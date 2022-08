Le marché du traitement de la démence se développera à un TCAC de 8,50 % au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

La démence est une vaste catégorie de maladies mentales qui peuvent entraîner une détérioration de la capacité d’une personne à penser et à se souvenir à long terme. Malgré les progrès scientifiques et médicaux, la cause de la démence n’a pas été identifiée. En conséquence, la maladie est traitée uniquement de manière symptomatique. Dans de nombreux cas, cependant, les troubles du mouvement tels que la maladie de Parkinson sont des déclencheurs de démence.

Le marché du traitement de la démence est favorable , visant à réduire la sévérité des symptômes. Data Bridge Market Research a analysé le marché du traitement de la démence pour croître à un TCAC de 8,50 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029.

Dynamique du marché du traitement de la démence

chauffeur

Vieillissement de la population et développement des infrastructures de santé

La forte prévalence de la démence stimule la croissance du marché du traitement de la démence. Les progrès dans le traitement et le développement de nouveaux traitements pour la démence contribueront également à la croissance des traitements de la démence. De plus, le vieillissement des populations vulnérables peut être considéré comme une mesure positive pour la croissance de ce marché. De plus, la croissance de ce marché peut être attribuée aux incitatifs gouvernementaux et aux prestations spécialement désignées. Accroître les investissements dans les infrastructures de santé

L’accélération des progrès technologiques dans les technologies de découverte de médicaments et les investissements massifs du gouvernement dans le développement de médicaments sont des facteurs qui ouvrent de nouvelles voies pour l’industrie.

Chance

Augmentation des investissements en R&D par les organisations publiques et privées

Portée du marché mondial du traitement de la démence

Le marché du traitement de la démence est segmenté en fonction du type, de la classe de médicaments, du type de traitement, de la voie d’administration, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les applications clés du marché.

taper

Démence de la maladie d’Alzheimer

La démence vasculaire

Démence à corps de Lewy (DCL)

Démence de la maladie de Parkinson

démence mixte

démence frontotemporale

Sur la base du type, le marché du traitement de la démence est segmenté en démence de la maladie d’Alzheimer, démence vasculaire, démence à corps de Lewy (DLB), démence de la maladie de Parkinson, démence mixte, démence frontale, autre démence.

Drogues

Inhibiteurs de la MAO

inhibiteur de glutamate

Inhibiteur de la cholinestérase

autre

Le segment des classes de médicaments du marché du traitement de la démence comprend les inhibiteurs de la MAO, les inhibiteurs du glutamate, les inhibiteurs de la cholinestérase et autres.

type de traitement

thérapie de stimulation cognitive

Thérapie cognitivo-comportementale (TCC)

Sur la base du type de traitement, le marché du traitement de la démence est segmenté en thérapie de stimulation cognitive et thérapie cognitivo-comportementale (TCC).

approche managériale

oral

parentéral

Sur la base de la voie administrative, le marché de la thérapie de la démence est segmenté en gestion orale et parentérale

utilisation finale

clinique

Hôpital

autre

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du traitement de la démence est segmenté en cliniques, hôpitaux et autres.

canal de distribution

pharmacie hospitalière

clinique spéciale

autre

Le marché de la thérapie de la démence est également entré dans les segments des pharmacies hospitalières, des cliniques spécialisées et d’autres basés sur le canal de distribution.

Analyse du pipeline

L’analyse du pipeline de médicaments anticonvulsivants comprend diverses thérapies en pipeline telles que LP352, OPC-214870, Ganaxolone, CT-010, Vatiquinone E-2730, XEN496 et NBI 827104. Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd, Marinus Pharmaceuticals, Marinus Pharmaceuticals, Cerecerics cerectics ceere thephene copecruts, x.pharmaceutiques, médicaments longboard, EISAI, biosciences neurosécrétoires et autres impliqués dans le développement de médicaments potentiels pour améliorer le traitement des crises

Analyse régionale / aperçu du marché du traitement de la démence

Le marché Traitement de la démence est analysé et fournit des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, type, classe de médicament, type de traitement, voie d’administration, utilisateur final et canal de distribution. comme ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché du traitement de la démence sont les États-Unis, le Canada et le Mexique Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Europe, Chine, Chine , le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Israël, Reste du milieu L’Est et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord a été le principal moteur de revenus du marché du traitement de la démence en raison de l’incidence croissante de la démence et de la présence d’acteurs clés dans la même zone géographique, tandis que l’Asie-Pacifique devrait rester significative en raison de l’augmentation des programmes de sensibilisation à la démence et de la disponibilité croissante. Médicaments efficaces dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels influençant le marché et les changements réglementaires sur les marchés nationaux qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir les conditions du marché dans chaque pays. De plus, en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de la présence et de la disponibilité des marques mondiales et de l’impact des canaux de vente, l’impact des canaux de vente a été pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Traitement de la démence

Le paysage concurrentiel du marché du traitement de la démence fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les plans pour de nouveaux marchés, la présence mondiale, les emplacements et les installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et l’étendue des produits, les avantages des applications. les points de données présentés ci-dessus concernent uniquement l’accent mis par la société sur le marché des thérapies contre la démence.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la thérapie de la démence sont Eisai Co., Ltd., Novartis AG, Cipla Inc, Aurobindo Pharma, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, Mylan NV, Dr. Reddy’s Laboratories Ltd, Zydus Cadila, Lupin, Lupin, Torrent Produits pharmaceutiques ltddddicals ltddddicals ltd. .

