Le marché du traitement de la démence croît à un TCAC de 8,50 % au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

La démence est une vaste catégorie de maladies mentales qui, à long terme, entraînent une détérioration de la capacité de réflexion et de mémoire d’une personne. Malgré les progrès scientifiques et médicaux, les causes de la démence n’ont pas encore été identifiées. En conséquence, la maladie n’est traitée que sur une base symptomatique. Néanmoins, les troubles du mouvement tels que la maladie de Parkinson sont connus pour être un déclencheur de démence dans de nombreux cas.

Le marché du traitement de la démence est favorable et vise à réduire la sévérité des symptômes. Data Bridge Market Research analyse que le marché du traitement de la démence croîtra à un TCAC de 8,50 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du traitement de la démence sont Eisai Co., Ltd., Novartis AG, Cipla Inc, Aurobindo Pharma, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, Mylan NV, Dr. Reddy’s Laboratories Ltd, Zydus Cadila, LUPIN, Torrent Pharmaceuticals Ltd. . ., Jubilant Life Sciences Ltd, Alembic Pharmaceuticals Limited, Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Amneal Pharmaceuticals LLC, Johnson & Johnson Services, Inc, Hikma Pharmaceuticals PLC, Allergan, Lannett et autres.

Dynamique du marché du traitement de la démence

Conducteurs

Croissance de la population vieillissante et développement des infrastructures de santé

La forte prévalence de la démence stimule la croissance du marché du traitement de la démence. Les progrès dans le traitement et le développement de nouvelles thérapies pour la démence contribueront également à la croissance du marché du traitement de la démence. De plus, le vieillissement de la population vulnérable peut être considéré comme une mesure positive de la croissance de ce marché. De plus, la croissance de ce marché peut être attribuée aux incitations et avantages gouvernementaux grâce à une désignation spéciale. Accroître les investissements dans les infrastructures de santé

Les progrès technologiques accélérés dans les techniques de découverte de médicaments et les investissements importants du gouvernement dans le développement de médicaments sont des facteurs qui ouvrent de nouvelles voies dans l’industrie.

Opportunités

Augmentation des investissements en R&D des organismes publics et privés

Étendue du marché mondial du traitement de la démence

Le marché du traitement de la démence est segmenté en fonction des types, de la classe de médicaments, du type de traitement, de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein des industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Démence de la maladie d’Alzheimer

La démence vasculaire

Démence à corps de Lewy (Dlb)

Démence de la maladie de Parkinson

Démence mixte

Démence frontotemporale

Sur la base du type, le marché du traitement de la démence est segmenté en démence de la maladie d’Alzheimer, démence vasculaire, démence à corps de Lewy (DLB), démence de la maladie de Parkinson, démence mixte, démence frontotemporale, autres.

Classe de drogue

Inhibiteurs de la MAO

Inhibiteurs du glutamate

Inhibiteurs de la cholinestérase

Les autres

Le segment des classes de médicaments pour le marché du traitement de la démence comprend les inhibiteurs de la MAO, les inhibiteurs du glutamate, les inhibiteurs de la cholinestérase et autres.

Type de thérapie

Thérapie de stimulation cognitive

Thérapie cognitivo-comportementale (TCC)

Sur la base du type de thérapie, le marché du traitement de la démence est segmenté en thérapie de stimulation cognitive et thérapie cognitivo-comportementale (TCC).

Voie d’administration

Oral

Parentéral

Sur la base de la voie d’administration, le marché du traitement de la démence est segmenté en administration orale et parentérale

Utilisation finale

Clinique

Hôpital

Les autres

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché du traitement de la démence est segmenté en clinique, hôpital et autres.

Canal de distribution

Pharmacie hospitalière

Cliniques spéciales

Les autres

Le marché du traitement de la démence est également segmenté sur la base du canal de distribution dans la pharmacie hospitalière, les cliniques spécialisées et autres

Analyse de pipeline

L’analyse du pipeline des médicaments anticonvulsivants comprend diverses thérapies du pipeline telles que LP352, OPC-214870, Ganaxolone, CT-010, Vatiquinone E-2730, XEN496 et NBI 827104. Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd, Marinus Pharmaceuticals, Cerebral Therapeutics LLC, PTC Therapeutics, Xenon Pharmaceuticals, Longboard Pharmaceuticals, Eisai, Neurocrine Biosciences et d’autres sont impliqués dans le développement de médicaments potentiels pour améliorer le traitement des crises

Analyse régionale / aperçu du marché Traitement de la démence

Le marché du traitement de la démence est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, types, classe de médicaments, type de traitement, voie d’administration, utilisateurs finaux et canal de distribution. comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché du traitement de la démence sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine. , le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël,

L’Amérique du Nord a été le principal contributeur de revenus au marché du traitement de la démence en raison de l’incidence croissante de la démence et de la présence d’acteurs clés dans la même zone géographique, tandis que l’Asie-Pacifique devrait maintenir une croissance significative en raison de l’augmentation des programmes de sensibilisation à la démence et de la disponibilité de médicaments efficaces dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export sont quelques-unes des principales mesures utilisées pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

