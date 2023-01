Le marché du traitement de la douleur non opioïde est en plein essor dans le monde avec une valeur de 807,32 millions USD, au cours de la période de prévision 2029

Un rapport de recherche mondial sur les Marché du traitement de la douleur non opioïde est une source d’informations vérifiée et fiable qui donne une vue télescopique des tendances existantes du marché, des produits émergents, des situations et des opportunités qui conduisent l’entreprise vers le succès. Ce rapport d’étude de marché mondial est organisé en collectant des données d’étude de marché de différents coins du globe avec une équipe expérimentée de ressources linguistiques. Le rapport aide les clients à aborder tous les aspects stratégiques, y compris le développement de produits, les spécifications de produits, l’exploration d’opportunités de croissance de niche, la modélisation d’applications et de nouveaux marchés géographiques. Le rapport sur le marché universel fournit également des profils d’entreprise et les coordonnées des principaux acteurs du marché dans la section du fabricant clé.

La gestion de la douleur est une partie essentielle du traitement médical. La migraine , les douleurs lombaires, l’arthrose, la fibromyalgie, les douleurs musculo-squelettiques localisées et les douleurs neuropathiques localisées sont tous des exemples de syndromes douloureux chroniques. Bien que les opioïdes puissent être acceptables pour la douleur aiguë ou chronique liée aux soins palliatifs ou de fin de vie, ainsi que pour le traitement actuel du cancer, il existe également des choix de gestion de la douleur sans opioïdes. Le traitement de la douleur sans opioïdes est une option pour les douleurs légères à modérées. Les analgésiques non opioïdes sont disponibles sans ordonnance et sous forme de médicaments en vente libre.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du traitement de la douleur non opioïde, qui s’élevait à 622,65 millions USD en 2021, atteindrait 807,32 millions USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 3,30 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline , analyse des prix et cadre réglementaire.

Dynamique du marché du traitement de la douleur non opioïde

Conducteurs

Augmentation de la prévalence de l’arthrose

La prévalence mondiale croissante de l’arthrose, alimentée par le vieillissement de la population, les lésions articulaires, l’obésité, le stress répété sur l’articulation, la génétique, les maladies métaboliques et les anomalies osseuses, devrait alimenter la demande de patchs de traitement de la douleur non opioïdes. C’est le type d’arthrite le plus répandu et il affecte le plus souvent les genoux, les hanches et les mains. Selon l’Osteoarthritis Action Alliance (OAAA), environ 54,4 millions d’adultes aux États-Unis souffrent d’un certain type d’arthrite, et ce nombre devrait atteindre 78 millions d’ici 2040. L’arthrose touche environ 32,5 millions de personnes aux États-Unis. Cette tendance devrait se poursuivre dans de nombreuses régions du monde dans les années à venir, propulsant le marché vers l’avant.

Augmentation des cas de cancer

Les cas de cancer du sein, de l’intestin, colorectal et du poumon devraient augmenter au cours des prochaines années, propulsant l’industrie vers l’avant. Le marché devrait bénéficier d’une sensibilisation accrue des gouvernements de divers pays à la disponibilité de nouveaux patchs chauffants non opioïdes pour le traitement de la douleur liée au cancer. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le cancer tuera environ 10 millions de personnes dans le monde en 2020. Le cancer du sein a fait plus de 6,85 000 morts la même année, tandis que le cancer du foie a fait 8,30 000 morts et le cancer du poumon 1,80 million. des vies. Cela montre que la prévalence du cancer devrait augmenter à un rythme rapide dans un avenir proche, ce qui stimulerait le marché.

Cas élevés de conditions liées à la douleur chronique

La prévalence croissante de la douleur chronique en Inde devrait stimuler le marché des patchs anti-douleur non opioïdes en Asie du Sud. Le marché devrait bénéficier des investissements croissants du gouvernement dans la construction d’une infrastructure de soins de santé bien établie pour traiter les troubles liés à la douleur. Des scientifiques du All India Institute of Medical Sciences et du Homi Bhabha National Institute, par exemple, ont entrepris une étude en décembre 2018 pour mieux comprendre l’effet et l’ampleur de la douleur chronique en Asie du Sud-Est. Au total, 4326 patients indiens ont été dépistés, dont 836 ont rempli un questionnaire sur la douleur. Les femmes avaient une incidence plus élevée (25,2 %) que les hommes, et la prévalence augmentait considérablement chez les personnes âgées de 65 ans et plus. On estime que les chiffres augmenteront dans un proche avenir,

Opportunités

Un autre facteur important qui devrait stimuler le marché est la demande croissante de patchs de gestion de la douleur non opioïdes en raison de leur capacité à réduire le risque de dépendance par rapport aux patchs de fentanyl lorsqu’ils sont libérés sur une longue période. Dans un avenir prévisible, la demande croissante de thérapies peu invasives devrait stimuler la croissance.

Portée du marché mondial du traitement de la douleur non opioïde

Le marché du traitement de la douleur non opioïde est segmenté en fonction du produit, de l’application thérapeutique et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Cannabis Médical

Contenant du menthol

Contenant des acides gras oméga 3

Toxines botulique

Dérivé de capsaïcine

Autres

Application thérapeutique

Douleur orthopédique et musculo-squelettique

Douleur neuropathique

Douleur cancéreuse

Douleur post-opératoire

Autres

Canal de distribution

Hôpitaux Pharmacies

Pharmacies de détail

Pharmacies

Pharmacies par correspondance

Analyse/aperçus régionaux du marché du traitement de la douleur non opioïde

Le marché du traitement de la douleur non opioïde est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, application thérapeutique et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du traitement de la douleur non opioïde sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste de Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché du traitement de la douleur sans opioïdes en raison de la croissance des essais cliniques et de l’augmentation du financement par le gouvernement.

L’Asie-Pacifique devrait afficher une croissance significative, en raison de l’évolution démographique économique qui améliore l’abordabilité des médicaments, de l’augmentation de l’assurance maladie et du faible coût de production et de R&D qui stimule l’efficacité des sociétés pharmaceutiques dans les pays émergents tels que l’Inde.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Traitement de la douleur non opioïde

Le paysage concurrentiel du marché du traitement de la douleur non opioïde fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché du traitement de la douleur non opioïde.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du traitement de la douleur sans opioïdes sont :

Eli Lilly et compagnie (États-Unis)

Regeneron Pharmaceuticals Inc. (États-Unis)

Centrexion Therapeutics Corp. (États-Unis)

Acorda Therapeutics (États-Unis)

Biogène (États-Unis)

VM Biotech (États-Unis)

Novartis SA (Suisse)

Alder Biopharmaceuticals (États-Unis)

Sanofi (France)

Pfizer Inc. (États-Unis)

GSK plc. (ROYAUME-UNI)

Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc. (Japon)

Clarion (États-Unis)

Endo Pharmaceuticals (Irlande)

TEH SENG PHARMACEUTICAL MFG. CO., LTD. (Taïwan)

Veridian Healthcare (États-Unis)

Sorrento Therapeutics, Inc. (États-Unis)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)

Teikoku Seiyaku Co. Ltd. (Japon)

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Quelle est la valeur marchande future du marché Traitement de la douleur non opioïde?

Quel est le taux de croissance du marché ?

Quel est le segment de produits ?

Quel est le segment d’application ?

