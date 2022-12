Le marché du traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) enregistre 6,10 % au cours de la période de prévision

Data Bridge Market Research analyse que le marché du traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) croîtra à un TCAC d’environ 6,10 % au cours de la période de prévision 2021-2028. La prise de conscience et la préoccupation croissantes pour la santé des patients, l’augmentation des dépenses publiques et privées pour le développement des infrastructures de santé, en particulier dans les économies émergentes, et l’augmentation des dépenses de recherche et développement des sociétés pharmaceutiques pour développer de nouvelles thérapies sont les principaux facteurs attribuables à la croissance de la sclérose latérale amyotrophique. . marché de la transformation (SLA).

La sclérose latérale amyotrophique (SLA) est une maladie neurodégénérative, également connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig et maladie du motoneurone (MND). C’est une maladie qui affecte négativement les cellules nerveuses du cerveau et de la moelle épinière qui sont responsables du contrôle des muscles volontaires.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) sont F. Hoffmann-La Roche Ltd, Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation., Sanofi, Otsuka Holdings Co., Ltd., Biogen, BrainStorm Cell Limited., CORESTEM, Inc. , Biohaven Pharmaceuticals, Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Ionis Pharmaceuticals, AB Science, Genervon Biopharmaceuticals, LLC., Orphazyme A/S, Bausch Health Companies Inc., Orion Corporation., KRIGLE PHARMA, INC, Aquestive Therapeutics, Inc., Apotex Inc., Seneca Biopharmaceuticals, Inc. et TREEWAY, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

Ce rapport sur le marché du traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et l’analyse localisée des opportunités de revenus émergentes. les poches. , changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance des catégories de marché, domination des niches et des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour en savoir plus sur le marché du traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), analyste,

Étendue du marché mondial du traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et taille du marché

Le marché du traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) est segmenté en fonction du type de maladie, du type de médicament, du canal de distribution, du type de traitement et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein des industries et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

Par type de maladie, le marché mondial du traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) est segmenté en amyotrophie musculaire focale bénigne de la SLA, amyotrophie spinale infantile, amyotrophie spinale juvénile, maladie de Kugelberg-welander, sclérose latérale primaire, maladie spinale progressive, paralysie bulbaire amyotrophique, la maladie du motoneurone, la maladie de Werdnig-Hoffman et la maladie de Wohlfart.

En fonction du type de médicament, le marché mondial du traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) est segmenté en riluzole, edaravone (radicava) et autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché du traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et en ligne.

En fonction du type de traitement, le marché du traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) est segmenté en chimiothérapie et thérapie par cellules souches.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) est segmenté en hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées et autres.

Analyse par pays du marché du traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) Le marché du traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA)

La sclérose latérale amyotrophique (SLA) est discutée, fournissant des perspectives et des tendances de la taille du marché par pays, type de maladie, type de médicament, canal de distribution, type de traitement et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus. Les pays inclus dans le rapport sur le marché du traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte Israël,

L’Amérique du Nord domine le marché du traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) en raison de l’existence de solutions de soins de santé avancées associées à un scénario de remboursement favorable dans la région. L’Asie-Pacifique, en revanche, devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des revenus des fabricants de riluzole générique et de l’amélioration des infrastructures de soins de santé.

La section par pays du rapport sur le marché du traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario du marché pour chaque pays.

