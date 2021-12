Le marché du traitement de la dengue devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision 2021-2028

Le rapport sur le marché à grande échelle offre un aperçu approfondi des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte des facteurs les plus importants tels que les revenus, les coûts et la marge brute. Les profils d’entreprise inclus dans ce rapport sur l’industrie peuvent être très utiles pour prendre des décisions liées aux revenus, à l’importation, à l’exportation et à la consommation pour l’entreprise. La méthode la plus appropriée pour la distribution de certains produits peut également être analysée avec cette étude de marché.

Le marché du traitement de la dengue se développe avec des facteurs tels que la prévalence croissante de la dengue, l’avènement de programmes de vaccination , la croissance de l’assurance médicale dans les pays émergents et l’augmentation du financement de la R&D. Cependant, le coût élevé du traitement peut entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision donnée.

Malgré les mesures contrôlées, l’augmentation mondiale de l’incidence de la dengue, ainsi que la fréquence accrue des épidémies localisées et le potentiel des espèces d’aedes à prospérer conduisent à une augmentation de la consommation de l’option de traitement pour le traitement de la dengue et devraient agir comme un moteur pour le marché du traitement de la dengue. Le coût du traitement de la dengue est plus élevé comme indiqué dans la déclaration ci-dessus et avec plus de complications liées à la dengue, telles que la défaillance multiviscérale et d’autres, peut augmenter le coût total du traitement. retenue pour le marché du traitement de la dengue. La dengue peut être diagnostiquée traditionnellement par des tests sérologiques, mais maintenant avec la modernisation de la technologie, il existe différentes méthodes en cours et développées pour la détection des virus, ce qui créera une opportunité pour le marché du traitement de la dengue. La dengue est une maladie à transmission vectorielle avec des médicaments non spécifiques tels que les antipyrétiques et certains antibiotiques, mais les mesures préventives et les initiatives prises par les différentes agences gouvernementales dans le monde devraient constituer un défi pour le marché du traitement de la dengue.

Principaux acteurs clés du marché :

Mylan NV

Pfizer Inc.

Teva Pharmaceuticals USA, Inc.

Perrigo Company plc

GlaxoSmithKline plc

Laboratoires Reddy Limitée

Fresenius Kabi États-Unis

Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

ABIVAX

Aurobindo Pharma

Baxter

VACCINS EMERGEX

Hikma Pharmaceuticals PLC

Portée du marché du traitement de la dengue et taille du marché

Le marché du traitement de la dengue est segmenté en fonction des souches, de la transmission, du type, de la gravité, de la voie d’administration, du mode d’achat, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base des souches, le marché du traitement de la dengue est segmenté en DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4, autres. En 2021, le segment DENV-2 domine le marché car cette souche a une prévalence élevée dans le monde, ce qui entraîne une augmentation des cas d’infection de la dengue.

Sur la base de la transmission, le marché du traitement de la dengue est segmenté en transmission moustique-humain et transmission mère-enfant. En 2021, le segment de la transmission du moustique à l’homme domine le marché car les moustiques sont le principal vecteur de transmission de la dengue pour les différentes souches du virus.

Sur la base du type, le marché du traitement de la dengue est segmenté en médicaments, soins de soutien, vaccination et autres. En 2021, le segment des médicaments domine le marché, car une variété de médicaments utilisés pour traiter la dengue sont utilisés depuis très longtemps pour la gestion de la dengue.

Sur la base de la gravité, le marché du traitement de la dengue est segmenté en simple et sévère. En 2021, le segment simple domine le marché car le taux de conversion de la dengue simple en dengue sévère est inférieur à 5%, ce qui est la raison la plus importante pour laquelle le segment simple domine le marché du traitement de la dengue.

Sur la base de la voie d’administration, le marché du traitement de la dengue est segmenté en oral et parentéral. En 2021, le segment oral domine le marché, car la plupart des médicaments pris pour traiter les symptômes de la dengue sont pris par voie orale pour la gestion de la douleur et de la fièvre.

Sur la base du mode d’achat, le marché du traitement de la dengue est segmenté en prescription et en vente libre (OTC). En 2021, le segment de la prescription domine le marché car les médicaments et les soins de soutien sont prescrits par les médecins après la confirmation que le patient est infecté par le virus de la dengue et les options de traitement consistent en des antibiotiques et d’autres médicaments qui ne sont généralement pas disponibles comme médicaments prescrits uniquement.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du traitement de la dengue est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile et autres. En 2021, le segment des soins à domicile domine le marché, car les symptômes de la dengue peuvent être gérés à la maison à l’aide de médicaments tels que les analgésiques et les médicaments contre la fièvre après le diagnostic.

Sur la base du canal de distribution, le marché du traitement de la dengue est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail, pharmacies en ligne et autres. En 2021, le segment des pharmacies de détail domine le marché car après un diagnostic approprié de la dengue, la plupart des ordonnances des patients sont remplies dans les pharmacies de détail pendant toute la durée du cycle de traitement de l’infection.

Tendances ayant un impact sur le marché

Maintenant, la question est de savoir quelles autres régions Viatris Inc, Pfizer Inc. et Teva Pharmaceuticals USA, Inc. (une filiale de Teva Pharmaceutical Industries Ltd.) ciblent ? Data Bridge Market Research a estimé une forte croissance du marché du traitement de la dengue en Asie-Pacifique et les leaders du marché ciblent la Chine et le Japon comme leurs prochaines poches de revenus pour 2021.

Aperçu/ synthèse du rapport :

Le rapport met en évidence les dernières tendances et développements de l’industrie. Dans la section sur la pénétration du marché, il décrit un large éventail d’informations sur les principaux acteurs de l’industrie, leurs portefeuilles de produits et leurs stratégies clés. Le rapport sur le marché prend en compte tous les principaux facteurs tels que les moteurs, les contraintes, les opportunités et les défis qui influencent la croissance du marché et des sous-marchés. Il prend en compte les parts de marché des nouveaux entrants sur le marché. Le rapport comprend un profil stratégique des principaux acteurs et marques. Il contient une analyse approfondie du marché ainsi que sa compréhension globale et son paysage commercial. La section d’évaluation concurrentielle du rapport exécute une évaluation approfondie des stratégies de marché, des segments géographiques et commerciaux et des portefeuilles de produits des principaux acteurs du marché. Le rapport d’étude de marché propose des analyses de parts de marché aux niveaux régional et mondial. Il donne un aperçu exhaustif du marché parent. Le rapport fournit des informations sur les principaux moteurs, contraintes, opportunités et leur analyse d’impact sur la taille du marché.

