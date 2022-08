Le marché du traitement de l’hémophilie A est évalué à 17,77 milliards USD d’ici 2029 à un TCAC de 6,06 %

Le rapport d’étude sur le marché de l’hémophilie A Treatment est conçu avec une belle combinaison d’informations sur l’industrie, de solutions intelligentes, de solutions pratiques et de technologies les plus récentes pour offrir une meilleure expérience utilisateur. Dans le cadre de la segmentation du marché, la recherche et l’analyse sont effectuées sur la base de plusieurs segments de marché et de l’industrie tels que l’application, la verticale, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la géographie. Pour exécuter cette étude de marché, des outils et des techniques compétents et avancés ont été utilisés, notamment l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Les entreprises peuvent sûrement prévoir une réduction des risques et des échecs avec ce rapport de marché.

L’hémophilie touche environ une naissance masculine sur 5 617, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis. Aux États-Unis, entre 30 000 et 33 000 hommes sont hémophiles. Le type sévère d’hémophilie A touche plus de la moitié des personnes diagnostiquées. L’ hémophilie A touche quatre fois plus de personnes que l’hémophilie B. L’hémophilie est une maladie du sang qui touche des personnes de toutes races et ethnies. L’hémophilie A, communément appelée hémophilie classique, est une maladie hémorragique génétique causée par un manque de facteur VIII dans le sang.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du traitement de l’hémophilie A était évalué à 11,1 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 17,77 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,06 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Dynamique du marché du traitement de l’hémophilie A

Conducteurs

Taux de prévalence élevé de l’hémophilie dans le monde

L’augmentation du taux de prévalence de l’ hémophilie à travers le monde agira comme un moteur majeur qui se traduira par l’expansion du taux de croissance du marché. Les patients atteints d’hémophilie sévère ont besoin d’un régime de traitement fréquent de l’hémophilie pour conserver suffisamment de facteurs de coagulation dans leur circulation sanguine afin d’éviter les saignements. En incluant une étude mondiale publiée en octobre 2021 par la Fédération mondiale de l’hémophilie, il y avait 209 614 personnes diagnostiquées avec l’hémophilie dans le monde, avec 165 379 patients atteints d’hémophilie A. De plus, les patients qui reçoivent des soins de qualité sont plus susceptibles d’avoir moins de maladies comorbides et ont un risque réduit d’hémorragie grave. En conséquence, le nombre toujours croissant de patients a augmenté la demande de traitement de l’hémophilie, ce qui augmentera les taux d’adoption des produits.

Augmentation du nombre de la population pédiatrique

Le nombre croissant de pédiatres on estime que la population augmentera le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. La prévalence de l’hémophilie est en constante augmentation chez les enfants. L’hémophilie devrait affecter une naissance sur 10 000, selon la Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH). Les enfants atteints d’hémophilie n’ont pas suffisamment de facteurs de coagulation dans leur sang car ils ne peuvent pas arrêter les saignements, ce qui nécessite l’utilisation de médicaments spécifiques à l’hémophilie pour prévenir les saignements excessifs. Un certain nombre de groupes gouvernementaux et non gouvernementaux lancent des campagnes de sensibilisation du public sur les signes, le diagnostic et le traitement de l’hémophilie en pédiatrie. De plus, d’éminents acteurs de l’industrie se concentrent sur le développement de solutions innovantes pour minimiser la gravité de l’hémophilie en pédiatrie, accélérant ainsi la croissance du marché.

De plus, les initiatives croissantes d’organisations publiques et privées de sensibilisation élargiront le marché du traitement de l’hémophilie A. De plus, l’évolution du mode de vie des personnes et le nombre croissant d’initiatives favorables du gouvernement entraîneront l’expansion du marché du traitement de l’hémophilie A. Un autre facteur important influençant le taux de croissance du marché du traitement de l’hémophilie A est l’augmentation des dépenses de santé qui contribue à améliorer son infrastructure.

Opportunités

Augmentation du nombre d’activités de recherche et développement

De plus, la croissance du marché est alimentée par une augmentation du nombre d’activités de recherche et développement. Cela offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché du traitement de l’hémophilie A. BioMarin Pharmaceutical Inc. a déclaré en 2021 qu’elle avait achevé un vaste essai de thérapie génique de phase 3 chez des adultes atteints d’hémophilie A sévère aux États-Unis. Au cours de la période de projection, ces initiatives continues de recherche et d’innovation devraient stimuler la demande du marché. En conséquence, les variables énumérées ci-dessus devraient stimuler l’adoption du produit dans le pays.

Lancements de nouveaux produits

Au cours de la période projetée, les lancements de nouveaux produits par les acteurs de l’industrie sur le marché du traitement de l’hémophilie A devraient favoriser de nouvelles opportunités de marché. À titre d’illustration, la Commission européenne a accordé à Novo Nordisk l’autorisation de mise sur le marché d’Esperoct en Europe en juin 2019. Turoctocog alfa pegol, N8-GP, est commercialisé sous le nom commercial Esperoct et est utilisé pour traiter l’hémophilie A chez les adolescents et les adultes (facteur congénital Déficit en VIII). En outre, Roche Products India Pvt. Ltd a lancé Hemlibra, un médicament contre l’hémophilie A, en Inde en avril 2019. Grâce aux inhibiteurs du facteur VIII, il est suggéré pour le traitement préventif des patients atteints d’hémophilie A de réduire la fréquence des épisodes hémorragiques.

Portée du marché mondial du traitement de l’hémophilie A

Le marché du traitement de l’hémophilie A est segmenté en fonction du type, du produit, de la démographie, du traitement, du diagnostic, de la thérapie, de la classe de médicaments, de la forme posologique, de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Sévère

Modéré

Bénin

Produit

Concentrés de facteur recombinant Facteur VIII Facteur IX

Concentrés de facteurs dérivés du plasma Facteur VIII Facteur IX

Produits à demi-vie prolongée Facteur VIII Facteur IX



Démographique

Pédiatrique 0 à 4 5 à 13 14 à 18

Adulte 19 à 44 45+



Diagnostic

Test génétique

Test de fibrinogène

Tests du facteur VIII et du facteur IX

Temps de prothrombine (PT)

Numération sanguine complète (CBC)

Traitement

Prophylaxie

À la demande

Thérapie

Thérapie de remplacement de facteur

Thérapie de remplacement non facteur

Classe de drogue

Vasopressine

Facteurs de coagulation

Forme posologique

Injection

Solutions

Les autres

Voie d’administration

Parentéral

Spray nasal

Les autres

Les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Soins à domicile

Les autres

Canal de distribution

Pharmacie hospitalière

Pharmacie de détail

Pharmacie en ligne

Les autres

Analyse/aperçus régionaux du marché du traitement de l’hémophilie A

Le marché du traitement de l’hémophilie A est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, produit, démographie, traitement, diagnostic, thérapie, classe de médicaments, forme posologique, voie d’administration, utilisateurs finaux et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du traitement de l’hémophilie A sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud

L’Amérique du Nord domine le marché du traitement de l’hémophilie A en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à la présence d’acteurs clés majeurs, et l’augmentation des dépenses de santé stimulera davantage le taux de croissance du marché dans cette région. De plus, l’augmentation des activités de recherche et développement stimulera davantage le taux de croissance du marché dans cette région.

La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de l’augmentation de l’approbation de nouvelles thérapies pour l’hémophilie A dans cette région. De plus, le développement des infrastructures de soins de santé et les initiatives gouvernementales croissantes propulseront davantage le taux de croissance du marché dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Traitement de l’hémophilie A

Le paysage concurrentiel du marché Traitement de l’hémophilie A fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché du traitement de l’hémophilie A.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du traitement de l’hémophilie A sont :

Pfizer Inc. (États-Unis)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Novartis SA (Suisse)

Mylan NV (États-Unis)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)

Sanofi (France)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis)

Merck & Co., Inc. (États-Unis)

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Baxter (États-Unis)

Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japon)

Grifols, SA (Espagne)

CSL (États-Unis)

BioMarin (États-Unis)

Spark Therapeutics, Inc. (États-Unis)

Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. (Japon)

Octapharma SA (Suisse)

Novo Nordisk A/S (Danemark)

Biogène (États-Unis)

Genentech Inc. (États-Unis)

Bayer SA (Allemagne)

Ferring BV (Suisse)

