande d’assurance pour animaux de compagnie ainsi que l’augmentation des dépenses de santé animale offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Étendue du marché mondial des soins des plaies animales et taille du marché

Le marché des soins des plaies animales est segmenté en fonction du produit, du type d’animal et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Produits chirurgicaux

Soins avancés des plaies

Soins traditionnels des plaies

Appareils de thérapie

Sur la base du produit, le marché du soin des plaies animales est segmenté en produits chirurgicaux, soins avancés des plaies, soins traditionnels des plaies et dispositifs thérapeutiques. Les produits chirurgicaux sont en outre sous-segmentés en sutures et agrafeuses, adhésifs tissulaires et scellants et colles. Les soins avancés des plaies sont en outre sous-segmentés en pansements avancés et autres. Le segment des pansements avancés est en outre divisé en pansements en mousse, pansements hydrocolloïdes, pansements en film, pansements hydrogel et autres. Le segment traditionnel des soins des plaies est en outre disséqué en bandes , pansements, bandages, absorbants et autres.

Type d’animaux

Animaux de compagnie

Animaux d’élevage

Sur la base du type d’animal, le marché du soin des plaies animales est segmenté en animaux de compagnie et animaux d’élevage. Les chiens, les chats, les chevaux et autres sont les sous-segments des animaux de compagnie, tandis que les bovins, les porcs et autres sont les sous-segments des animaux d’élevage.

Utilisateur final

Hôpitaux et Cliniques

Soins à domicile

Autres

Le marché des soins des plaies animales est également segmenté sur la base de l’utilisateur final dans les hôpitaux et les cliniques, les soins à domicile et autres.

Analyse / aperçus régionaux du marché des soins des plaies animales

Le marché des soins des plaies animales est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, type d’animal et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des soins des plaies animales sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché du soin des plaies animales en raison de l’augmentation des efforts déployés par les principaux acteurs pour faire progresser leur portefeuille de produits dans la région. L’Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la sensibilisation accrue aux maladies des animaux d’élevage dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

