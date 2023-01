Le marché du traitement de surface chimique en Asie-Pacifique est sur le point d’afficher une énorme croissance du marché au cours de la période de prévision

définition du marché

Le traitement de surface chimique est le processus de modification de la surface des métaux avec des produits chimiques. Ce type de traitement de surface est souvent utilisé comme prétraitement pour les procédures de finition ultérieures telles que le revêtement en poudre ou l’anodisation. Les traitements de surface chimiques tels que le polissage chimique, la chromatine/phosphatation et la gravure sont des exemples de traitements de surface chimiques. La corrosion de l’aluminium est améliorée par un traitement chimique. Le traitement chimique se caractérise par une couche de conversion chimique extrêmement fine. Les épaisseurs de couche varient généralement de 0,01 à 1,25 m. Par conséquent, ces couches ne conviennent pas à la protection contre la corrosion externe à moins d’être post-traitées.

Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché du traitement de surface chimique était évalué à 316,9 millions USD en 2021 et devrait atteindre 560,99 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 7,40 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029.

Portée du rapport fiable sur le marché du traitement de surface chimique en Asie-Pacifique Il va du scénario de marché au prix, au coût et au profit comparatifs d’une zone de marché spécifique parmi les principaux acteurs. Avec la mondialisation croissante, de nombreuses entreprises ont besoin d’études de marché mondiales pour obtenir des informations utiles sur le marché et soutenir la prise de décision. Les moteurs du marché et les contraintes du marché mentionnés dans ce rapport d’analyse de marché aident les entreprises à comprendre leurs stratégies de production. De plus, l’identité des répondants n’a pas été révélée ni promue d’aucune façon lors de l’analyse des données. Un rapport détaillé sur le marché du traitement de surface chimique en Asie-Pacifique parle des processus de fabrication, des types et des applications.

Taille et analyse du marché

Les produits résistants à l’usure sont très demandés, en particulier dans les secteurs de l’industrie et des infrastructures. De plus, le marché connaît une croissance dans l’industrie de la machinerie lourde. Par conséquent, ces facteurs accélèrent la croissance du marché de la finition de surface en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision.

Grâce à l’étude du rapport sur les gagnants du marché de la finition chimique de surface en Asie-Pacifique, des opportunités de marché clés et des facteurs d’influence qui contribuent à élever l’entreprise au plus haut niveau sont fournis. En incluant des statistiques détaillées et des informations sur les études de marché, ce rapport d’activité est généré pour apporter une croissance élevée et une prospérité durable au marché des entreprises. Ce rapport d’étude de marché complet comprend également des prévisions utilisant des incertitudes dans les arrangements et les technologies réels. Les données du marché sont analysées et prévues par une équipe d’experts à l’aide de statistiques de marché éprouvées et de modèles rationnels qui font la différence .

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Traitement de surface chimique

Le paysage concurrentiel du marché Traitement chimique de surface fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent un aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence en Asie-Pacifique, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et l’étendue des produits. , champ d’application. Les points de données présentés ci-dessus ne concernent que les pratiques des entreprises liées au marché Traitement Chimique De Surface.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du traitement chimique de surface sont :

Element Solutions Inc. (États-Unis)

NOF Co., Ltd. (Japon)

Atotech (Allemagne)

Henkel AG & Co. KGaA (Allemagne)

Chemetall, Inc. (Allemagne)

Nihon Parkerizing Co., Ltd. (Japon)

PPG Industries (États-Unis)

Nippon Paint Holdings Co., Ltd. (Japon)

Solvay (Belgique)

OC Oerlikon Management AG (Suisse)

McGean-Rohco Inc. (États-Unis)

JCU Co., Ltd. (Japon)

Platform Specialty Products Inc. (États-Unis)

Quaker Chemical Company (États-Unis)

Portée du marché du traitement de surface chimique en Asie-Pacifique

Le marché du traitement chimique de surface est segmenté en fonction du produit, de la base, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

produit

Produits chimiques de placage

revêtement de conversion

activateur

Décapant de peinture

nettoyeur

fluide de travail des métaux

autre

selon

guider

Plastique

bois

autre

Exiger

coloration métallique

un inhibiteur de corrosion

postopératoire

prétraitement de nettoyage

conditionneur de prétraitement

décoratif

plantation

autre

utilisateur final

chantier et chantier

le transport

Aéronautique et Défense

Métaux non-ferreux

appareils ménagers

industrie générale

machinerie industrielle

produit Electronique

peintures et revêtements

autre

Dans ce rapport, les chercheurs se concentrent sur l’analyse des sentiments des médias sociaux et l’analyse des sentiments des consommateurs. Pour l’analyse des sentiments des médias sociaux, ils se concentrent sur les sujets tendance, les mentions sur les plateformes de médias sociaux, y compris le pourcentage de mentions, les marques populaires et les perceptions des consommateurs des produits sur les plateformes de médias sociaux. Social, y compris les mentions négatives et positives. Dans le cadre de l’analyse du sentiment des consommateurs, ils examinent l’impact de la certification, des allégations et de l’étiquetage, les facteurs influençant les préférences des consommateurs, les tendances clés, les préférences des consommateurs, y compris les approches futures et les scénarios historiques, influençant les facteurs sociaux et économiques, le développement des normes et la consommation. habitudes d’achat.

Sections géographiques couvertes dans le rapport :

Le rapport sur le traitement de surface chimique en Asie-Pacifique fournit des informations sur les zones de marché, ventilées en sous-régions et pays. Ce chapitre du rapport contient également des informations sur les opportunités rentables, en plus des parts de marché pour chaque pays et sous-région. Ce chapitre du rapport mentionne la part de marché et le taux de croissance de chaque région, pays et sous-région au cours de la période d’estimation.

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

• Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

• Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique)

• Amérique latine (Brésil, Mexique et reste de l’Amérique latine) )

• Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

Table des matières:

Rapport de recherche sur le marché du traitement de surface chimique en Asie-Pacifique 2029

Chapitre 1 Aperçu du marché du traitement de surface chimique en Asie-Pacifique

Chapitre 2 Impact de l’économie mondiale sur l’industrie

Chapitre 3 Concurrence mondiale des fabricants sur le marché

Chapitre 4 Production mondiale, revenus (valeur) par région

Chapitre 5 Offre mondiale (production), consommation, importation et exportation par région

Chapitre 6 Production mondiale, revenus (valeur), tendances des prix par type

Chapitre 7 Analyse du marché mondial par application

Chapitre 8 Analyse des coûts de fabrication

Chapitre 9 Chaîne industrielle, stratégies d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/concessionnaires

Chapitre onze Analyse des facteurs influençant le marché

Chapitre 12 Prévisions du marché du traitement de surface chimique en Asie-Pacifique

