Le marché du traitement de l’hypertension ophtalmique devrait atteindre 6,5 milliards de dollars d’ici 2030

L’hypertension oculaire survient lorsque la pression à l’intérieur de l’œil (pression intraoculaire ou pression intraoculaire) est supérieure à la moyenne. Il augmente la fatigue oculaire. Le glaucome peut être causé par une pression intraoculaire supérieure à la normale. Le glaucome est une maladie dans laquelle la pression dans l’œil affecte le nerf optique, entraînant une perte de vision. Cependant, l’hypertension oculaire n’est pas la même chose que le glaucome. Dans ce cas, le nerf optique semble normal et il n’y a aucun signe de perte de vision. Cependant, de nombreuses personnes souffrant d’hypertension oculaire courent un risque élevé de développer un glaucome et sont considérées comme « suspectées de glaucome ».

Data Bridge Market Research a analysé le taux de croissance du marché mondial du traitement de l’hypertension oculaire pour la période de prévision 2023-2030 . Le TCAC estimé du marché mondial du traitement de l’hypertension oculaire a tendance à être d’environ 3 % au cours de la période de prévision susmentionnée. La valeur marchande en 2022 est de 5,13 milliards de dollars américains et elle passera à 6,5 milliards de dollars américains en 2030. Le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, en plus d’informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments, la couverture géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, la tarification. analyse et cadre réglementaire. inclus.

Les principaux acteurs du marché du traitement de l’hypertension oculaire sont Aerie Pharmaceuticals Inc, Allergan Plc, Angelini Group, Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp, Laboratorios SALVAT SA, Laboratorios Sophia SA de CV, Lee’s Pharmaceutical Holdings Ltd, Neurim Pharmaceuticals Ltd, NicOx SA, Novartis AG . être. , Ocular Therapeutix Inc, Sylentis SAU, Taejoon Pharm Co Ltd, Takeda Pharmaceutical Co Ltd et d’autres entreprises nationales et étrangères. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. DBMR Analyst comprend la concurrence et fournit une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Étendue et taille du marché du marché mondial du traitement de l’hypertension oculaire

Le marché du traitement de l’hypertension oculaire est segmenté en fonction du type, de la voie d’administration, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance de différents segments aide à obtenir des informations sur les différents moteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché, à formuler différentes stratégies et à identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

En fonction du type, le marché du traitement de l’hypertension oculaire est segmenté en hypertension oculaire et glaucome.

En fonction de la voie d’administration, le marché du traitement de l’hypertension oculaire est segmenté en administration orale, parentérale et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du traitement de l’hypertension oculaire est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées et autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché du traitement de l’hypertension oculaire est également segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et autres.

Analyse du marché de la haute pression intraoculaire dans divers pays

Il analyse le marché mondial du traitement de l’hypertension ophtalmique et fournit des informations sur la taille du marché par pays, type, voie d’administration, utilisateur final et canal de distribution. Brésil, Argentine, Pérou, certaines parties de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique, Moyen-Orient et Afrique Dans certaines régions.

En raison du faible nombre et de la concentration d’acteurs majeurs, l’Amérique du Nord devrait être la région à la croissance la plus rapide sur le marché mondial du traitement de l’hypertension oculaire, suivie de l’Asie-Pacifique, de l’Europe occidentale, de l’Amérique du Sud et de tous les autres continents.

La section pays du rapport traite également des facteurs affectant les marchés individuels ainsi que des changements réglementaires du marché national affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les droits d’importation et d’exportation sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir la situation du marché dans chaque pays. Il prend également en compte la présence et la disponibilité des marques mondiales, les défis d’une concurrence intense ou rare avec les marques régionales et nationales, l’impact des canaux de vente et fournit des analyses prédictives sur les données des pays.

