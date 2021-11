Le marché du traitement de la tumorectomie mammaire s’oriente vers la numérisation

Le marché du traitement de la tumorectomie mammaire devrait bientôt être aux commandes. L’adoption de la technologie, autrefois considérée comme une entreprise coûteuse, devrait assister à une transformation drastique sous la forme d’applications granulaires. Des technologies telles que DevOps et AIOps perturbent de manière constructive le secteur informatique de la santé et devraient créer des merveilles à cet égard au cours de la période à venir.

La quantité de tissus retirés au cours de la procédure dépend de la taille et de l’emplacement de la tumeur. De plus, le traitement par tumorectomie mammaire vise à conserver la forme et la taille d’origine du sein tout en assurant l’éradication complète des cellules cancéreuses. Les patientes aux stades 0, 1 et 2 du cancer du sein sont considérées comme des stades précoces tandis que les stades 3 et 4 sont considérés comme des stades avancés. Le traitement de tumorectomie mammaire peut être effectué aux stades 0, 1, 2 et 3.

Le traitement de tumorectomie mammaire peut également être associé à des radiothérapies. Les effets secondaires du traitement par tumorectomie mammaire comprennent une cicatrice ferme au site de la tumeur et parfois un gonflement du bras. Il existe des risques de modification de la forme du sein, ainsi que des douleurs aux aisselles et à la paroi thoracique qui ne disparaissent pas avec le temps en raison des traitements de tumorectomie mammaire.

Le cancer du sein est l’un des principaux cancers répandus dans le monde, 99 % des patientes atteintes d’un cancer du sein étant des femmes. Selon Globacan 2018, 262 347 nouveaux cas de cancer du sein ont été signalés en Amérique du Nord, ce qui constitue l’une des principales préoccupations des patientes.

Cependant, les progrès technologiques ont conduit à une détection précoce du cancer et à une diminution des taux de mortalité. L’incidence croissante du cancer du sein et les progrès technologiques conduisant à une meilleure imagerie stimulent le marché du traitement de la tumorectomie mammaire.

Des entreprises telles que Carl Zeiss développent de nouveaux dispositifs qui aident à l’identification des tumeurs et des tissus normaux et sont utiles dans la détection précoce des cancers du sein. De nouvelles approches gagnent du terrain pour le traitement de la tumorectomie mammaire. Les chirurgies radiales sont remplacées par des traitements moins invasifs. Les oncologues et les chirurgiens cancérologues s’orientent vers des plans de traitement importants tels que les traitements de tumorectomie mammaire qui offrent plus de confort aux patientes.

De meilleurs plans d’assurance et de remboursement par le gouvernement pour le traitement d’une tumorectomie mammaire stimulent également le marché. L’augmentation des capital-risqueurs pour les traitements de tumorectomie mammaire contribue à alimenter la croissance du marché de la tumorectomie mammaire. De plus, comme le traitement par tumorectomie mammaire est meilleur que le traitement par mastectomie, il pourrait devenir l’une des formes dominantes de chirurgie mammaire dans les années à venir.

Le marché global du traitement de la tumorectomie mammaire est poussé par la demande croissante de dépenses croissantes en soins de santé.

À titre provisoire, le marché du traitement de tumorectomie mammaire a été segmenté en fonction du type d’indication, du type de traitement et de la voie d’administration, du canal de distribution et de la géographie.

En fonction du type de traitement, le marché mondial du traitement de la tumorectomie mammaire est segmenté comme suit :

Cancer du sein de stade I

Cancer du sein de stade II

CCIS (carcinome canalaire in situ)

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché mondial du traitement de la tumorectomie mammaire est segmenté comme suit :

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Centres de chirurgie ambulatoire

Instituts de recherche et Centres universitaires

En fonction de la région, le marché mondial du traitement de la tumorectomie mammaire est segmenté comme suit :

Amérique du Nord

L’Europe 

l’Amérique latine

Japon

Asie-Pacifique hors Japon

Moyen-Orient et Afrique

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché du traitement de la tumorectomie mammaire dans le monde, suivie de l’Europe, en raison de l’augmentation de l’incidence du cancer. Le marché du traitement de la tumorectomie mammaire devrait augmenter en Amérique du Nord en raison des progrès technologiques, des réglementations strictes pour les soins aux patients et la sécurité dans la région. Les infections surviennent en raison du changement de cathéter et peuvent être évitées si les patients parviennent à garder le site propre et à manger des aliments nutritifs.

Le marché du traitement de la tumorectomie mammaire en Asie-Pacifique hors Japon devrait croître à un TCAC important en raison de l’expansion des offres de produits par les principaux acteurs. En outre, les initiatives des gouvernements de la région visant à fournir de meilleurs établissements de santé à la population contribuent à la croissance du marché du traitement de la tumorectomie mammaire. L’Europe devrait détenir la deuxième grande part du marché mondial du traitement de la tumorectomie mammaire tout au long de la période de prévision.

Certains des principaux acteurs du marché du traitement de la tumorectomie mammaire sont Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Susan G Komen, Mayo Foundation for Medical Education and Research, Moffitt Cancer Center, Cedars-Sinai, Breast Cancer Network Australia, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Les fabricants de traitement de tumorectomie mammaire sont impliqués dans des accords de collaboration pour exploiter le potentiel maximum.

