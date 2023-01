Le marché du traitement de la mauvaise haleine devrait croître à un TCAC de 11,0 % au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Le traitement de l’halitose, également appelée halitose, est une maladie parodontale caractérisée par une odeur désagréable, persistante et disgracieuse dans l’air expiré. Elle est causée par un certain nombre de conditions sous-jacentes, notamment les maladies des gencives, une mauvaise hygiène dentaire, les maladies pulmonaires et les infections des amygdales. Il peut être détecté par divers instruments et tests, tels que le test BANA, le compteur halogène, la chromatographie en phase gazeuse, le test β-galactosidase, etc. En raison de son importance dans le secteur de la santé, il devrait connaître une augmentation significative au cours de la période de prévision.

Data Bridge Market Research a analysé le taux de croissance du marché mondial du traitement de l’halitose. Au cours de la période de prévision 2022-2029. Le TCAC estimé du marché mondial des médicaments contre l’halitose a tendance à être d’environ 11,0 % au cours de la période de prévision susmentionnée. , un rapport de marché préparé par Bridge, une équipe de recherche sur le marché des données, par segments, étendue géographique, acteurs du marché et scénarios de marché, comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, la tarification de l’analyse du marché et le cadre réglementaire.

Obtenez un exemple de rapport PDF : – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-halitosis-treatment-market

Les principaux acteurs du traitement de la mauvaise haleine comprennent Colgate-Palmolive Inc., le Dr Harold Katz LLC, Rowpar Pharmaceuticals Inc, Abbott Laboratories, Johnson & Johnson Services, AstraZeneca, Reckitt Benckiser Group plc et Henry Schein, Inc.

Ce rapport sur le marché du traitement de la mauvaise haleine fournit un aperçu détaillé de la part de marché, des nouveaux développements et de l’analyse du portefeuille de produits, de l’impact des acteurs du marché régionaux et nationaux, de l’analyse des opportunités de revenus directs, des changements réglementaires sur le marché, des approbations de produits, des décisions stratégiques, lancements de produits, et plus encore. géographie. Expansion technologique et innovation du marché. Contactez-nous pour les profils d’analystes pour l’analyse et les scénarios de marché. Notre équipe vous aidera à créer des solutions ayant un impact sur les revenus pour atteindre vos objectifs souhaités.

Pour en savoir plus sur l’analyse du marché, consultez le résumé du rapport de recherche @ : – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-halitosis-treatment-market

Portée du marché mondial du traitement de l’halitose et taille du marché

Le marché du traitement de la mauvaise haleine est segmenté en fonction du type de traitement, du type, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

Le marché du traitement de l’halitose est segmenté en fonction du type de traitement en antiseptiques, antiacides, ranitidine et cimétidine.

Le segment tangible du marché du traitement de l’halitose est divisé en halitose pathologique et halitose physiologique.

Basé sur l’utilisateur final, le marché du traitement de l’halitose est segmenté en hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées et autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché du traitement de l’halitose est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies en ligne et pharmacies de détail.

Analyse au niveau national du marché mondial du traitement de l’halitose

Il analyse le marché du traitement de l’halitose et fournit des informations sur la taille du marché par pays, type de traitement, type, utilisateur final et canal de distribution, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial du traitement de l’halitose comprennent les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Amérique du Nord, le Brésil, l’Argentine, le Pérou, certaines parties de l’Amérique du Sud et le reste de l’Amérique du Sud. Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne et autres pays européens. Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam et le reste de l’Asie-Pacifique. Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Koweït, Afrique du Sud,

Géographiquement, l’Amérique du Nord est en tête du marché du traitement de l’halitose dans les années à venir, suivie de l’Europe, en raison de l’augmentation des cas de maladies des gencives, de la population gériatrique vulnérable, du soutien politique du gouvernement et des installations sanitaires avancées. L’Asie-Pacifique est devenue le segment régional à la croissance la plus rapide en termes de revenus en raison de l’augmentation des initiatives gouvernementales et de la croissance rapide du revenu disponible.

Parcourir la table des matières complète : – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-halitosis-treatment-market

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels influençant le marché et les changements réglementaires du marché national affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les droits d’importation et d’exportation sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir la situation du marché dans chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales, les défis d’une concurrence intense ou rare avec les marques régionales et nationales, et l’impact des canaux de vente sont tous pris en compte en fournissant des analyses prédictives sur les données des pays.

