Le marché du traitement de la leucémie Lymphoblastique Aiguë s’attend à une croissance énorme d’ici 2021-2027 // Amgen, Inc., Société Bristol-Myers Squibb, Société Celgene.

sang et de la moelle osseuse qui affecte les globules blancs. C’est le type de cancer infantile le plus courant qui se développe lorsqu’une cellule de la moelle osseuse développe des erreurs dans son ADN.

Le marché mondial du traitement de la leucémie Aiguë Lymphoblastique est estimé à 2,92 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 4,19 milliards de dollars en 2027, avec une croissance de + 7% de 2021 à 2027.

L’augmentation de la fréquence des leucémies lymphoblastiques intenses, l’expansion des programmes de pleine conscience des associations publiques et privées, l’expansion des exercices de R & D pour les traitements désignés et les progressions mécaniques rapides en Biologie moléculaire et en Pharmacologie sont une partie des éléments moteurs du développement du Marché mondial du traitement de la leucémie Lymphoblastique.

Le nombre croissant de populations de patients atteints de leucémie mal desservies et le nombre limité d’acteurs sur le marché ainsi que l’augmentation des activités de R & D pour le traitement de la leucémie sont certaines opportunités pour le marché. Cependant, les approbations réglementaires strictes pour les médicaments posent un défi à sa croissance.

Acteurs clés-

* Amgen, Inc.

* Société Bristol-Myers Squibb

* Société Celgène

* Erytech Pharma S.A.

* Genmab A/S

* Glaxosmithkline PLC

* Société Bio-Technique

* Leadiant Biosciences, Inc. (Sigma-Tau Pharmaceuticals Inc.)

* Novartis International SA

* Pfizer, Inc.

* Jazz Pharmaceuticals, Inc.

* Rare Disease Therapeutics, Inc.

* Sanofi S.A.

* Vimeo S.A.R.L.

* Spectrum Pharmaceuticals, Inc.

* Calyxt Inc.

* Takeda Pharmaceuticals Company Ltd.

* Gilead Science Inc.

La Segmentation Du Marché Du Traitement de la Leucémie Lymphoblastique Aiguë-

* Par type, les segments Pédiatrique et Adulte. Parmi eux, le segment pédiatrique doit dominer le marché.

* Par types de cellules, les cellules B TOUTES, les cellules T TOUTES et les Chromosomes Philadelphie (Ph +) et (Ph-). Parmi eux, le segment ALL des cellules B devrait croître au TCAC le plus élevé.

* Par Thérapie, la Chimiothérapie, la Radiothérapie, la Transplantation de Cellules Souches et la Thérapie Ciblée.

ERYTECH Pharma a déclaré que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a autorisé l’affectation accélérée d’eryaspase pour le traitement des patients atteints de leucémie lymphoïde intense (LAL) – 29 juillet 2021

Amgen Inc. a déclaré que son traitement d’immuno-oncologie Blincyto a mis au point une chimiothérapie d’endurance contrastée et combinée sans occasion chez des patients pédiatriques atteints de leucémie lymphoblastique intense forerunner à cellules B à premier glissement arrière à haut risque (B-ALL). – 2 mars 2021

