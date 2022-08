Le marché du traitement des pellicules devrait atteindre 13 249,21 millions USD au cours de la période de prévision jusqu’en 2029 à un TCAC de 6,30 %

Le marché du traitement des pellicules est une affection du cuir chevelu caractérisée par la présence de kératinocytes pouvant former des colonies. Ces grappes d’écailles blanches à jaunes produisent une sensation de picotement dans la zone touchée. Les pellicules sont plus fréquentes chez les jeunes à l’âge moyen, lorsque l’organe sébacé est le plus actif. Les pellicules ont de multiples causes, dont Malassezia est une excroissance qui devient le facteur dominant. De plus, la croissance bactérienne sur le cuir chevelu peut endommager la couche cornée du cuir chevelu.

Selon Data Bridge Market Research, le marché du traitement des pellicules est évalué à 8 126,88 millions USD en 2021 et devrait atteindre 13 249,21 millions USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 6,30 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché, le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Dynamique du marché du traitement des pellicules

chauffeur

Forte prévalence de certaines maladies chroniques

La prévalence croissante de certaines maladies chroniques dans le monde sera le principal moteur de l’expansion du taux de croissance du marché. La maladie de Parkinson et d’autres troubles neurologiques semblent augmenter le risque de pellicules. Avoir le VIH ou un système immunitaire affaibli a le même effet.

Accroître les investissements dans les infrastructures de santé

Un autre facteur important influençant le taux de croissance du marché du traitement des pellicules est la hausse des dépenses de santé, qui contribue à améliorer son infrastructure. De plus, diverses organisations gouvernementales visent à améliorer les infrastructures de santé en augmentant le financement, ce qui influencera davantage la dynamique du marché.

De plus, la multiplication des initiatives gouvernementales de sensibilisation et l’augmentation du nombre de personnes âgées conduiront à l’expansion du marché du traitement des pellicules. Dans le même temps, la hausse des niveaux de revenu disponible et les modes de vie sédentaires résultant de l’urbanisation rapide stimuleront le taux de croissance du marché.

Chance

Augmenter le nombre d’activités de R&D

Le nombre croissant d’activités de recherche et développement stimule la croissance du marché. Dans le même temps, l’augmentation des approbations et des lancements de médicaments stimulera davantage le taux de croissance du marché. En 2021, par exemple, St Botanica a lancé la « Gamme GO » pour les soins capillaires. La gamme de shampooing GO Color Purple utilise de l’huile de lin, du mica violet et de l’huile de tournesol. Il est conçu pour les cheveux décolorés et blonds. Cela offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché du traitement des pellicules.

De plus, la croissance du marché est tirée par les investissements dans le développement de technologies de pointe et l’augmentation du nombre de marchés émergents. Ces facteurs offriront des opportunités favorables à la croissance du marché du traitement des pellicules.

Contraintes/Défis

D’autre part, le coût élevé associé au traitement entravera le taux de croissance du marché du traitement des pellicules au cours de la période de prévision 2022-2029. Le manque d’infrastructures de soins de santé et la situation réglementaire stricte dans les économies en développement mettront à l’épreuve le marché du traitement des pellicules. En outre, le manque de sensibilisation et de disponibilité de produits alternatifs constituera un frein et entravera davantage le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché du traitement des pellicules détaille les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, et analyse les opportunités dans les segments de revenus émergents, l’évolution des réglementations du marché, le marché stratégique analyse de la croissance, taille du marché, croissance du marché des catégories, niche et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovation technologique du marché. Pour plus d’informations sur le marché du traitement des pellicules, contactez Data Bridge Market Research pour les profils d’analystes et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Analyse épidémiologique des patients

Le marché du traitement des pellicules vous fournit également une analyse de marché détaillée pour l’analyse, le pronostic et le traitement des patients. La prévalence, la morbidité, la mortalité, l’observance sont quelques-unes des variables de données disponibles dans le rapport. Analysez l’analyse d’impact direct ou indirect de l’épidémiologie sur la croissance du marché pour créer un modèle statistique multivarié de cohorte plus robuste pour prévoir le marché pendant les périodes de croissance.

DEVELOPPEMENTS récents

En février 2022, REIN a annoncé le shampooing antipelliculaire le plus élégant. REIN lance un shampooing et un revitalisant antipelliculaire pour les clients exigeants qui se concentrent sur la performance et l’apparence. REIN combine des produits chimiques antipelliculaires avec des extraits et des huiles naturels pour créer une solution repulpante et hydratante inspirée de l’un de leurs parfums préférés avec une saveur marine édifiante.

Portée du marché mondial du traitement des pellicules

Le marché du traitement des pellicules est segmenté en fonction du traitement, du type, du schéma de prescription, du produit, du type de médicament, du groupe d’âge, du sexe, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

traiter

shampoing fluocinolone

Shampooing au kétoconazole

Shampoing au sulfure de sélénium

shampooings contenant de l’acide salicylique

shampoing à base de goudron

Shampoing au pyrithione de zinc

taper

pellicules fongiques

Pellicules associées à la peau sèche

Pellicules associées au cuir chevelu gras

Pellicules associées à la maladie

Mode de prescription

produit

non médicamenteux

Médicament

type de drogue

marque

Génériques

classe d’âge

adultes

Pédiatrie

nouveau née

le genre

Masculin

femelle

utilisateur final

Hôpital

Clinique spécialisée

soins à domicile

autre

canal de distribution

pharmacie hospitalière

pharmacie de détail

pharmacie en ligne

autre

Analyse/aperçus régionaux du marché Traitement des pellicules

Analyser le marché du traitement des pellicules et fournir des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, traitement, type, modèle de prescription, produit, type de médicament, groupe d’âge, sexe, utilisateur final et canal de distribution, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché Traitement antipelliculaire sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, d’autres pays européens en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Dans le cadre de Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud

L’Amérique du Nord domine le marché du traitement des pellicules en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera à prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû au nombre croissant de la population cible et à l’augmentation des dépenses de santé qui stimuleront davantage le taux de croissance du marché dans cette région. De plus, la présence d’acteurs clés majeurs stimulera davantage le taux de croissance du marché dans cette région. L’Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de la sensibilisation croissante aux espèces de Malassezia dans la région. De plus, le développement des infrastructures de santé et l’augmentation des initiatives gouvernementales propulseront davantage le taux de croissance du marché dans cette région.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Traitement des pellicules

Le paysage concurrentiel du marché du traitement des pellicules fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus concernent uniquement l’accent mis par la société sur le marché du traitement des pellicules.

Certains des acteurs clés du marché du traitement des pellicules sont :

AstraZeneca (Royaume-Uni)

Johnson & Johnson Pte Ltd (États-Unis)

Glenmark Pharmaceuticals Limited (Inde)

Cipla Inc. (États-Unis)

L’Oréal (France)

Procter & Gamble (États-Unis)

Unilever (Royaume-Uni)

Alliance Pharma PLC (Royaume-Uni)

Arcadia Consumer Healthcare (États-Unis)

Vyome Therapeutics Inc. (Inde)

ACTICON Life Sciences (Inde)

Système John Paul Mitchell (États-Unis)

JĀSÖN Natural Products, Inc. (États-Unis)

Nikole Kozemetics (Inde)

Dapur (Inde)

Kao Corporation (Japon)

Philip Kingsley Products Ltd (Royaume-Uni)

Henkel AG & Co. KGaA (Allemagne)

Arion Healthcare (Inde)

