Le marché du traitement des hernies diaphragmatiques congénitales devrait atteindre 6,87 milliards USD d’ici 2030

La hernie diaphragmatique congénitale (HDC) est une malformation pulmonaire congénitale rare. Elle est associée à un taux de mortalité élevé, la survie restant à 60-70% malgré des améliorations de la prise en charge médicale et chirurgicale qui ont amélioré le pronostic. Les bébés atteints de CDH peuvent avoir une forme de sous-développement pulmonaire appelée hypoplasie pulmonaire. Au fur et à mesure que la grossesse se poursuit, les mouvements fœtaux et les mouvements respiratoires deviennent plus fréquents et intenses, la quantité de prolapsus peut fluctuer ou augmenter.

Data Bridge Market Research a analysé le taux de croissance du marché des médicaments contre la hernie diaphragmatique congénitale pour la période de prévision 2023-2030 . Le marché des médicaments contre les hernies diaphragmatiques congénitales a tendance à enregistrer un TCAC prévu d’environ 7 % au cours de la période de prévision susmentionnée. Le marché vaut 4 milliards de dollars en 2022 et atteindra 6,87 milliards de dollars d’ici 2030. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la portée géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe de recherche de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, la tarification analyse et cadre réglementaire. inclus.

Acteurs clés du marché des médicaments contre les hernies diaphragmatiques congénitales

Pfizer (États-Unis)

Mylan Nevada (États-Unis)

Fresenius Kabi AG (Allemagne)

Hikma Pharmaceuticals PLC (Royaume-Uni)

Novartis (Suisse)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)

Johnson & Johnson Service Company (en anglais)

Integra LifeSciences (États-Unis)

B. Braun SE (Allemagne)

CR Bard, Inc. (États-Unis)

Cuisinier (États-Unis)

WL Gore & Associates, Inc. (États-Unis)

Dipromed Srl (Italie)

Ce rapport sur le marché Médicaments contre l'hernie diaphragmatique congénitale détaille les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l'analyse des importations et des exportations, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs du marché national, la localisation et les nouvelles analyses liées aux différents segments Chance. Prévoir un revenu de . , modifications réglementaires du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, forces des applications et des créneaux, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique et innovations technologiques sur le marché.

Étendue du marché mondial du traitement des hernies diaphragmatiques congénitales et taille du marché

Le marché des médicaments contre la hernie diaphragmatique congénitale est segmenté en fonction du type, du traitement, du diagnostic, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance de différents segments permet d’obtenir des informations sur les différents moteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché, de formuler différentes stratégies et d’identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

Sur la base du type, le marché des médicaments pour les hernies diaphragmatiques congénitales est segmenté en hernie diaphragmatique de Bodalek et hernie de Morgagni.

Sur la base du traitement, le marché des médicaments pour les hernies diaphragmatiques congénitales est segmenté en oxygénation extracorporelle de la membrane et autres.

Sur la base du diagnostic, le marché du traitement des hernies diaphragmatiques congénitales est segmenté en prénatal et postnatal. Le segment post-partum est divisé en prise en charge initiale, ventilation, échocardiographie, oxygénation par membrane extracorporelle et chirurgie. La ventilation comprend la paralysie et la sédation. L’échocardiographie comprend les cardiopathies congénitales, l’hypertension pulmonaire et la fonction ventriculaire.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des médicaments contre les hernies diaphragmatiques congénitales est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées et autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché des médicaments contre la hernie diaphragmatique congénitale est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et autres.

Analyse par pays du marché du traitement des hernies diaphragmatiques congénitales

Il analyse le marché mondial Médicaments contre les hernies diaphragmatiques congénitales et fournit des informations sur la taille du marché par pays, type, traitement, diagnostic, utilisateur final et canal de distribution. Les pays couverts par le rapport sur le marché Médicaments contre l’hernie diaphragmatique congénitale sont les États-Unis, le Canada et l’Amérique du Nord. Mexique, Brésil, Argentine, Pérou, Reste de l’Amérique du Sud (partie de l’Amérique du Sud), Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse et Belgique. , Russie, Italie, Espagne, Turquie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, autres pays européens, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam,

L’Amérique du Nord est en tête du marché des médicaments contre les hernies diaphragmatiques congénitales en raison de l’incidence croissante des hernies inguinales et de la forte demande de treillis. Les principaux facteurs du marché des médicaments contre les hernies diaphragmatiques congénitales en Asie-Pacifique sont la forte prévalence des hernies inguinales et ombilicales dans des pays comme la Chine et l’Inde, la croissance de la population gériatrique, l’évolution des modes de vie et les principaux acteurs du marché dans la région.

La section pays du rapport traite également des facteurs affectant les marchés individuels ainsi que des changements réglementaires du marché national affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les droits d’importation et d’exportation sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir la situation du marché dans chaque pays. Il prend également en compte la présence et la disponibilité des marques mondiales, les défis d’une concurrence intense ou rare avec les marques régionales et nationales, l’impact des canaux de vente et fournit des analyses prédictives sur les données des pays.

