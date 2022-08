Le marché du traitement des maladies fibrotiques devrait atteindre 7,39 milliards USD au cours de la période de prévision jusqu’en 2029, avec une croissance à un TCAC de 6,20 %

Ces dernières années, les fabricants associés aux formulations pour le marché du traitement des maladies fibrotiques se sont concentrés sur le développement de nouvelles options de traitement car il n’existe actuellement aucun traitement efficace. Les maladies fibrotiques représentent un certain nombre de maladies différentes qui sont souvent caractérisées par le développement d’une fibrose organique sévère sans cause apparente.

Le pronostic de ces maladies est connu pour être sombre, comparable à celui des cancers en phase terminale. Le marché mondial du traitement des maladies fibrotiques était évalué à 4,57 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 7,39 milliards USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 6,20 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Dynamique du marché du traitement des maladies fibrotiques

chauffeur

Prévalence de la maladie fibrotique

L’augmentation de la prévalence mondiale des maladies liées à la fibrose telles que la sclérodermie , la maladie du greffon contre l’hôte (GVHD), les chéloïdes (formes sévères) et autres est l’un des principaux facteurs de croissance du marché du traitement des maladies fibrotiques.

Augmentation des fusions et acquisitions

Le nombre croissant de fusions et acquisitions entre fabricants et instituts de recherche pour fournir des services médicaux efficaces aux patients et générer des revenus importants grâce à leurs options de vente a élargi le marché.

Montée en R&D

La forte augmentation des investissements en R&D dans le développement de médicaments a encore eu un impact sur le marché en raison des avantages d’être conçus comme des médicaments orphelins , ce qui peut aider les fabricants à faire face à des dépenses élevées en essais cliniques .

Fournir un soutien financier aux chercheurs pour développer de nouvelles interventions

Diverses organisations publiques et privées augmentent leurs investissements dans le développement de nouvelles interventions et de nouveaux traitements, influençant ainsi davantage le marché. En outre, l’augmentation des dépenses de santé, la demande croissante de thérapies efficaces et les progrès technologiques ont un impact positif sur le marché du traitement des maladies fibrotiques.

Chance

De plus, la disponibilité des traitements et l’introduction de nouveaux médicaments offrent aux acteurs du marché des opportunités rentables au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, la recherche pour optimiser et étendre les applications accélérera la croissance du marché du traitement des maladies fibrotiques.

Restreindre / défier le marché mondial du traitement des maladies fibrotiques

D’autre part, le coût élevé des médicaments et le manque de médicaments devraient entraver la croissance du marché. Des politiques réglementaires strictes pour les approbations de nouvelles thérapies devraient défier le marché du traitement des maladies fibrotiques au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché du traitement des maladies fibrotiques détaille les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local et analyse les opportunités dans les segments de revenus émergents, l’évolution des réglementations du marché, la stratégie analyse de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niche et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovation technologique du marché. Pour plus d’informations sur le marché du traitement des maladies fibrotiques, contactez Data Bridge Market Research pour les profils d’analystes et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Marché mondial du traitement des maladies fibrotiques

Le marché du traitement de la leucémie myéloïde est segmenté en fonction du type de médicament, de la méthode de traitement, de la voie d’administration, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

type de drogue

Pirfénidone (Esbriet)

Nintédanib (OFEV)

Sur la base du type de médicament, le marché du traitement des maladies fibrotiques est segmenté en pirfénidone (esbriet) et nintedanib (OFEV).

traiter

médicament

traiter

Opération

autre

Sur la base du traitement, le marché du traitement des maladies fibrotiques est segmenté en médicaments, thérapies, chirurgie et autres. Les médicaments sont en outre subdivisés en agents anti-fibrotiques, agents anti-inflammatoires , immunosuppresseurs, immunomodulateurs, etc.

Voie administrative

oral

parentéral

autre

La voie d’administration du marché du traitement des maladies fibrotiques est segmentée en voie orale, parentérale et autres.

application

fibrose pulmonaire idiopatique

fibrose cutanée

fibrose rénale

cirrhose

autre

Sur la base des applications, le marché du traitement des maladies fibrotiques est segmenté en fibrose pulmonaire idiopathique, fibrose cutanée, fibrose rénale, cirrhose du foie et autres.

utilisateur final

Hôpital

Clinique spécialisée

autre

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du traitement des maladies fibreuses est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées et autres.

canal de distribution

pharmacie hospitalière

pharmacie de détail

autre

Analyse/aperçus régionaux du marché Traitement des maladies fibrotiques

Le marché du traitement des maladies fibrotiques est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de médicament, traitement, voie d’administration, application, utilisateur final et canal de distribution, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché du traitement des maladies fibrotiques sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) comme le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) faisant partie du Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud faisant partie de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché du traitement de la fibrose en raison de l’infrastructure de soins de santé bien développée et de la forte sensibilisation des consommateurs dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison du fardeau croissant des maladies fibrotiques dans la région.

La section pays du rapport fournit également des influenceurs individuels du marché et des changements dans la réglementation du marché intérieur qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché de chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis dus à la concurrence intense ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente est pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Traitement des maladies fibrotiques

Le paysage concurrentiel du marché du traitement des maladies fibrotiques fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché du traitement des maladies fibrotiques sur lequel la société se concentre.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du traitement des maladies fibrotiques comprennent Boehringer Ingelheim International GmbH, Genentech, Inc., Apotex Inc., Novartis AG, Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Pfizer Inc., Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., Accord Healthcare, Zydus Cadila et plus encore.

