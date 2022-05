Le marché du traitement des maladies musculo-squelettiques est estimé à 5 730,8 millions de dollars américains d’ici 2025, selon The Insight Partners

Selon les recherches de The Insight Partners, le marché mondial du traitement des maladies musculo-squelettiques a généré 3 837,9 millions de dollars US en 2017 et devrait atteindre 5 730,8 millions de dollars US d’ici 2025, en expansion à un TCAC de 5,3 % de 2018 à 2025. La prévalence croissante des troubles musculo-squelettiques, l’augmentation de la population âgée et les progrès technologiques dans le diagnostic des maladies musculo-squelettiques sont les facteurs cruciaux accrédités pour l’expansion du marché.

Les troubles musculo-squelettiques sont associés aux sports, aux accidents du travail et aux dysfonctionnements liés à l’âge. Les plus courants sont les maux de dos, la polyarthrite rhumatoïde, l’ostéoporose, la goutte, etc. Selon les statistiques de l’Arthritis Foundation 2017, environ 54 millions d’adultes dans le monde ont été diagnostiqués avec de l’arthrite, tandis qu’environ 300 000 bébés et enfants ont été trouvés avec des affections rhumatismales. Selon le rapport de Healthline Media publié en 2018, on observe que la polyarthrite rhumatoïde touche 41 personnes sur 100 000 chaque année.

Les principaux acteurs du marché mondial du traitement des maladies musculo-squelettiques sont General Electric ; Koninklijke Philips N.V. ; Siemens AG ; Canon Medical Systems Corporation ; Hitachi, Ltd ; Accuray Incorporé ; Solutions RM ; Alltech Medical Systems America, Inc ; Terason Division Teratech Corporation ; et Echo-Son S.A. entre autres.

La population âgée, en particulier âgée de 65 ans et plus, est en augmentation. On estime que la population gériatrique croît au rythme de 3 % chaque année. À l’heure actuelle, l’Europe a la population âgée la plus élevée au monde. La population gériatrique à travers le monde devrait atteindre environ 1,4 milliard d’ici 2030 et 2,1 milliards d’ici 2050, respectivement. Le vieillissement augmente les risques de maladies musculo-squelettiques dues à de graves complications dans le corps. La perte considérable de mobilité et d’indépendance physique est particulièrement épuisante dans la population âgée.

Les troubles musculo-squelettiques sont traités avec des modalités d’imagerie flexibles qui fournissent exclusivement une haute résolution. Cette technique est adoptée par plusieurs fabricants de dispositifs médicaux pour développer des produits et des fonctionnalités avancées. Les méthodologies de traitement des maladies musculo-squelettiques ont été techniquement améliorées au cours des dernières années. Par exemple, en mars 2017, Toshiba Medical a lancé la plate-forme d’échographie Aplio i-series pour un diagnostic musculo-squelettique rapide et fiable. Konica Minolta Healthcare Americas a lancé en 2018 un système d’échographie portable, SONIMAGE MX1, pour le traitement des affections orthopédiques. Ainsi, les paramètres susmentionnés déterminent ensemble le marché concerné.

Au contraire, le coût élevé des systèmes de diagnostic et le manque de professionnels qualifiés sont les facteurs qui entravent le marché mondial du traitement des maladies musculo-squelettiques.

Sur la base des maladies, le marché est divisé en arthrite, arthrose, ostéoporose, spondylarthrite et autres. Un segment de l’arthrite occupait 43,2 % de part de marché en 2017. Il a rapporté 1 657,6 millions de dollars US en 2017 et devrait générer 2 515,8 millions de dollars US d’ici 2025 pour croître à un TCAC de 5,5 % au cours de la période 2018-2025.

Selon la modalité d’imagerie, le marché mondial du traitement des maladies musculo-squelettiques est segmenté en tomodensitométrie, imagerie par résonance magnétique, échographie et autres. Avec 36,5 % de part de marché, le segment de la tomodensitométrie a dominé l’activité en 2017. Il a accumulé 1 399,5 millions de dollars US en 2017 et devrait amasser 2 106,1 millions de dollars US d’ici 2025 pour augmenter à un TCAC de 5,4 % tout au long de la période de prévision.

Au niveau régional, l’Amérique du Nord a dominé le marché en 2017, représentant 1 297,2 millions de dollars américains. Plus tard, il est supposé atteindre 1 947,3 millions de dollars américains d’ici 2025, avec un TCAC de 5,3 % pour la période de prévision, tandis que l’Asie-Pacifique a enregistré le TCAC le plus élevé de 5,8 %. Le marché régional valait 1 013,2 millions de dollars américains en 2017 et devrait atteindre 1 571,4 millions de dollars américains d’ici 2025.

• En novembre 2017, General Electric a introduit de nouvelles technologies, services et solutions numériques exclusivement conçus pour améliorer l’expérience des patients, accroître la confiance clinique et renforcer la productivité.

• En juillet 2018, Siemens AG a lancé le nouveau système d’échographie, Acuson Sequoia, offrant une pénétration profonde jusqu’à 40 cm, un transducteur abdominal profond (DAX), une architecture haute puissance, une élastographie et des ultrasons améliorés.

• En mars 2017, Hitachi a lancé le système d’IRM supraconducteur 1,5 T, ECHELON Smart, offrant une imagerie de haute qualité ainsi qu’un environnement d’examen convivial pour le patient.

