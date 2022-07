Le marché du traitement de surface chimique en Asie-Pacifique devrait afficher une croissance considérable du marché au cours de la période de prévision

Définition du marché

Le traitement de surface chimique est le processus de modification de la surface du métal avec des produits chimiques. Ce type de traitement de surface est couramment utilisé comme prétraitement pour les procédures de finition ultérieures telles que le revêtement en poudre ou l’anodisation. Les traitements de surface chimiques tels que le polissage chimique, la chromatine/phosphatation et le décapage sont des exemples de traitements de surface chimiques. La corrosion de l’aluminium est améliorée par un traitement chimique. Les traitements chimiques se distinguent par des couches de conversion chimique extrêmement fines. Les épaisseurs de couche varient généralement de 0,01 à 1,25 m. Par conséquent, à moins que des post-traitements ne soient effectués, ces couches ne conviennent pas à la protection contre la corrosion en extérieur.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du traitement de surface chimique était évalué à 316,9 millions USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 560,99 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 7,40% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

La portée d’un rapport sur le marché fiable du traitement de surface chimique en Asie-Pacifique s’étend des scénarios de marché aux prix comparatifs entre les principaux acteurs, aux coûts et aux bénéfices des régions de marché spécifiées. Alors que la mondialisation s’intensifie de jour en jour, de nombreuses entreprises demandent des études de marché mondiales pour obtenir des informations exploitables sur le marché et pour soutenir la prise de décision. Les moteurs du marché et les contraintes du marché mentionnés dans ce rapport d’analyse de marché aident les entreprises à se faire une idée de la stratégie de production. De plus, l’identité des répondants n’est pas divulguée et aucune approche promotionnelle n’est faite à leur égard lors de l’analyse des données. Un vaste rapport sur le marché du traitement de surface chimique en Asie-Pacifique parle du processus de fabrication, du type et des applications.

Analyse et taille du marché

Les produits résistants à l’usure sont très demandés, en particulier dans les secteurs des infrastructures et de l’industrie. De plus, le marché a connu la croissance de l’industrie de la machinerie lourde. En conséquence, ces facteurs ont accéléré la croissance du marché du traitement de surface en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision.

Avec l’étude gagnante du rapport sur le marché du traitement de surface chimique en Asie-Pacifique, des opportunités clés sur le marché et des facteurs d’influence sont fournis, ce qui est utile pour amener l’entreprise au plus haut niveau. En incluant des statistiques détaillées et des informations sur les études de marché, ce rapport d’activité est généré, ce qui se traduit par une croissance élevée et une durabilité florissante sur le marché pour les entreprises. Ce rapport d’étude de marché complet comprend en outre des prévisions utilisant un arrangement pratique d’incertitudes et de techniques. Une équipe d’experts analyse et prévoit les données du marché à l’aide de modèles statistiques et rationnels de marché bien établis pour rendre le rapport de Traitement de surface chimique Asie-Pacifique exceptionnel.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Traitement de surface chimique

Le paysage concurrentiel du marché Traitement chimique de surface fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence en Asie-Pacifique, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit , dominance des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché du traitement chimique de surface.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du traitement chimique de surface sont :

Element Solutions Inc (États-Unis)

NOF Corporation (Japon)

Atotech (Allemagne)

Henkel AG & Co. KGaA (Allemagne)

Chemetall, Inc. (Allemagne)

Nihon Parkerizing Co., Ltd. (Japon)

PPG Industries, Inc. (États-Unis)

Nippon Paint Holdings Co., Ltd. (Japon)

Solvay (Belgique)

OC Oerlikon Management AG (Suisse)

McGean-Rohco Inc. (États-Unis)

JCU CORPORATION (Japon)

Plate-forme Specialty Products Corporation (États-Unis)

Quaker Chemical Corporation (États-Unis)

Portée du marché du traitement de surface chimique en Asie-Pacifique

Le marché du traitement chimique de surface est segmenté en fonction du produit, de la base, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Produits chimiques de placage

Revêtement de conversion

Agents d’activation

Décapants de peinture

Nettoyants

Fluides de travail des métaux

Les autres

Base

Métaux

Plastiques

Bois

Les autres

Application

Coloration des métaux

Inhibiteurs de corrosion

Après traitement

Prétraitements Nettoyants

Conditionneurs de prétraitement

Décoratif

Plantation

Les autres

Les utilisateurs finaux

Bâtiment et construction

Transport

Aéronautique et Défense

Métal non ferreux

Appareils ménagers

Industrie générale

Machinerie industrielle

Électronique

Peintures et revêtements

Les autres

Dans ce rapport, les chercheurs se sont concentrés sur l’analyse des sentiments des médias sociaux et l’analyse des sentiments des consommateurs. Pour l’analyse des sentiments des médias sociaux, ils se sont concentrés sur les sujets tendances, les mentions sur les plateformes de médias sociaux, y compris le pourcentage de mentions, les marques tendances et la perception des consommateurs des produits sur les plateformes de médias sociaux, y compris les mentions négatives et positives. Dans le cadre de l’analyse du sentiment des consommateurs, ils ont examiné l’impact des certifications, des allégations et des labels, les facteurs influençant les préférences des consommateurs, les tendances clés, les préférences des consommateurs, y compris l’approche futuriste et les scénarios historiques, les facteurs sociaux et économiques influents, le développement des spécifications et les consommateurs. Habitudes d’achat.

Segment géographique couvert dans le rapport :

Le rapport Asie-Pacifique Traitement de surface chimique fournit des informations sur la zone de marché, qui est ensuite subdivisée en sous-régions et pays / régions. En plus de la part de marché dans chaque pays et sous-région, ce chapitre de ce rapport contient également des informations sur les opportunités de profit. Ce chapitre du rapport mentionne la part de marché et le taux de croissance de chaque région, pays et sous-région au cours de la période estimée.

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

• Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

• Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de la région Asie-Pacifique)

• Amérique latine (Brésil, Mexique, et le reste de l’Amérique latine)

• le Moyen-Orient et l’Afrique (CCG et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

Table des matières:

Rapport de recherche sur le marché du traitement de surface chimique en Asie-Pacifique 2029

Chapitre 1 Aperçu du marché du traitement de surface chimique en Asie-Pacifique

Chapitre 2 Impact économique mondial sur l’industrie

Chapitre 3 Concurrence sur le marché mondial par les fabricants

Chapitre 4 Production mondiale, revenus (valeur) par région

Chapitre 5 Offre mondiale (production), consommation, exportation, importation par régions

Chapitre 6 Production mondiale, revenus (valeur), tendance des prix par type

Chapitre 7 Analyse du marché mondial par application

Chapitre 8 Analyse des coûts de fabrication

Chapitre 9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs / commerçants

Chapitre 11 Analyse des facteurs d’effet de marché

Chapitre 12 Prévisions du marché du traitement de surface chimique en Asie-Pacifique

